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VANGARDE ARTS HOPES TO BEGIN A SERIES OF FREE OUTDOOR CONCERTS AT SIOUX CITY’S COOK PARK NEXT YEAR. SPOKESMAN BRENT STOCKTON SAYS THEIR BOARD IS SEEKING A GRANT TO MAKE THE PROJECT HAPPEN:. COOKPARK1 OC………..EACH YEAR. :20. STOCKTON SAYS A PUBLIC VOTING CAMPAIGN IS UNDERWAY REFLECTING...
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IOWA D-O-T CONSIDERS FUNDING LOCAL RAIL PROJECTS
THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IS RECOMMENDING SEVERAL AWARDS FOR RAIL PROJECTS TO BE VOTED ON FOR APPROVAL BY THE TRANSPORTATION COMMISSION NEXT MONTH. RAIL DIRECTOR, AMANDA MARTIN, SAYS ONE RECOMMENDATION IS FOR A WOODBURY COUNTY PROJECT. RRAWARD1 OC…………B-N-S-F RAILROAD” :15. MARTIN SAYS THE RECOMMENDATION...
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GAS PRICES IN IOWA EDGE UP
AFTER SEVERAL WEEKS OF FALLING, TRIPLE A SAYS GAS PRICES ARE RISING AGAIN IN IOWA. ACCORDING TO TRIPLE-A, THE AVERAGE PRICE FOR REGULAR-UNLEADED IS THREE DOLLARS, 46 CENTS A GALLON,. THAT’S FOUR CENTS HIGHER THAN IT WAS A WEEK AGO. IOWA’S AVERAGE PRICE IS STILL LOWER THAN THE NATIONAL...
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BURN BAN IN SIOUX COUNTY
A BURN BAN IS NOW IN EFFECT IN SIOUX COUNTY IN NORTHWEST IOWA DUE TO THE ONGOING DROUGHT. ALL OUTDOOR BURNING IN THE COUNTY IS NOW PROHIBITED. THE LATEST DROUGHT MONITOR MAP SHOWS SIOUX COUNTY HAS AREAS OF MODERATE, SEVERE, AND EXTREME DROUGHT. ONLY ONE OTHER IOWA COUNTY, FREMONT, IS...
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DETOURS TO AFFECT TWO MAJOR CITY STREETS WEDNESDAY
TWO MAJOR STREETS IN SIOUX CITY WILL HAVE DETOURS POSTED ON THEM BEGINNING WEDNESDAY MORNING FOR CONSTRUCTION PROJECTS. SGT. JIM CLARK OF THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT EXPLAINS:. DETOURS OC………….IF YOU CAN. :27. AGAIN THOSE CLOSURES ARE ON DOUGLAS STREET NEAR THE COUNTY COURTHOUSE AND LAW...
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