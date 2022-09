Restaurant Inspections: Recent Myrtle Beach inspection scores

The South Carolina Department of Health and Environmental Control conducts inspections every month and scores establishments based on their practices.

Look below to see what these grades mean :

Grade A - The retail food establishment earned more than 87 points. Food safety practices appeared to meet the requirements of 61-25.

Grade B - The retail food establishment earned 87-78 points. Food safety practices need improvement.

Grade C - The retail food establishment earned less than 78 points. Food safety practices need significant improvement.

Antonio’s Restaurant, 13 E. Main St., Andrews, R, 93

Arby’s #824, 1506 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Avista Resort, 300 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 88

Ball & Que Restaurant, 1806 Highmarket St., Georgetown, F, 100

Bargain Beachwear #9, 6807 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

Barrel, 2303 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

Bawk Bawk Fish N Chicken, 3001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Beachin’ Southern Restaurant &, 3010 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 98

Brothers Grill, 5900 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 97

Bruster’s Real Ice Cream, 3784 Renee Dr., Myrtle Beach, R, 99

Bubba’s, 503b - W. Main St., Andrews, R, 95

Bubba’s Fish Camp & Smokehouse, 1565 21st Ave. N., Myrtle Beach, R, 90

Buffalo Wild Wings #3308, 1990 Oakheart Rd., Myrtle Beach, R, 96

Bully’s Pub & Grill, 4868 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 98

Cackalacky Fish Co, 400 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Carlsyles, 2703 4th Ave., Conway, R, 95

Carolina Tavern, 852 Mall Dr., Murrells Inlet, R, 94

Casa Villa-Lriver, 1529 U.S. 17, Little River, R, 88

Chef Store Us Foods Kitchen, 970 Cipriana Dr., Myrtle Beach, F, 100

China Dragon, 7701 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

China Express, 2014 Coastal Grand Cir., Fc-3, Myrtle Beach, R, 97

China Hao, 3620 Walton Dr., Suite C2, Myrtle Beach, F, 100

Circle K #8114, 6501 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

Circle K#272, 1611 U.S. 17 S., Surfside Beach, F, 98

Clarendon Cuisine Jamaican, 1605 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Co Sushi Llc, 3098 Deville St., Myrtle Beach, F, 98

Cook Out, 205 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 99

Cook Out, 2470 U.S. 501 E., Conway, R, 94

Cracker Barrel #194, 4835 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 99

Crooked Hammock Brewery, 4924 U.S. 17 S., Unit B, North Myrtle Beach, R, 89

Crooked Hammock Trailer, 4924 Hwy. 17 S., North Myrtle Beach, R, 100

Domino’s Pizza #5663, 1227 16th Ave., #102, Conway, R, 98

Dona Tona Mexican Restaurant, 3221 U.S. 701 N., Conway, F, 95

Ducati’s, 960 Cipriana Dr., Unit B-4, Myrtle Beach, R, 88

Ducati’s, 960 Cipriana Dr., Unit B-4, Myrtle Beach, F, 100

Due South, 7300 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 98

Dunkin Donuts, 4282 River Oaks Dr., Myrtle Beach, R, 88

Eggs Up Grill, 2246 U.S. 501 E., Conway, F, 100

Eggs Up Grill, 4206 River Oaks Dr., Myrtle Beach, R, 100

Eggs Up Grill - Garden City, 2520 U.S. 17 S., Unit 1, Murrells Inlet, F, 97

El Chepo Taqueria, 4979 Socastee Blvd., Myrtle Beach, R, 89

El Mercadito Chiapanelo, 1801 Park View Rd., Conway, R, 79

El Patio 501, 2394 U.S. 501 E., Conway, R, 91

Eugenia’s Signature Steakhouse, 1650 Church St., Conway, F, 100

Fatz Fish To Go, 111 W. Main St., Andrews, R, 94

Flip Flops Bar & Grill, 9619 Shore Dr., Myrtle Beach, F, 97

Flying Fish, 4744 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 98

Food Lion #1468 Deli, 1430 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Food Lion #2122 Deli, 4030 River Oaks Dr., Myrtle Beach, R, 100

Food Lion #2687 Deli, 3501 Belle Terre Blvd., Myrtle Beach, R, 98

Fortune Asian Bistro 668, 7937 N. Kings Hwy., Suite 200, Myrtle Beach, R, 78

Four Points, 5100 S.C. 319, Aynor, R, 92

Freeze, 1912 N. Main St., Conway, F, 100

Fuji Japanese, 2608 Main St., Conway, F, 100

Gigi’s Bar & Grill, 211 S. Ocean Blvd., Unit B, Myrtle Beach, R, 96

Gigi’s Pizza, 211 S. Ocean Blvd., Unit A, Myrtle Beach, F, 96

Golden Corral, 868 Oak Forest Ln., Myrtle Beach, R, 99

Golden Leaf Grill And Grocery, 3842 Joyner Swamp Rd., Galivants Ferry, R, 93

Grand Strand Brewing Company, 819 N. Kings Hwy., Unit 101, Myrtle Beach, F, 98

Grecian Corner, 9606 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 89

Grilled Cheese & Crab Cake Co, 2520 U.S. 17 S., Unit 9, Garden City, F, 97

Hardees #1500259, 1506 Church St., Conway, R, 96

Harry The Hats, 351 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, R, 80

Hideaway Cafe, 101 Cypress Rv Way, Myrtle Beach, F, 100

Hooters S Myrtle Beach, 3901 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 89

