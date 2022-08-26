ContributorsPublishersAdvertisers
Chicago, IL

Chicago First Alert Weather: A warm weekend is ahead

By Mary Kay Kleist
CBS Chicago
CBS Chicago
 4 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=0FPuD8_0hWmEj3h00

Chicago First Alert Weather: Some rain for Sunday 02:12

CHICAGO (CBS) -- Expect to see clearing skies as we head into the night on Friday with plenty of sunshine for Saturday.

https://img.particlenews.com/image.php?url=2Jd9hc_0hWmEj3h00
CBS

We only expect passing fair weather clouds. Highs into the low and mid 80s this weekend.

Rain chances return on Sunday with our next system.

CBS

TONIGHT: CLEARING SKIES. LOW 61.

SATURDAY: PARTLY SUNNY. HIGH 83.

SUNDAY: STORM CHANCE. HIGH 85.

https://img.particlenews.com/image.php?url=0j9jES_0hWmEj3h00
CBS

Comments / 0

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
CBS Chicago

Chicago Weather Alert: More storms possible through late evening

CHICAGO (CBS) -- The intense line of thunderstorms that rocked the area earlier this afternoon, have exited the region. Warm and humid air remains in place, despite that line of severe storms that moved through the area. As instability and temperatures increase a bit, additional storms are possible through the late evening, especially for areas south of I-80. Storms that do develop could be severe, producing damaging winds and heavy rainfall. The threat for storms will decrease after midnight. Overnight, expect mostly cloudy skies and patchy areas of fog. Skies will clear early Tuesday morning, allowing for a sunny and...
CHICAGO, IL
fox32chicago.com

Chicago braces for strong storms Monday

CHICAGO - A line of strong to severe storms will be moving through the Chicago area over the next couple of hours. Damaging wind is the biggest threat, with gusts up to 70-80 mph, although all severe weather is possible, including damaging hail and tornadoes. A severe thunderstorm watch is...
CHICAGO, IL
CBS Chicago

Chicago Weather Alert: Severe thunderstorm warnings for parts of Chicago area

CHICAGO (CBS)-- Severe thunderstorm warnings were issued for parts of the Chicago area through the mid-afternoon.A severe thunderstorm warning was in effect until 2:30 p.m. for parts of Kankakee county in Illinois; and Newton, and Jasper counties in northwest Indiana.Another severe thunderstorm warning was in effect until 2:30 p.m. for parts of Lake and Porter counties in Indiana.Yet another severe thunderstorm warning was in effect until 2:15 p.m. for parts of Porter and Jasper counties in Indiana.Three other earlier severe thunderstorm warnings were earlier issued for other parts of the Chicago area.The storms could bring up to 80 mph wind gusts...
CHICAGO, IL
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Chicago, IL
NBC Chicago

Track Storms as They Move Into Chicago Area Using Live Doppler 5 Radar

Multiple Chicago-area counties are under a severe thunderstorm warning as potentially destructive winds, frequent lightning and heavy rain make their way into the area Monday morning and afternoon. Track the weather live using NBC's Live Doppler 5 interactive radar. The intensifying storms bring threats of potentially destructive hurricane-force winds, damaging...
CHICAGO, IL
CBS Chicago

Chicago First Alert Weather: Cloudy Saturday and rainy Sunday

CHICAGO (CBS) -- It will be mostly clear and cooler tonight with lows around 60 degrees in the city, but as cool as low to mid 50s in the western suburbs.A combination of a clear sky and light winds will allow for the development for patchy fog by Saturday morning.Saturday will feature a partly cloudy sky and a southeast wind that will boost highs to the low to mid 80s. A weak lake breeze will develop in the afternoon, so highs in the upper 70s are expected near the lakeshore. For Sunday, we'll start the morning off with a few...
CHICAGO, IL
boardingarea.com

Travel Alert August 2022: Severe Weather to Affect Chicago

If Chicago and the surrounding region are in your travel plans over the next couple of days or so, you may want to consider delaying your travel — or, at least, keep yourself updated as to the latest information pertaining to the weather — due to the latest weather system which will bring strong thunderstorms to the affected areas.
CHICAGO, IL
IN THIS ARTICLE
#Fair Weather#First Alert
CBS Chicago

