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Riders Who Qualify For CTA's Reduced Fare or Free Ride ProgramsLashaunta MooreChicago, IL
Seven People Serving Jail Time in Chicago for Murder Have Convictions Overturned Due to CPD Detective MisconductNatalie Frank, Ph.D.Chicago, IL
Chicago will get to see the year's last supermoon on Thursday nightJennifer GeerChicago, IL
Chicago Man Shot While Confronting Thieves Attempting to Steal His Car’s Catalytic ConverterNatalie Frank, Ph.D.Chicago, IL
This Week in Chicago Visit Some of the City's Most Haunted SitesNatalie Frank, Ph.D.Chicago, IL
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‘Tornado-Like' Winds Cause Extensive Damage During Chicago-Area Severe Weather Outbreak
A severe weather outbreak brought “tornado-like” winds to some parts of the Chicago area on Monday, with several measuring stations clocking gusts of nearly 80 miles per hour. A trained weather spotter in Stoutsburg, located in Indiana’s Jasper County, recorded a wind gust of 78 miles per hour...
Storm reports
Wheeling 55 mph at Chicago Executive Airport at 12:29 pm. Harrison-Dever Crib near Navy Pier Wind gust to 62 mph at 12:44 pm CDT. Braidwood Gusts to 60 mph 1:05 pm large branches down.
Residents recall Monday's suburban severe storm damage
CHICAGO (CBS) -- Powerful winds and heavy rain pounding Chicago' s North Side and the suburbs Monday afternoon.The storm knocked down several trees, one falling on a car in Skokie. CBS 2's Asal Rezaei has a look at the aftermath where the damage is very scattered, but in parts of one neighborhood, it's severe.A very large part of a tree snapped off during the storms and came right down on a car just looking at this i would say it's a total loss. The car in front seems to be fine with just some minor scratches on the other side.Neighbors said...
NBC Chicago
Storms Bring Wind Gusts of Up to 80 MPH, Spark Severe Weather Warnings Across Chicago Area
Potentially severe storms capable of producing wind gusts of more than 75 mph started moving into the Chicago area late Monday morning, sparking weather alerts for a number of counties as storms rolled across northern Illinois and northwest Indiana. The intensifying storms brought threats of potentially destructive winds, damaging hail,...
RELATED LOCAL CHANNELS
blockclubchicago.org
Severe Thunderstorms To Hit Chicago Monday — And There’s A Possibility For A Tornado
CHICAGO — Severe storms are expected to hit Chicago Monday afternoon, with damaging winds expected and a brief tornado possible. A severe thunderstorm watch is in effect for Chicago until 4 p.m., and people are urged to check for updates on the storms. Storms have already kicked off in...
Latest storm reports just into the WGN Weather Center
Des Plaines- 12-inch diameter limbs snapped at 12:25 pm. Manteno Numerous limbs down across Highway 50 and near US 45 and US 52. Grant Park IL (Kankakee County) Wind gusts 60 to 65 mph. Bradley- Large tree downed, crushed a car at 1:25 pm. Braidwood Multiple large branches down at...
Severe Thunderstorm Watch #527 has been canceled for areas from Chicago west and north, but continues south of Chicago and east into Indiana through 4 pm CDT
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 527 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 147 PM CDT MON AUG 29 2022 ILC031-037-043-063-089-093-097-099-111-292000- /O.CAN.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS CANCELS 9 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS DE KALB LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE GRUNDY KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BUFFALO GROVE, CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GURNEE, LA SALLE, LEMONT, LOMBARD, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, PLANO, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WAUKEGAN, WHEATON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE. $$ LMZ740>742-292000- /O.CAN.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 FOR THE FOLLOWING AREAS THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL $$ ILC053-075-091-105-197-INC007-073-089-111-127-292100- /O.CON.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTHEAST ILLINOIS KANKAKEE WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CHESTERTON, DEMOTTE, DWIGHT, FAIRBURY, FOWLER, GARY, GIBSON CITY, GILMAN, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, OXFORD, PAXTON, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, VALPARAISO, WATSEKA, AND WILMINGTON. $$ LMZ743>745-292100- /O.CON.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS CALUMET HARBOR IL TO GARY IN GARY TO BURNS HARBOR IN BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN $$
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Severe thunderstorm just issued for portions of Cook and DuPage counties, valid until 7:45 pm CDT
