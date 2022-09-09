High school football: Friday's scores from across the Southland
THE TIMES' TOP 25
#1 Mater Dei 35, La Mirada 0
#2 St. John Bosco 49, Portland (Ore.) Central Catholic 0
#3 Corona Centennial 41, #13 JSerra 0
#4 Long Beach Poly 34, Leuzinger 24
#5 Santa Margarita 63, Denver (Colo.) Mullen 6
#6 Mission Viejo 41, Sierra Canyon 0
#7 Chaminade 59, Crespi 7
#20 Gardena Serra 16, #8 Warren 13
#11 Los Alamitos 47, Servite 14
San Clemente 23, #12 Corona del Mar 6
#14 Orange Lutheran 26, Damien 20
#15 Inglewood 50, Adelanto 0
#18 Rancho Cucamonga 21, Valencia 14
#19 Yorba Linda 39, San Juan Hills 0
#22 Ayala 41, Monrovia 0
#23 Apple Valley 48, Victor Valley 6
#24 Oxnard Pacifica 46, San Marcos 7
CITY SECTION
NONLEAGUE
Arleta 22, Santee 20
Bell 20, Maywood CES 0
Chatsworth 47, Reseda 0
Cleveland 35, Canoga Park 7
Contreras 30, Angelou 22
Crenshaw 30, Fairfax 26
Dymally 47, South Gate 27
Eagle Rock 52, Sun Valley Poly 7
El Camino Real 45, San Fernando 8
Gardena 41, Los Angeles Jordan 12
Granada Hills 62, Granada Hills Kennedy 18
Legacy 60, View Park 6
Lincoln 28, Huntington Park 13
Los Angeles Marshall 40, Belmont 28
Los Angeles Roosevelt 28, Dorsey 14
Los Angeles Wilson 22, Verdugo Hills 14
Manual Arts 38, New Designs Watts 8
Monroe 26, Bernstein 14
Narbonne 48, Hawkins 0
Panorama 43, West Adams 14
Sylmar 33, Grant 21
Taft 47, Rivera 6
Van Nuys 7, Hollywood 0
Washington 46, Los Angeles 6
SOUTHERN SECTION
CHANNEL LEAGUE
Buena 49, Channel Islands 7
Oxnard Pacifica 46, San Marcos 7
Santa Barbara 47, Oxnard 7
Ventura 35, Dos Pueblos 7
NONLEAGUE
Aliso Niguel 38, Dana Hills 24
Apple Valley 48, Victor Valley 6
Arlington 7, Miller 0
Ayala 41, Monrovia 0
Azusa 39, Garey 7
Beaumont 64, Banning 0
Beckman 20, Santa Ana Calvary Chapel 0
Bishop Montgomery 35, Maranatha 35 (tie)
Brentwood 48, Burbank 6
Cajon 30, Aquinas 23
Calabasas 43, Agoura 13
Cantwell-Sacred Heart 15, Village Christian 12
Canyon Springs 26, Jurupa Valley 13
Carter 51, Arroyo Valley 14
Castaic 21, Eastside 6
Cathedral 39, Lawndale 10
Cerritos 21, Ocean View 12
Charter Oak 16, Chino Hills 15
Chaffey 22, Bloomington 0
Chino 17, Cerritos Valley Christian 14
Colony 28, Claremont 7
Corona Centennial 41, JSerra 0
Costa Mesa 28, Westminster La Quinta 27
Chaminade 59, Crespi 7
Culver City 44, Palmdale 7
Eastvale Roosevelt 42, Riverside North 6
El Dorado 35, Placentia Valencia 8
El Modena 36, Segerstrom 0
El Rancho 40, Montebello 14
Elsinore 35, Redlands East Valley 26
Fillmore 38, San Marino 7
Firebaugh 48, Keppel 8
Foothill 20, Troy 15
Fountain Valley 45, Marina 14
Fullerton 20, Santa Fe 0
Gardena Serra 16, Warren 13
Gladstone 7, La Puente 0
Grand Terrace 35, Patriot 21
Granite Hills 42, Sultana 28
Great Oak 24, Vista del Lago 14
Harvard-Westlake 21, South Torrance 0
Hoover 44, Duarte 0
Inglewood 50, Adelanto 0
Irvine University 34, Century 0
Katella 28, Portola 0
King 38, Riverside Poly 7
La Canada 28, Santa Paula 7
La Palma Kennedy 21, Pioneer 7
La Salle 48, Rosemead 0
La Serna 28, Tesoro 21
Laguna Beach 24, Capistrano Valley Christian 17
