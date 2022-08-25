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IL Secretary of State tests positive for COVID-19

By Danny Connolly
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 3 days ago

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SPRINGFIELD, Ill. (WCIA) — Secretary of State Jesse White announced Thursday he tested positive for COVID-19.

The secretary of state is experiencing mild symptoms and is isolating while working from home.

White is vaccinated and has received two booster shots. His office said he is following appropriate CDC and IDPH quarantine guidelines.

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