Residents recall Monday's suburban severe storm damage

CHICAGO (CBS) -- Powerful winds and heavy rain pounding Chicago' s North Side and the suburbs Monday afternoon.The storm knocked down several trees, one falling on a car in Skokie. CBS 2's Asal Rezaei has a look at the aftermath where the damage is very scattered, but in parts of one neighborhood, it's severe.A very large part of a tree snapped off during the storms and came right down on a car just looking at this i would say it's a total loss. The car in front seems to be fine with just some minor scratches on the other side.Neighbors said...
SKOKIE, IL
CBS Chicago

Chicago First Alert Weather: Mainly dry overnight

CHICAGO (CBS) -- A few showers and storms passed through the area Thursday evening.Cloud-to-ground lightning was spotted near downtown Chicago as thunderstorms passed through the area.However, we'll be mainly dry overnight.Skies will be mostly cloudy Thursday night, with lows ranging from upper 60s in the Loop to low 60s in the western suburbs.Friday will start off mostly cloudy with areas of light patchy fog. Clouds will clear by the afternoon and highs will be in the mid-70s. Look for low 70s along the lake thanks to a breezy northeast wind. A Beach Hazard is in effect tonight through Friday evening due to high waves and dangerous swimming conditions.Dry and warmer temperatures are on tap for Saturday with highs in the low 80s. Humidity levels increase this weekend, especially for Sunday. Chances for storms increase late Sunday and last through Monday morning. Highs will be in the mid-80s to start next week, and then cool to the upper 70s by Wednesday.TONIGHT: An evening shower, then mostly cloudy overnight. Low 67°FRIDAY: Morning clouds, then afternoon sunshine. Breezy and cooler. High 76°SATURDAY: Partly cloudy skies. High 83°
CHICAGO, IL
CBS Chicago

Chicago First Alert Weather: Partly cloudy skies

CHICAGO (CBS)-- A nice couple of days are ahead before rain returns.Friday will be a partly cloudy day with temperatures in the upper 70s.A Beach Hazards Statement is in effect through Friday night. High waves of up to 5 feet and dangerous currents are expected. Temperatures climb to the low 80s on Saturday. Sunday brings a slight chance of afternoon storms, but the better chance is on Monday.  
CHICAGO, IL
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
WGN TV

Latest storm reports just into the WGN Weather Center

Des Plaines- 12-inch diameter limbs snapped at 12:25 pm. Manteno Numerous limbs down across Highway 50 and near US 45 and US 52. Grant Park IL (Kankakee County) Wind gusts 60 to 65 mph. Bradley- Large tree downed, crushed a car at 1:25 pm. Braidwood Multiple large branches down at...
DES PLAINES, IL
CBS Chicago

Chicago Weather Alert: Severe Thunderstorm Warning issued for DeKalb, La Salle counties until 4:30 p.m.

CHICAGO (CBS) -- A Severe Thunderstorm Watch has been issued until 7 pm for much of the Chicago area, and a severe thunderstorm warning has been issued for Cook and DuPage counties until 7:45 p.m.The threat window is 3 p.m. to 8 p.m. Sunday night. Severe storm warnings are likely somewhere in the viewing area tonight. A tornado warning is certainly in the realm of possibility.  National Weather Service issued a Severe Thunderstorm Warning for La Salle and De Kalb counties until 4:30 p.m., and that was allowed to expire. Another Severe Thunderstorm Warning was issued for Kane and Kendall counties...
CHICAGO, IL
spectrumnews1.com

Strong thunderstorms skirt the Illinois border Monday afternoon

Strong to severe thunderstorms will skirt the Wisconsin/Illinois border Monday afternoon. The majority of the stronger thunderstorms will sit in Illinois; however, there is the potential for the northern edge of this thunderstorm complex to slide into extreme southern Wisconsin. What You Need To Know. Southern Wisconsin gets grazed by...
ILLINOIS STATE
CBS Chicago

Woman recounts terrifying moments of early morning Chicago carjacking

CHICAGO (CBS) --  Chicago police caught at least one person involved in an overnight carjacking.A 49-year-old woman had just parked her car on 65th and Albany at 1:00 a.m. when three men came up to her with a gun and demanded her car keys. They got in - and sped away.Police spotted the blue Ford Edge at 76th and Carpenter with one man inside and took him into custody.  The victim's son's girlfriend spoke with CBS 2 but didn't want to be identified on camera.She said the woman was terrified she was going to die."She's really shaken up. She's says...
CHICAGO, IL
CBS Chicago

