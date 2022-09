Updated COVID-19 boosters becoming available for everyone 12 and older

Pixabay

RALEIGH — Updated boosters are becoming available in North Carolina, following the Food and Drug Administration and the Centers for Disease Control and Prevention’s announcement this week that people 12 and older can receive an updated booster to protect against the latest COVID-19 variants. Vaccines are beginning to arrive in the state and vaccine appointments will be more widely available starting next week.

“Updated COVID-19 boosters are becoming available in North Carolina. This vaccine will provide the most up-to-date protection against the latest variants and will help renew your body’s defense system against severe illness, hospitalization and death from COVID-19,” said North Carolina Department of Health and Human Services Secretary Kody H. Kinsley. “As the weather gets colder and we spend more time indoors, it is important to know you are protected before you go to gatherings, which means getting your COVID-19 vaccines and boosters.”

The updated booster is referred to as a bivalent vaccine as it targets both the original coronavirus strain and the Omicron BA.4 and BA.5 subvariants. It relies on safety and efficacy data from initial clinical trials, studies of bivalent boosters, and extensive safety and effectiveness monitoring. This process is similar to the one used to create the annual flu vaccine, which targets new strains each year. As of mid-August, these subvariants made up nearly 90% of COVID-19 cases in North Carolina. People aged 5-11 years can still receive the original booster, but it is expected that the updated booster will be available for younger people in the coming weeks.

The booster, like all COVID-19 vaccines, is safe to get alongside the annual flu vaccine. People should get their flu vaccine as early as this month to build up immunity before the virus becomes widespread in late fall and winter.

“Many of those who are at high risk for serious flu complications — older people, pregnant women and those with compromised immune systems — are also at risk of severe COVID-19 complications,” said NCDHHS State Health Director and Chief Medical Officer Dr. Elizabeth Cuervo Tilson. “COVID-19 and flu shots can be taken together, and we encourage all North Carolinians to stay up to date on both.”

COVID-19 vaccines are free to everyone, regardless of insurance or immigration status. Flu vaccines are often available at little-to-no cost.

People should get the updated COVID-19 booster two months after they finish their primary series or any booster dose. North Carolina’s actions are based on recommendations from the FDA, CDC and evaluation by NCDHHS. Read the CDC’s full statement here.

For more information about COVID-19 vaccines, boosters, testing and treatments, or to find locations to get a COVID-19 and flu vaccine, visit MySpot.nc.gov or contact the North Carolina COVID-19 Vaccine Help Center by phone at 888-675-4567.

Las dosis de refuerzo actualizadas contra el COVID-19 estarán disponibles para todas las personas de 12 años o más

Las dosis de refuerzo actualizadas contra el COVID-19 estarán disponibles en Carolina del Norte, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaran esta semana que las personas de 12 años o más pueden recibir una dosis de refuerzo actualizada para protegerse contra las variantes más recientes del COVID-19. Las dosis de refuerzo actualizadas están comenzando a llegar al estado y las citas de vacunación estarán más disponibles a partir de la próxima semana.

“Las dosis de refuerzo actualizadas contra el COVID-19 estarán disponibles en Carolina del Norte. Estas dosis de refuerzo proporcionarán la protección más actualizada contra las variantes más recientes y ayudarán a renovar el sistema de defensa de su cuerpo contra enfermedades graves, hospitalización y muerte a causa del COVID-19”, dijo el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), Kody H. Kinsley. “A medida que el clima se vuelve más frío y pasamos más tiempo en espacios cerrados, es importante saber que están protegidos antes de reunirse con otras personas, lo que significa recibir sus vacunas y dosis de refuerzo actualizadas contra el COVID-19”.

Las dosis de refuerzo actualizadas también se llaman vacunas bivalentes, ya que se dirigen tanto a la cepa del coronavirus original como a las subvariantes de Ómicron BA.4 y BA.5. Se basan en datos de seguridad y eficacia de ensayos clínicos iniciales, estudios de dosis de refuerzo bivalentes y un amplio seguimiento de la seguridad y la eficacia. Este proceso es similar al proceso utilizado para crear la vacuna anual contra la gripe que se desarrolla para enfrentar nuevas cepas cada año. A mediados de agosto, estas subvariantes representaron casi el 90% de los casos de COVID-19 en Carolina del Norte. Las personas de 5 a 11 años aún pueden recibir la dosis de refuerzo original, pero se espera que las dosis de refuerzo actualizadas estén disponibles para los más jóvenes en las próximas semanas.

Las dosis de refuerzo actualizadas, al igual que todas las vacunas contra el COVID-19, pueden aplicarse junto a la vacuna anual contra la gripe de forma segura. Las personas deben vacunarse contra la gripe a partir de este mes para desarrollar inmunidad antes que el virus se propague a fines del otoño y durante el invierno.

“Muchos de los que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de la gripe (personas mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos comprometidos) también corren el riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del COVID-19”, dijo la Dra. Elizabeth Cuervo Tilson, directora de salud estatal y directora médica del NCDHHS. “Las vacunas y las dosis de refuerzo actualizadas contra el COVID-19 y las vacunas contra la gripe pueden administrarse juntas. Motivamos a todos los habitantes de Carolina del Norte a mantenerse protegidos y actualizados contra ambas enfermedades”.

Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas para todos, independientemente de tener seguro médico o del estado migratorio. Las vacunas contra la gripe a menudo están disponibles a bajo costo o sin costo alguno.

Las personas deben recibir la dosis de refuerzo actualizada contra el COVID-19 dos meses después de terminar su serie de vacunación inicial o de recibir cualquier dosis de refuerzo. Las acciones de Carolina del Norte se basan en las recomendaciones de la FDA, los CDC y la evaluación del NCDHHS. Lea la declaración completa de los CDC aquí (en inglés).

Para obtener más información sobre las vacunas, las dosis de refuerzo actualizadas, las pruebas y los tratamientos contra el COVID-19, o para encontrar centros de vacunación contra el COVID-19 y la gripe, visite Vacunate.nc.gov o comuníquese con el Centro de Ayuda para la Vacunación contra el COVID-19 de Carolina del Norte por teléfono al 888-675-4567.