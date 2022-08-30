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Buccaneers' Tom Brady, wife Gisele Bündchen reportedly in fight over his decision to return to NFL

After the Tampa Bay Buccaneers were bounced from the 2022 NFL Playoffs by the Los Angeles Rams in January, quarterback Tom Brady surprised many when he first refused to commit to playing another season and then explained during an appearance on his "Let's Go" SiriusXM show and podcast that he first needed to spend time with wife Gisele Bündchen and his family before he confirmed any decision.
TAMPA, FL
Yardbarker

Report: Bill Belichick had key reason for passing over Bill O’Brien

The New England Patriots’ rough training camp offensively brought back questions about why coach Bill Belichick did not do more to bring former assistant Bill O’Brien back into the fold. A new report shed some light on why such an arrangement was never seriously considered. According to Albert...
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saturdaytradition.com

Jason McCourty, former Rutgers DB, recovering after undergoing emergency surgery

Jason McCourty had some scary news Tuesday. The former Rutgers alum who played for the Scarlet Knights from 2005-2008, was reportedly rushed to the hospital due to an issue with his appendix, per The US Sun. McCourty’s forthcoming surgery came just hours after appearing on Tuesday’s edition of Good Morning...
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