Hot Fish Club, 4911 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 93

Hot Spot #2024, 1379 Red Bluff Rd., Loris, F, 100

Hot Stacks Pancake House, 9707 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Hungry Howie’s Pizza, 4270 River Oaks Dr., Unit D, Myrtle Beach, R, 91

Hurricanes Seafood Grill, 203 Sea Mountain Hwy., North Myrtle Beach, R, 93

Indigo Bakery, 701 Front St., Georgetown, R, 98

Indigo Creek Golf Course, 9480 Indigo Club Dr., Murrells Inlet, F, 97

Inlet Sports Bar & Grill, The, 4396 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 95

Jersey Bagels And Subs, 4006 Postal Way Unit D, Myrtle Beach, R, 93

Jersey Mikes Subs, 9713 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Jersey Mike’s Subs, 1550 Farrow Pkwy., Ste. A, Myrtle Beach, R, 93

Jersey Mike’s Subs, 1550 Farrow Pkwy., Ste. A, Myrtle Beach, F, 100

Jersey Mike’s Subs, 2602 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 97

Joe’s Diner By The Airport, 2895 Fred Nash Blvd., Myrtle Beach, R, 90

Kindbelly Cafe, 316 79th Ave. N., Myrtle Beach, R, 94

Kudzu Bakery Litchfield, 221 Willbrook Blvd., Pawleys Island, R, 97

Lake Arrowhead Ventures Llc, 920 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, R, 100

Lakewood Coffee House, 5901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

Lakewood Trading Post, 5901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 84

Lakewood Trading Post, 5901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Liberty Tap Room & Grill, 7651 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

Little Caesar’s Conway, 1200 S.C. 544 E., Conway, F, 100

Little Pigs Bar-B-Q, 6102 Frontage Rd., Myrtle Beach, F, 96

Lowes Foods Deli #240, 215 Fresh Dr., Myrtle Beach, R, 100

Maggie D’s Fine Italian C, 407 Seaboard St., Myrtle Beach, F, 96

Margarita’s Mexican Restaurant, 9906 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

Mcdonalds #5838, 2913 U.S. 17 S. Bus. , Murrells Inlet, R, 98

Meals On Wheels Of Horry Co, 2250 U.S. 501 E., Conway, F, 100

Michael’s Pizza Pasta & Grill, 1701 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 92

Mod Pizza, 107 Debo Dr., Suite 220, Myrtle Beach, R, 97

Mod Pizza, 1370 S. Commons Dr., Ste. 103, Myrtle Beach, F, 99

Mojo’s Marina Bar & Grille, 4139 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 91

Mozzarella’s, 1600 Farrow Pkwy., Unit B4, Myrtle Beach, F, 100

Mt. Vernon Grocery, 4280 Red Bluff Rd., Loris, R, 92

Murphy’s Law, 4204 Carolina Exchange, Myrtle Beach, R, 91

Myrtle Beach National, 4900 National Dr., Myrtle Beach, R, 97

Myrtle Beach National, 4900 National Dr., Myrtle Beach, F, 95

Nance’s Creekfront Rest/Oyster, 4883 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 95

Newton’s General Store, 410 E. Brooks Rd., Andrews, F, 89

Nirvana Indian Cuisine, 1711 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 90

Nmb Christian School Concessio, 9535 S.C. 90, Longs, R, 99

Ocean Front Snack Shack, 5905 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 96

Ocean Lakes - Meet N Eat, 6001 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 94

Ocean Lakes-Sandy Harbor Cafe, 6001 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Original Shuckers Raw Bar, 300 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

Panchitos Villa, 4247 Broad St., Loris, F, 100

Panera Bread #4962, 1370 South Commons Dr., Myrtle Beach, R, 95

Papa John’s Pizza #2112, 943 Garden City Conn., Garden City, F, 100

Passport Bistro, 5107 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

Pupuseria Marisol, 4503 Socastee Blvd., Unit A, Myrtle Beach, F, 98

Pupuseria Y Taqeria Sin Fronte, 3640 Socastee Blvd., Unit B, Myrtle Beach, F, 100

