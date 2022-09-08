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A SIOUX CITY MAN HAS BEEN ARRESTED AND CHARGED IN A GUN RELATED INCIDENT THAT OCCURRED AUGUST 29TH IN THE 1000 BLOCK OF PIERCE STREET. 44-YEAR-OLD RICO WILLIS OF SIOUX CITY IS CHARGED WITH GOING ARMED WITH INTENT, POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, AND KEEPING A DISORDERLY HOUSE.
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NAVIGATOR CO2 VENTURES SUES WOODBURY COUNTY COUPLE
ONE OF THE COMPANIES PROPOSING TO BUILD A CARBON PIPELINE IN IOWA IS SUING A WOODBURY COUNTY COUPLE AND OTHER LANDOWNERS IN IOWA SO THEY CAN SURVEY THEIR PROPERTY. NAVIGATOR CO2 VENTURES HAS FILED SUIT AGAINST WILLIAM AND VICKI HULSE, AS WELL AS LANDOWNERS IN CLAY AND BUTLER COUNTIES BECAUSE THEY HAVE REFUSED TO ALLOW NAVIGATOR SURVEYORS TO SET FOOT ON THEIR LAND.
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DETOURS TO AFFECT TWO MAJOR CITY STREETS WEDNESDAY
TWO MAJOR STREETS IN SIOUX CITY WILL HAVE DETOURS POSTED ON THEM BEGINNING WEDNESDAY MORNING FOR CONSTRUCTION PROJECTS. SGT. JIM CLARK OF THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT EXPLAINS:. DETOURS OC………….IF YOU CAN. :27. AGAIN THOSE CLOSURES ARE ON DOUGLAS STREET NEAR THE COUNTY COURTHOUSE AND LAW...
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CITY SPLASH PADS TO CLOSE FOR SEASON
SIOUX CITY’S PUBLIC SPLASH PADS ARE CLOSING FOR THE SEASON. THE FIVE SPLASH PADS WILL CLOSE FOR THE REST OF THE FALL AND WINTER ON MONDAY, SEPTEMBER 12TH. THOSE INCLUDE LEEDS PARK, COOK PARK, ROSE HILL, DALE STREET PARK AND CONE PARK. THE CITY’S SPLASH PADS ARE EXPECTED TO...
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NORTHWESTERN COLLEGE SETS ENROLLMENT RECORD
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