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 644 PM CDT SUN AUG 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 745 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER BENSENVILLE, OR OVER OHARE AIRPORT, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHICAGO, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SKOKIE, DES PLAINES, MOUNT PROSPECT, GLENVIEW, ELMHURST, OHARE AIRPORT, PARK RIDGE, ADDISON, NORTHBROOK, ELK GROVE VILLAGE, NILES, IRVING PARK, WEST RIDGE, AUSTIN, WILMETTE, MELROSE PARK AND MAYWOOD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-88 BETWEEN MILE MARKERS 139 AND 140. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 71 AND 84. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 29 AND 45. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 17. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 29 AND 45. THIS INCLUDES... LOYOLA UNIVERSITY, OAKTON COMMUNITY COLLEGE, TRITON COLLEGE, NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, AND NORTHWESTERN UNIVERSITY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
IN THIS ARTICLE
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Afternoon severe weather risk shifting to areas from Chicago east and south into northern Indiana and lower Michigan
MESOSCALE DISCUSSION 1742 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 1253 PM CDT MON AUG 29 2022 AREAS AFFECTED...NORTHERN ILLINOIS AND INDIANA...SOUTHWEST LOWER MICHIGAN CONCERNING...SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527... VALID 291753Z - 292000Z THE SEVERE WEATHER THREAT FOR SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 CONTINUES. SUMMARY...STRONG TO SEVERE WIND GUSTS REMAIN POSSIBLE ACROSS WATCH 527, AND AN ADDITIONAL WATCH MAY BE NEEDED DOWNSTREAM INTO PARTS OF LOWER MICHIGAN AND NORTHERN INDIANA. DISCUSSION...A COMPLEX OF STORMS WITH NORTHERN AND SOUTHERN OUTFLOW BULGES HAS GRADUALLY STRENGTHENED THIS AFTERNOON, WITH GUSTS GENERALLY 40-50 KT ACROSS NORTHERN IL. THE NORTHERN SECTION OF THIS LINE IS NOW CROSSING INTO LAKE MI, AND WILL EVENTUALLY EMERGE INTO SOUTHWEST LOWER MI WHERE STRONG INSTABILITY IS IN PLACE. THE SOUTHERN HALF OF THE COMPLEX ALSO REMAINS STRONG, AND MAY BECOME DOMINANT AS IT MOVES DOWN THE 3000+ MLCAPE INSTABILITY AXIS INTO IN LATER THIS AFTERNOON. AS SUCH, AN ADDITIONAL WATCH COULD BE NEEDED PRIOR TO 19Z.
Severe thunderstorm watch #524 has been extended east to include more of the Chicago Metropolitan area including Cook County and the City of Chicago
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 524 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 324 PM CDT SUN AUG 28 2022 ITHE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 524 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE GRUNDY KENDALL WILL THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, DOWNERS GROVE, EVANSTON, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MINOOKA, MORRIS, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, SCHAUMBURG, WHEATON, WILMINGTON, AND YORKVILLE. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 524 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL SEVERE THUNDERSTORM WATCH 524 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LA SALLE LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS KANE LAKE IL MCHENRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BUFFALO GROVE, BYRON, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, ELGIN, GURNEE, LA SALLE, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MUNDELEIN, OREGON, OTTAWA, ROCHELLE, ROCKFORD, STREATOR, SYCAMORE, WAUKEGAN, AND WOODSTOCK. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 524 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL.
Strong thunderstorms moving into the immediate Chicago area in portions of Lake IL, McHenry, Cook, and DuPage counties will bring gusty winds as high as 55 mph and heavy rainfall through 6:00 pm CDT
SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 509 PM CDT SUN AUG 28 2022 LAKE IL-MCHENRY IL-DUPAGE IL-NORTHERN COOK IL-CENTRAL COOK IL- 509 PM CDT SUN AUG 28 2022 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF LAKE, EASTERN MCHENRY, DUPAGE AND NORTHERN COOK COUNTIES THROUGH 600 PM CDT... AT 507 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM CHANNEL LAKE TO BARRINGTON TO BATAVIA. MOVEMENT WAS EAST AT 30 MPH. THERE IS SOME POTENTIAL FOR STORMS TO INTENSIFY. IF STORMS INTENSIFY, A SEVERE THUNDERSTORM WARNING MAY BE ISSUED FOR THIS AREA. HAZARD...WIND GUSTS OF 50 TO 55 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. STRONG THUNDERSTORMS WILL BE NEAR... ROUND LAKE BEACH, GRAYSLAKE, LAKE ZURICH, ANTIOCH, WAUCONDA, LAKE VILLA, ROLLING MEADOWS, LINDENHURST, LONG LAKE AND VENETIAN VILLAGE AROUND 515 PM CDT. ARLINGTON HEIGHTS, PALATINE, HAWTHORN WOODS, GRANDWOOD PARK, KILDEER AND FOREST LAKE AROUND 520 PM CDT. BUFFALO GROVE, WHEELING, MUNDELEIN, PROSPECT HEIGHTS, LONG GROVE AND WADSWORTH AROUND 525 PM CDT. DOWNERS GROVE, HANOVER PARK, NORTHBROOK, VERNON HILLS AND LIBERTYVILLE AROUND 530 PM CDT. LOMBARD, ADDISON, ROSELLE, DEERFIELD, LINCOLNSHIRE, GREEN OAKS, RIVERWOODS AND BANNOCKBURN AROUND 535 PM CDT. ELK GROVE VILLAGE, HIGHLAND PARK, ZION, LAKE FOREST, OAK BROOK, VILLA PARK, WOOD DALE, GLENCOE, ITASCA AND WINTHROP HARBOR AROUND 540 PM CDT. ELMHURST, NORTH CHICAGO, BENSENVILLE, NORTHLAKE, HILLSIDE AND LAKE BLUFF AROUND 545 PM CDT. OHARE AIRPORT, MELROSE PARK, MAYWOOD, FRANKLIN PARK, BELLWOOD, SCHILLER PARK AND ROSEMONT AROUND 550 PM CDT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR NORTHEASTERN ILLINOIS. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH.
