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High School

High school football: Friday's scores from across the Southland

By Times staff
Los Angeles Times
Los Angeles Times
 5 days ago

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https://img.particlenews.com/image.php?url=2va4Wl_0hphXoZP00
(Los Angeles Times)

THE TIMES' TOP 25

#1 Mater Dei 35, La Mirada 0

#2 St. John Bosco 49, Portland (Ore.) Central Catholic 0

#3 Corona Centennial 41, #13 JSerra 0

#4 Long Beach Poly 34, Leuzinger 24

#5 Santa Margarita 63, Denver (Colo.) Mullen 6

#6 Mission Viejo 41, Sierra Canyon 0

#7 Chaminade 59, Crespi 7

#20 Gardena Serra 16, #8 Warren 13

#11 Los Alamitos 47, Servite 14

San Clemente 23, #12 Corona del Mar 6

#14 Orange Lutheran 26, Damien 20

#15 Inglewood 50, Adelanto 0

#18 Rancho Cucamonga 21, Valencia 14

#19 Yorba Linda 39, San Juan Hills 0

#22 Ayala 41, Monrovia 0

#23 Apple Valley 48, Victor Valley 6

#24 Oxnard Pacifica 46, San Marcos 7

CITY SECTION

NONLEAGUE

Arleta 22, Santee 20

Bell 20, Maywood CES 0

Chatsworth 47, Reseda 0

Cleveland 35, Canoga Park 7

Contreras 30, Angelou 22

Crenshaw 30, Fairfax 26

Dymally 47, South Gate 27

Eagle Rock 52, Sun Valley Poly 7

El Camino Real 45, San Fernando 8

Gardena 41, Los Angeles Jordan 12

Granada Hills 62, Granada Hills Kennedy 18

Legacy 60, View Park 6

Lincoln 28, Huntington Park 13

Los Angeles Marshall 40, Belmont 28

Los Angeles Roosevelt 28, Dorsey 14

Los Angeles Wilson 22, Verdugo Hills 14

Manual Arts 38, New Designs Watts 8

Monroe 26, Bernstein 14

Narbonne 48, Hawkins 0

Panorama 43, West Adams 14

Sylmar 33, Grant 21

Taft 47, Rivera 6

Van Nuys 7, Hollywood 0

Washington 46, Los Angeles 6

SOUTHERN SECTION

CHANNEL LEAGUE

Buena 49, Channel Islands 7

Oxnard Pacifica 46, San Marcos 7

Santa Barbara 47, Oxnard 7

Ventura 35, Dos Pueblos 7

NONLEAGUE

Aliso Niguel 38, Dana Hills 24

Apple Valley 48, Victor Valley 6

Arlington 7, Miller 0

Ayala 41, Monrovia 0

Azusa 39, Garey 7

Beaumont 64, Banning 0

Beckman 20, Santa Ana Calvary Chapel 0

Bishop Montgomery 35, Maranatha 35 (tie)

