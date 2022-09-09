Read full article on original website
Related
kscj.com
WESTERN IOWA TECH HOPES TO ADD ATHLETIC TEAMS
WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE WILL BE PURSUING ATHLETICS ON CAMPUS. DR. TERRY MURRELL, THE PRESIDENT OF WESTERN IOWA TECH, SAYS THE COLLEGE’S BOARD OF DIRECTORS HAS AUTHORIZED THE SCHOOL TO SUBMIT AN APPLICATION TO THE NATIONAL JUNIOR COLLEGE ATHLETICS ASSOCIATION:. WIT1 OC…..MOVE FORWARD ON. :19. DR. MURRELL...
kscj.com
VANGARDE ARTS HOPES TO HOLD OUTDOOR CONCERTS IN COOK PARK
VANGARDE ARTS HOPES TO BEGIN A SERIES OF FREE OUTDOOR CONCERTS AT SIOUX CITY’S COOK PARK NEXT YEAR. SPOKESMAN BRENT STOCKTON SAYS THEIR BOARD IS SEEKING A GRANT TO MAKE THE PROJECT HAPPEN:. COOKPARK1 OC………..EACH YEAR. :20. STOCKTON SAYS A PUBLIC VOTING CAMPAIGN IS UNDERWAY REFLECTING...
kscj.com
GAS PRICES IN IOWA EDGE UP
AFTER SEVERAL WEEKS OF FALLING, TRIPLE A SAYS GAS PRICES ARE RISING AGAIN IN IOWA. ACCORDING TO TRIPLE-A, THE AVERAGE PRICE FOR REGULAR-UNLEADED IS THREE DOLLARS, 46 CENTS A GALLON,. THAT’S FOUR CENTS HIGHER THAN IT WAS A WEEK AGO. IOWA’S AVERAGE PRICE IS STILL LOWER THAN THE NATIONAL...
kscj.com
DETOURS TO AFFECT TWO MAJOR CITY STREETS WEDNESDAY
TWO MAJOR STREETS IN SIOUX CITY WILL HAVE DETOURS POSTED ON THEM BEGINNING WEDNESDAY MORNING FOR CONSTRUCTION PROJECTS. SGT. JIM CLARK OF THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT EXPLAINS:. DETOURS OC………….IF YOU CAN. :27. AGAIN THOSE CLOSURES ARE ON DOUGLAS STREET NEAR THE COUNTY COURTHOUSE AND LAW...
RELATED LOCAL CHANNELS
kscj.com
BURN BAN IN SIOUX COUNTY
A BURN BAN IS NOW IN EFFECT IN SIOUX COUNTY IN NORTHWEST IOWA DUE TO THE ONGOING DROUGHT. ALL OUTDOOR BURNING IN THE COUNTY IS NOW PROHIBITED. THE LATEST DROUGHT MONITOR MAP SHOWS SIOUX COUNTY HAS AREAS OF MODERATE, SEVERE, AND EXTREME DROUGHT. ONLY ONE OTHER IOWA COUNTY, FREMONT, IS...
kscj.com
JURY FINDS KNAPP GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER
IT DIDN’T TAKE LONG FOR A PLYMOUTH COUNTY JURY TO DECIDE THE FATE OF A MERRILL, IOWA MAN CHARGED WITH MURDER AND 5 OTHER COUNTS. THE JURY DELIBERATED FOR AROUND AN HOUR TUESDAY BEFORE FINDING 84-YEAR-OLD THOMAS KNAPP GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER. CLOSING ARGUMENTS TOOK PLACE TUESDAY MORNING...
Comments / 0