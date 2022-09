Kansas high school golf: Ranking 50 of the best girls golfers from Wichita-area teams

With the Kansas high school girls golf season underway, Varsity kansas set out to recognize some of the best golfers the Wichita area has to offer.

The following is a ranked list of the top 25 golfers in the area, followed by 25 more of the top golfers, as well as team previews.

25 top Wichita-area girls golfers

1. Kinslea Jones, Maize sophomore

2. Meg Tilma, Kapaun Mt. Carmel sophomore

3. Margaret Ulrich, Collegiate sophomore

4. Keira Ronsick, Bishop Carroll senior

5. Alexa Garrett, Kapaun Mt. Carmel senior

6. Regan Dusenbery, Andover freshman

7. Avery Blasi, Pratt junior

8. Lindsey Warsnak, Newton senior

9. Bella Jones, Bishop Carroll junior

10. Loralai Millspaugh, Trinity Academy senior

11. Carley Littell, Winfield junior

12. Kayla Jensen, Eisenhower junior

13. Kiley Maier, Campus junior

14. Sophia Gimino, Kapaun Mt. Carmel senior

15. Ava Truong, Kapaun Mt. Carmel freshman

16. Charlotte Kerbs, Maize sophomore

17. Savanna Nickum, Winfield senior

18. Alexa Zweifel, Augusta senior

19. Kaitlyn Fowler, Cheney senior

20. Madelyn Engel, Kapaun Mt. Carmel senior

21. Kasiah Richmond, Wellington senior

22. Lexi Habbart, Eisenhower senior

23. Taryn Viramontes, Wellington freshman

24. Hannah Minnis, Derby junior

25. Marlie Cooper, Buhler junior

25 other top girls golfers

Note: List is sorted in alphabetical order from 26-50.

26. Cadence Altum, Newton senior

27. Lexi Blasi, Pratt sophomore

28. Jaycee Brown, Andale senior

29. Sydney Chapman, Goddard freshman

30. Arabella Clevenger, Andale senior

31. Jocelyn Edwards, Circle junior

32. Saylor Fornshell, Bishop Carroll senior

33. Claire Ginter, Wellington freshman

34. Elise Gover, Buhler senior

35. Emma Hays, Maize sophomore

36. Sydney Hawkins, Southeast freshman

37. Macey Hensley, Andale sophomore

38. Phoenix Hill, Wichita North senior

39. Aubrey Hunt, Wellington junior

40. Katy Johnson, Derby senior

41. Tilly Jones, Kapaun Mt. Carmel junior

42. Ella Kerschen, Bishop Carroll senior

43. Madison Loomis, Eisenhower sophomore

44. Raegan McLeland, Pretty Prairie senior

45. Ashley Posch, Andover Central senior

46. Lillian Roy, Eisenhower senior

47. Breanna Ruyle, Arkansas City senior

48. Jordyn Simpson, Augusta junior

49. Jaye Skinner, Newton senior

50. Lilli Sympson, Winfield sophomore

City League golfers to watch

Bishop Carroll: Keira Ronsick, sr.; Bella Jones, jr.; Ella Kerschen, sr.; Saylor Fornshell, sr.

East: Jillian Hutchinson, jr.; Natalie Schafer, jr.; Violet Rice, so.; Beija Cousens, so.; Mackenzie Wright, so.; Faith Mantzke, fr.

Heights: Annabel Entwise, fr.; Storm Kennedy, fr.

Kapaun Mt. Carmel: Meg Tilma, so.; Alexa Garrett, sr.; Sophia Gimino, sr.; Madelyn Engel, sr.; Ava Truong, fr.; Tilly Jones, jr.; Maddie Cartwright, so.

North: Phoenix Hill, sr.; Lauren Busch, sr.; Maley Hansen, sr.; Gigi Tomlinson, sr.; Reece Buell, fr.

Northwest: Sotia Barrientos, jr.; Yolanda Rodriguez, jr.; Brooke Drees, jr.

South: Tori Thompson, sr.; Mia Jackson, sr.; Abi Almack, jr.; Mariah Barkus, jr.; Sky Singley, jr.; Alexsis Barkus, so.

Southeast: Reese Hawkins, fr.; Hailey Moore, fr.; Angelika Bui, so.; Violet Bigley, fr.

West: Breonna Goodnight, sr.; Tia Christie, sr.