Brentwood 48, Burbank 6

Cajon 30, Aquinas 23

Calabasas 43, Agoura 13

Cantwell-Sacred Heart 15, Village Christian 12

Canyon Springs 26, Jurupa Valley 13

Carter 51, Arroyo Valley 14

Castaic 21, Eastside 6

Cathedral 39, Lawndale 10

Cerritos 21, Ocean View 12

Charter Oak 16, Chino Hills 15

Chaffey 22, Bloomington 0

Chino 17, Cerritos Valley Christian 14

Colony 28, Claremont 7

Corona Centennial 41, JSerra 0

Costa Mesa 28, Westminster La Quinta 27

Chaminade 59, Crespi 7

Culver City 44, Palmdale 7

Eastvale Roosevelt 42, Riverside North 6

El Dorado 35, Placentia Valencia 8

El Modena 36, Segerstrom 0

El Rancho 40, Montebello 14

Elsinore 35, Redlands East Valley 26

Fillmore 38, San Marino 7

Firebaugh 48, Keppel 8

Foothill 20, Troy 15

Fountain Valley 45, Marina 14

Fullerton 20, Santa Fe 0

Gardena Serra 16, Warren 13

Gladstone 7, La Puente 0

Grand Terrace 35, Patriot 21

Granite Hills 42, Sultana 28

Great Oak 24, Vista del Lago 14

Harvard-Westlake 21, South Torrance 0

Hoover 44, Duarte 0

Inglewood 50, Adelanto 0

Irvine University 34, Century 0

Katella 28, Portola 0

King 38, Riverside Poly 7

La Canada 28, Santa Paula 7

La Palma Kennedy 21, Pioneer 7

La Salle 48, Rosemead 0

La Serna 28, Tesoro 21

Laguna Beach 24, Capistrano Valley Christian 17

Long Beach Poly 34, Leuzinger 24

Los Alamitos 47, Servite 14

Los Amigos 27, Saddleback 9

Mater Dei 35, La Mirada 0

Mayfair 27, Lakewood 8

Mira Costa 36, Hart 10

Mission Viejo 41, Sierra Canyon 0

Moorpark 41, Crescenta Valley 7

Moreno Valley 32, Diamond Ranch 14

Muir 21, St. Margaret's 2

Murrieta Valley 56, Murrieta Mesa 14

Newport Harbor 28, Capistrano Valley 25

Norte Vista 22, Rancho Mirage 6

Northview 42, Covina 12

Northwood 39, Valley View 8

Oak Hills 40, Citrus Valley 20

Oak Park 59, Nordhoff 6

Ontario 34, Fontana 12

Ontario Christian 41, Rancho Christian 19

Orange 34, La Habra 6

Orange Lutheran 26, Damien 20

Orange Vista 35, Kaiser 0

Palm Desert 35, Corona Santiago 10

Palm Springs 42, Knight 0

Paloma Valley 28, Heritage 19

Pasadena 15, Loyola 14

Perris 27, Cathedral City 19

Pomona 28, Ganesha 7

Ramona 41, Temescal Canyon 0

Rancho Cucamonga 21, Valencia 14

Redondo 28, El Segundo 0

Royal 23, Canyon Country Canyon 3

Salesian 29, Dominguez 21

San Clemente 23, Corona del Mar 6

San Gabriel 47, Glendale 0

San Gorgonio 36, Citrus Hill 2

San Jacinto 34, Rancho Verde 18

Santa Ana Valley 35, Godinez 0

Schurr 45, Baldwin Park 28

Serrano 14, Shadow Hills 0

South Pasadena 12, Heritage Christian 0

St. Bonaventure 42, Sherman Oaks Notre Dame 17

St. Pius X-St. Matthias 47, St. Francis 22

Sunny Hills 16, Brea Olinda 0

Temple City 40, Mountain View 26

Thousand Oaks 40, Hueneme 0

Trabuco Hills 56, Tustin 16

Verbum Dei 17, Beverly Hills 0

West Ranch 35, St. Paul 0

West Torrance 28, Peninsula 21

Western Christian 14, Whittier 13

Whittier Christian 48, Pacific 0

Woodbridge 21, Arcadia 14

Yorba Linda 39, San Juan Hills 0

Yucaipa 24, Hesperia 13

Yucca Valley 57, Morningside 12

INTERSECTIONAL

Bishop 19, Ridgecrest Burroughs 7

Blythe Palo Verde Valley 54, San Jacinto Valley Academy 8

Bolsa Grande 39, Mendez 0

Burbank Burroughs 16, Westchester 15

Carlsbad Army-Navy 36, Nuview Bridge 0

Franklin 44, Alhambra 9

Golden Valley 29, Garfield 19

Hawthorne 17, Locke 8

King/Drew 36, Compton Centennial 0

Los Angeles Hamilton 58, St. Monica 6

Marquez 21, Artesia 21 (tie)

Newbury Park 31, Santa Maria St. Joseph 21

North Torrance 40, Wilmington Banning 16

Norwalk 48, South East 0

Palisades 34, St. Genevieve 21

Queen Creek (Ariz.) Casteel 14, Upland 9

Rio Hondo Prep 54, Boron 20

Rosamond 53, Vasquez 19

San Diego Hoover 28, Littlerock 20

San Pedro 3, Torrance 0

Santa Margarita 63, Denver (Colo.) Mullen 6

St. John Bosco 49, Portland (Ore.) Central Catholic 0

Westlake 32, Birmingham 12

8 MAN

CITY SECTION

CITY LEAGUE

New Designs University Park 47, Torres 26

SOUTHERN SECTION

NONLEAGUE

Downey Calvary Chapel 32, Lancaster Desert Christian 24

Milken 34, Malibu 20

Rolling Hills Prep 78, Santa Clara 16

Sage Hill 49, Leadership Military 26

INTERSECTIONAL

El Cajon Foothills Christian 29, Sotomayor 8

Flintridge Prep 21, Lone Pine 14

Hesperia Christian 48, Trona 0

Mammoth Lakes Mammoth 56, Lucerne Valley 0

United Christian 58, Escondido Calvin Christian 12

Tollhouse Sierra 48, Coast Union 36

This story originally appeared in Los Angeles Times .

Copyright © 1881-2022. Los Angeles Times. Used with Permission.

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