Love Fridge going solar in Englewood

CHICAGO (CBS) -- A local group working to feed Chicago just went off the grid.Love Fridge has a couple dozen refrigerators and dry pantries throughout different neighborhoods. The free food and items are available 24/7 for anyone who may need them – no questions asked.But one particular Love Fridge in Englewood is now unlike any other. It is the first solar-powered fridge.The panels used to power it were installed on a nearby roof, and went into operation on Sunday.You can check out the fridge, or donate, at 6344 S. Morgan St. For information on how to donate, visit their website, thelovefridge.com.
CHICAGO, IL
WGN TV

Severe Thunderstorm Watch #524 has just been issued for areas north and west of Chicago, valid until 7:00 pm CDT this Sunday evening

URGENT - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED Severe Thunderstorm Watch Number 524...CORRECTED NWS Storm Prediction Center Norman OK 115 PM CDT Sun Aug 28 2022 CORRECTED MAXIMUM GUST SPEED and TO ADD LASALLE COUNTY IL The NWS Storm Prediction Center has issued a * Severe Thunderstorm Watch for portions of Extreme east central Iowa Northern Illinois Southeastern Wisconsin Lake Michigan * Effective this Sunday afternoon and evening from 115 PM until 700 PM CDT. * Primary threats include... Scattered damaging wind gusts to 70 mph possible A tornado or two possible SUMMARY...A well-defined convective system now over eastern Iowa is expected to intensify some through the afternoon, while moving east-northeastward across northwestern Illinois and southeastern Wisconsin. A mix of storm clusters and embedded supercells will pose a threat for damaging gusts, and possibly an isolated tornado or two through late afternoon. The severe thunderstorm watch area is approximately along and 60 statute miles north and south of a line from 5 miles east northeast of Milwaukee WI to 65 miles west of Rockford IL. For a complete depiction of the watch see the associated watch outline update (WOUS64 KWNS WOU4). PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... REMEMBER...A Severe Thunderstorm Watch means conditions are favorable for severe thunderstorms in and close to the watch area. Persons in these areas should be on the lookout for threatening weather conditions and listen for later statements and possible warnings. Severe thunderstorms can and occasionally do produce tornadoes. WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 524 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 115 PM CDT SUN AUG 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 524 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LA SALLE LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS KANE LAKE IL MCHENRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BUFFALO GROVE, BYRON, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, ELGIN, GURNEE, LA SALLE, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MUNDELEIN, OREGON, OTTAWA, ROCHELLE, ROCKFORD, STREATOR, SYCAMORE, WAUKEGAN, AND WOODSTOCK. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 524 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL.
ILLINOIS STATE
WGN TV

Thunderstorms moving east through the I-39 corridor are packing gusty winds and brief downpours but are not severe at this time

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1056 AM CDT MON AUG 29 2022 ILZ003-004-008-010-011-291700- DE KALB IL-BOONE IL-WINNEBAGO IL-OGLE IL-LEE IL- 1056 AM CDT MON AUG 29 2022 ...GUSTY THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF EASTERN OGLE, CENTRAL LEE, DE KALB, EASTERN WINNEBAGO AND BOONE COUNTIES THROUGH NOON CDT... AT 1054 AM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A LINE OF THUNDERSTORMS PRODUCING GUSTY WINDS, MOVING EAST AT 40 MPH. THIS LINE OF STORMS MAY INTENSIFY. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ROCKFORD, DEKALB, BELVIDERE, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, SYCAMORE, DIXON, ROSCOE, ROCHELLE, SOUTH BELOIT, ROCKTON, POPLAR GROVE, GENOA, AMBOY, SHABBONA, ROCKFORD AIRPORT, CANDLEWICK LAKE, CORTLAND, CHERRY VALLEY AND DAVIS JUNCTION. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 80 AND 123. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 48 AND 95. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 31. THIS INCLUDES... NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, BOONE COUNTY FAIRGROUNDS, LEE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK CUT STATE PARK, ROCK VALLEY COLLEGE, ROCKFORD AVIATORS BASEBALL, AND ROCKFORD SPEEDWAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 400 PM CDT FOR NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS. && LAT...LON 4249 8871 4176 8870 4163 8894 4179 8963 4200 8926 4222 8918 4249 8917 TIME...MOT...LOC 1554Z 281DEG 36KT 4209 8925 MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH $$ BORCHARDT.
BOONE COUNTY, IL
CBS Chicago

CBS Chicago

Chicago, IL
100K+
Followers
28K+
Post
42M+
Views
ABOUT

CBS 2 News bring you the latest news, sports, and weather in Chicago.

 https://chicago.cbslocal.com

Comments / 0

Community Policy