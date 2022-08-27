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Southwest Illinois week 1 high school football scores

Belleville News-Democrat
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 5 days ago

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The 2022 high school football season kicked off Friday night at community stadiums throughout Illinois and the metro-east.

Check out the Associated Press Week 1 football poll here , and return often as scores will be updated as they become available.

-

John Burroughs 10

Althoff 28 FINAL

-

Belleville West 12

Danville 21 FINAL

-

Belleville East 20

Collinsville 12 FINAL

-

Normal 17

O’Fallon 23 FINAL

-

Edwardsville 41

Jackson 34 FINAL

-

Granite City 0

Jerseyville 35 FINAL

-

Columbia 26

Mascoutah 49 FINAL

-

Freeburg 46

Sparta 12 FINAL

-

Wesclin 19

Breese Central 35 FINAL

-

Highland 54

Washington 10 FINAL

-

Mater Dei 2

Waterloo 13 FINAL

-

Triad 41

Mattoon 22 FINAL

-

Cahokia 34

Alton 15 FINAL

-

Pinckneyville 0

Red Bud 52 FINAL

-

East St. Louis 13

Baltimore St. Frances 20 FINAL

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