Long Beach Poly 34, Leuzinger 24
Los Alamitos 47, Servite 14
Los Amigos 27, Saddleback 9
Mater Dei 35, La Mirada 0
Mayfair 27, Lakewood 8
Mira Costa 36, Hart 10
Mission Viejo 41, Sierra Canyon 0
Moorpark 41, Crescenta Valley 7
Moreno Valley 32, Diamond Ranch 14
Muir 21, St. Margaret's 2
Murrieta Valley 56, Murrieta Mesa 14
Newport Harbor 28, Capistrano Valley 25
Norte Vista 22, Rancho Mirage 6
Northview 42, Covina 12
Northwood 39, Valley View 8
Oak Hills 40, Citrus Valley 20
Oak Park 59, Nordhoff 6
Ontario 34, Fontana 12
Ontario Christian 41, Rancho Christian 19
Orange 34, La Habra 6
Orange Lutheran 26, Damien 20
Orange Vista 35, Kaiser 0
Palm Desert 35, Corona Santiago 10
Palm Springs 42, Knight 0
Paloma Valley 28, Heritage 19
Pasadena 15, Loyola 14
Perris 27, Cathedral City 19
Pomona 28, Ganesha 7
Ramona 41, Temescal Canyon 0
Rancho Cucamonga 21, Valencia 14
Redondo 28, El Segundo 0
Royal 23, Canyon Country Canyon 3
Salesian 29, Dominguez 21
San Clemente 23, Corona del Mar 6
San Gabriel 47, Glendale 0
San Gorgonio 36, Citrus Hill 2
San Jacinto 34, Rancho Verde 18
Santa Ana Valley 35, Godinez 0
Schurr 45, Baldwin Park 28
Serrano 14, Shadow Hills 0
South Pasadena 12, Heritage Christian 0
St. Bonaventure 42, Sherman Oaks Notre Dame 17
St. Pius X-St. Matthias 47, St. Francis 22
Sunny Hills 16, Brea Olinda 0
Temple City 40, Mountain View 26
Thousand Oaks 40, Hueneme 0
Trabuco Hills 56, Tustin 16
Verbum Dei 17, Beverly Hills 0
West Ranch 35, St. Paul 0
West Torrance 28, Peninsula 21
Western Christian 14, Whittier 13
Whittier Christian 48, Pacific 0
Woodbridge 21, Arcadia 14
Yorba Linda 39, San Juan Hills 0
Yucaipa 24, Hesperia 13
Yucca Valley 57, Morningside 12
INTERSECTIONAL
Bishop 19, Ridgecrest Burroughs 7
Blythe Palo Verde Valley 54, San Jacinto Valley Academy 8
Bolsa Grande 39, Mendez 0
Burbank Burroughs 16, Westchester 15
Carlsbad Army-Navy 36, Nuview Bridge 0
Franklin 44, Alhambra 9
Golden Valley 29, Garfield 19
Hawthorne 17, Locke 8
King/Drew 36, Compton Centennial 0
Los Angeles Hamilton 58, St. Monica 6
Marquez 21, Artesia 21 (tie)
Newbury Park 31, Santa Maria St. Joseph 21
North Torrance 40, Wilmington Banning 16
Norwalk 48, South East 0
Palisades 34, St. Genevieve 21
Queen Creek (Ariz.) Casteel 14, Upland 9
Rio Hondo Prep 54, Boron 20
Rosamond 53, Vasquez 19
San Diego Hoover 28, Littlerock 20
San Pedro 3, Torrance 0
Santa Margarita 63, Denver (Colo.) Mullen 6
St. John Bosco 49, Portland (Ore.) Central Catholic 0
Westlake 32, Birmingham 12
8 MAN
CITY SECTION
CITY LEAGUE
New Designs University Park 47, Torres 26
SOUTHERN SECTION
NONLEAGUE
Downey Calvary Chapel 32, Lancaster Desert Christian 24
Milken 34, Malibu 20
Rolling Hills Prep 78, Santa Clara 16
Sage Hill 49, Leadership Military 26
INTERSECTIONAL
El Cajon Foothills Christian 29, Sotomayor 8
Flintridge Prep 21, Lone Pine 14
Hesperia Christian 48, Trona 0
Mammoth Lakes Mammoth 56, Lucerne Valley 0
United Christian 58, Escondido Calvin Christian 12
Tollhouse Sierra 48, Coast Union 36
This story originally appeared in Los Angeles Times .
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