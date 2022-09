Climate Apocalypse Watch: Severe Heatwave Breaking So Cal Records (LAT, CNN, Guardian) …And It’s Not Letting Up Before Next Wednesday (Daily News) …The Hillsides Are Burning – (LAT: Castaic – San Diego – Yosemite, NPR, CBS) …And It’s Too Hot For Firefighters (LAT) …reminder: about...

ENVIRONMENT ・ 3 DAYS AGO