Area golfers to watch

Andale: Jaycee Brown, sr.; Macey Hensley, so.; Arabella Clevenger, sr.

Andover: Regan Dusenbery, fr.; Ember Felton, sr.; Riley Schuster, sr.; Ellie Garrett, fr.; Maren Nelson, fr.; Baylor Henry, sr.

Andover Central: Ashley Posch, sr.; Ashley Kramer, fr.; Allie Herrmann, sr.; Hailey Becker, sr.; Samantha Rhinehart, jr.; Hannah Tri, so.; Allison Bell, sr.

Arkansas City: Breanna Ruyle, sr.; Aidyn Holman, sr.; Kamryn Mendoza, sr.; Tayeah Rich, sr.; Kinley Mendoza, fr.; Zoey Baker, fr.

Augusta: Alexa Zweifel, sr.; Autum Hubbard, sr.; Jordyn Simpson, jr.

Buhler: Marlie Cooper, jr.; Elise Gover, sr.; Crislyn Frank, sr.; Brooke Miller, sr.

Campus-Clearwater: Kiley Maier, jr.; Sara Vulgamore, sr.; Ava Baker, jr.; Gracee Thompson, sr.; Londyn Ysidro, jr.; Kaelyn Potter, so.

Cheney: Kaitlyn Fowler, sr.

Circle: Jocelyn Edwards, jr.; Emma Hinton, sr.; Emma Kern, jr.; McKenzie Bowman, sr.; Evelynn Stierwalt, so.; Emma Johnson, so.; Izzy Marley, so.

Collegiate: Margaret Ulrich, so.; Hyemin Choe, sr.

Derby: Katy Johnson, sr.; Hannah Minnis, jr.; Addison Oetken, fr.; Charli Drum, so.

Eisenhower: Kayla Jensen, jr.; Lexi Habbart, sr.; Madison Loomis, so.; Stella Wright, so.; Lillian Roy, sr.; Emma Scheer, sr.

Goddard: Sydney Chapman, fr.; Ally Hamblin, sr.; Jade Simeona, sr.; Hayli Stevens, fr.; Allie Snyder, jr.; Sydney Tran, sr.

Hutchinson: Kailey Findley, sr.; Ava Burlie, so.; Kara Cape, so.; Brynn Hall, so.; Lydia Patterson, so.; Abbie Davenport, sr.

Kingman: Kinley Watkins, sr.; Shylla Mark, sr.; Mackenzie Bell, sr.; Peyton Graber, sr.; Brynlee Tetrick, fr.; Anniston Henning, sr.

Maize: Kinslea Jones, so.; Charlotte Kerbs, so.; Abigail Cavazos, so.; Kira Packer, sr.; Emma Hays, so.; Lucie Caussan, sr.; Jayden Ramsey, fr.

Maize South: Kadynce Nash, jr.; Skyler Seals, so.; Clare West, jr.; Ansley Svoboda, jr.; Audrey Davis, so.; Claire Smith, so.

McPherson: Brodie Kuhn, fr.; Andi Buschbom, fr.; Jordan Vanderhoof, sr.; Olivia Cheatham, jr.; Amber Smith, sr.; Ella Buschbom, sr.; Amiee Leblanc, sr.; Reese Elliot, so.

Mulvane: Payton Fox, jr.; Brooklyn Loveless, sr.; Kaia Moore, jr.

Newton: Lindsey Warsnak, sr.; Jaye Skinner, sr.; Cadence Altum, sr.; Bailey Rhodes, so.

Pratt: Avery Blasi, jr.; Emma Roadhouse, sr.; Sage Kohman, jr.; Annastin Teasley, so.; Lexi Blasi, so.

Pretty Prairie: Raegan McLeland, sr.

Trinity Academy: Loralai Millspaugh, sr.; Callie Knight, jr.; Ava Hawks, jr.

Valley Center: Hannah Clausel, jr.; Katie Anderson, so.; Ali Coash, sr.; Kalli Griffin, jr.

Wellington: Kasiah Richmond, sr.; Taryn Viramontes, fr.; Elly DeJarnett, sr.; Aubrey Hunt, jr.; Evelyn Trafecanty, jr.; Claire Ginter, fr.; Presley Cornejo, fr.;

Winfield: Carley Littell, jr.; Savanna Nickum, sr.; Lilli Sympson, so.; Clover Maples, so.; Ava Torrance, so.; McKenna Meeker, so.