The expiration date on your I-Pass may be wrong
Illinois Tollway Spokesperson Joelle McGinnis joins Lisa Dent on Chicago’s Afternoon News to explain why Illinois’ I-Pass transponders with expiration dates from 2020 through 2026 have two more years before they actually expire. Follow Your Favorite Chicago’s Afternoon News Personalities on Twitter:Follow @LisaDentSpeaksFollow @SteveBertrand Follow @kpowell720 Follow @maryvandeveldeFollow @LaurenLapka
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Storms have quickly intensified- Severe thunderstorm warning has just been issued for portions of Kendall, Will, DeKalb, Kane, DuPage, and Cook counties; valid through 12:30 pm CDT
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1140 AM CDT MON AUG 29 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 1230 PM CDT. * AT 1139 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR GENOA TO NEAR CORTLAND TO NEAR WATERMAN, MOVING EAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, SCHAUMBURG, BOLINGBROOK, PALATINE, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, DOWNERS GROVE, DEKALB, LOMBARD, BARTLETT, STREAMWOOD, CAROL STREAM, ROMEOVILLE, HANOVER PARK, CARPENTERSVILLE, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS AND ELK GROVE VILLAGE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 265 AND 269. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 88 AND 132. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 42 AND 68. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 3. I-355 BETWEEN MILE MARKERS 11 AND 21, AND BETWEEN MILE MARKERS 24 AND 30. THIS INCLUDES... NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL, AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, ELGIN COMMUNITY COLLEGE, FERMILAB, HARPER COLLEGE, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, MORTON ARBORETUM, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, AND WHEATON COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
Severe Thunderstorm Watch #527 expanded to include countries in east-central Illinois and northwest Indiana
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 527 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 1224 PM CDT MON AUG 29 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS CANCELS 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE LEE OGLE WINNEBAGO THIS INCLUDES THE CITIES OF BELVIDERE, BYRON, DIXON, OREGON, ROCHELLE, AND ROCKFORD. $$ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF CHESTERTON, DEMOTTE, FOWLER, GARY, GIBSON CITY, GILMAN, HAMMOND, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, OXFORD, PAXTON, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, VALPARAISO, AND WATSEKA. $$ / THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOLLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS CALUMET HARBOR IL TO GARY IN GARY TO BURNS HARBOR IN BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN NORTH CENTRAL ILLINOIS DE KALB LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE GRUNDY KANE KANKAKEE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, BUFFALO GROVE, CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DOWNERS GROVE, DWIGHT, ELGIN, EVANSTON, FAIRBURY, GURNEE, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE, LEMONT, LOMBARD, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, PLANO, PONTIAC, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET H.
Dry, seasonable weather expected for the next several days
Sticky tropical air in place across the area on Monday fueled another round of t-storms bearing strong, gusty winds and heavy downpours. Temps approaching 90 degrees and rainforest-type dew points in the mid 70s raised heat index values to the mid 90s before rain-cooled storm outflow swept across the area. Wind gusts of 50-60 mph were common, with two swaths of extensive tree and powerline damage reported. One extended from the W-NW suburbs across the north side of Chicago. Another corridor passed south of the city, from near Ottawa, eastward across NW Indiana. Lowell, Indiana reported a gust to 81 mph. The storms blossomed ahead of a push of cooler; considerably less humid air that will keep the area dry into the upcoming holiday weekend. Temps are forecast to average near, or just above normal except for areas near Lake Michigan where NE winds will limit daytime warming.