Quigley’s Pint & Plate, 257 Willbrook Blvd., Pawleys Island, R, 90

Quigley’s Pint & Plate - Mi, 11887 S.C. 707, Murrells Inlet, R, 91

R&J Seafood, 1620 U.S. 701 N., Loris, F, 99

Red Lobster #0725, 10000 U.S. 17 N., Myrtle Beach, F, 97

Red Robin Gourmet Burgers #668, 1218 N. Retail Ct., Myrtle Beach, R, 93

Restaurante Los Amigos Jarocho, 4050 Socastee Blvd., Myrtle Beach, F, 96

Riptydz Oceanfront Grille, 1210 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 92

River City Cafe, 4393 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

River City Cafe, 4742 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 99

Russell’s Seafood Grill, 4906 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 92

Salty’s Pub And Grub, 2796 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, F, 100

Sam’s Southern Eatery, 2635 Main St., Conway, F, 100

Sandy’s Coffee And Creamery, 6001 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 93

Santino’s Pizza Sub, 5102 N. Broad St., Loris, F, 100

Sbarro The Original Ny Pizza, 2000 Coastal Grand Cir., Fc2, Myrtle Beach, F, 100

Scotch Bonnet, 4006 Postal Way, Myrtle Beach, R, 95

Scotch Bonnet, 4006 Postal Way, Myrtle Beach, F, 100

Sheraton Myrtle Beach/Vidalia, 2101 N. Oak St., Myrtle Beach, F, 98

Shree Mini Mart, 800 Wright Blvd., Conway, R, 96

Six Axis / Safe Rack Cafe, 219 Safety Ave., Andrews, R, 100

Snooky’s On The Water, 4495 Baker St., Little River, F, 90

Snooky’s On The Water, 4495 Baker St., Little River, F, 93

Soco Chophouse, 109 Screven St., Georgetown, F, 94

Soho 544, 1300 S.C. 544, Suite 109, Conway, R, 89

Soho Steak & Seafood, 407 21st Ave. N., Myrtle Beach, F, 85

Soho Steak & Seafood, 407 21st Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

Speedy Gamboa Mexican Cuisine, 1300 F - 106 S.C. 544, Conway, F, 98

Spice C Llc, 2246 U.S. 501 E., Suite A & B, Conway, F, 100

Sportsman, 4735 S. Kings Hwy., Unit F, Myrtle Beach, R, 93

Stalveys Grill & Watering Hole, 1609 4th Ave., Conway, F, 100

Starbucks Coffee, 4750 U.S. 17 Bypass S., Myrtle Beach, F, 100

Sunhouse Petro #17 Oak Street, 2697 Oak St., Conway, F, 100

Sunhouse Petroleum #19, 135 U.S. 501 W., Galivants Ferry, R, 95

Sunny Side Up Diner, 801 U.S. 17, Little River, F, 98

Super Chic, 5 Main St., Andrews, F, 91

Sushi King Steak & Seafood, 4036-9 River Oaks Dr., Myrtle Beach, R, 95

Tavern, 531 Broadway St., Myrtle Beach, R, 92

Tgi Friday’s #747, 3202 U.S. 17 S., Murrells Inlet, F, 94

Thai E-San, 7727 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 74

Thai E-San, 7727 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 96

Thai Too, Dba Thai Lau, 1210 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

The Dirty Armadillo, 2551 U.S. 17, Little River, R, 96

The Goat, 11824 U.S. 17 Bypass #A, Murrells Inlet, R, 92

The Local Bar & Kitchen, 1525 13th Ave. N., North Myrtle Beach, F, 91

The Quarterdeck @ Mb Resort, 5905 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

The Wicked Tuna Rooftop Bargrl, 110 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 91

Three Guys Subs And Pies, 2903 4th Ave., Conway, F, 100

Tidal Creek Brewhouse Grand St, 3421 Knoles St., Myrtle Beach, F, 99

Tiger Mart #11 Aynor, 2841 U.S. 501, Aynor, R, 97

Tokyo Express, 3011 Broad St., Loris, F, 100

Tortas Y Licuados La Poblanita, 311 Highway 15 Hewitt Plaza Unit B, Myrtle Beach, F, 100

Ultimate California Pizza, 4003 Deville Ave., Myrtle Beach, R, 95

Uncle Mikey’s Pizza, 4378 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

W T Owens Grocery, 12971 Pleasant Hill Dr., Hemingway, F, 99

Waffle House #1505, 110 Seaborn Dr., Myrtle Beach, F, 99

Waffle House #1607, 599 U.S. 17, Little River, F, 98

Walmart Nhm#3442 - Deli/Bakery, 11980 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, R, 99

Walmart Nhm#3442 - Deli/Bakery, 11980 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, F, 100

Webster’s Low Country Grill, 14276 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

Wendy’s, 5370 Broad St., Loris, F, 100

Windows @ Sands Ocean Club, 9550 Shore Dr., Myrtle Beach, R, 92

Inspection rating Key:

A | 100 - 88

B | 87 - 78

C | 77 & Below

R | Indicates a Routine Inspection

F | Indicates a Follow-Up Inspection