Former Illinois Small Town Sports Reporter Headed to NBC5 Chicago
Once upon a time, Samantha Rivera was lighting up the small screen here in Rockford and now she's headed down the long road of I-90 to join the NBC5 Chicago team. We LOVE seeing our former Rockfordians succeed and that's what's happening right now for Samantha Rivera who was once a part of Eyewitness News on WTVO and FOX39.
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New severe thunderstorm warning just issued for portions of Lake (IL), DuPage, and Cook counties; valid until 1:00 pm CDT
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1214 PM CDT MON AUG 29 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHEASTERN LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 100 PM CDT. * AT 1214 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM INVERNESS TO ADDISON TO NEAR LISLE, MOVING EAST AT 55 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHICAGO, CICERO, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, PALATINE, SKOKIE, DES PLAINES, BERWYN, MOUNT PROSPECT, OAK PARK, GLENVIEW, ELMHURST, LOMBARD, BUFFALO GROVE, OHARE AIRPORT, WHEELING, PARK RIDGE, ADDISON, NORTHBROOK AND ELK GROVE VILLAGE. THIS INCLUDES... LINCOLN PARK ZOO, LOYOLA UNIVERSITY, OAKTON COMMUNITY COLLEGE, TRITON COLLEGE, HAWTHORNE PARK, NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, NORTHWESTERN UNIVERSITY, RAVINIA MUSIC FESTIVAL, SOLDIER FIELD, UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO, WRIGLEY FIELD, THE LOOP, MUSEUM CAMPUS, AND NORTHERLY ISLAND. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
Severe thunderstorm warning just issued for portions of Cook, Livingston, Kendall, Will, Grundy, Kankakee, Ford, and Iroquois counties; valid until 1:45 pm CDT
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1244 PM CDT MON AUG 29 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN LIVINGSTON COUNTY IN CENTRAL ILLINOIS... SOUTHEASTERN KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... EASTERN GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTH CENTRAL FORD COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS... NORTHWESTERN IROQUOIS COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS... SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 145 PM CDT. * AT 1243 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR YORKVILLE TO NEAR CORNELL, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... JOLIET, ORLAND PARK, TINLEY PARK, ROMEOVILLE, PLAINFIELD, CALUMET CITY, CHICAGO HEIGHTS, LANSING, OAK FOREST, KANKAKEE, HARVEY, LOCKPORT, NEW LENOX, HOMER GLEN, DOLTON, PARK FOREST, HOMEWOOD, MATTESON, MOKENA AND BOURBONNAIS. THIS INCLUDES... UNIVERSITY OF ST. FRANCIS, CHANNAHON STATE PARK, CHICAGOLAND SPEEDWAY ROUTE 66 RACEWAY, FIRST MIDWEST BANK AMPHITHEATRE, GOVERNORS STATE UNIVERSITY, JOLIET JUNIOR COLLEGE, JOLIET SLAMMERS BASEBALL, KANKAKEE COMMUNITY COLLEGE, KANKAKEE COUNTY FAIRGROUNDS AND SPEEDWAY, KANKAKEE RIVER STATE PARK, LEWIS UNIVERSITY, OLIVET NAZARINE UNIVERSITY, PRAIRIE STATE COLLEGE, SOUTH SUBURBAN COLLEGE, WILL COUNTY FAIRGROUNDS, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. PREPARE IMMEDIATELY FOR DAMAGING WINDS AND DEADLY CLOUD TO GROUND LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
Christkindlmarket Announces Season Opening Date, Third Location in Chicago Area
The winter holiday season is still three months away, but Chicago's popular Christkindlmarket is already plotting its return. The market, with locations in Daley Plaza and at Gallagher Way in Wrigleyville, returns for the holidays on Nov. 18 and will be open for visitors until around Christmas. A longtime winter tradition, the German-style holiday market offers visitors the opportunity to buy handmade artisan goods and taste international foods all the while listening to festive tunes.
spectrumnews1.com
Strong thunderstorms skirt the Illinois border Monday afternoon
Strong to severe thunderstorms will skirt the Wisconsin/Illinois border Monday afternoon. The majority of the stronger thunderstorms will sit in Illinois; however, there is the potential for the northern edge of this thunderstorm complex to slide into extreme southern Wisconsin. What You Need To Know. Southern Wisconsin gets grazed by...
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