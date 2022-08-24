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TRANSIENT & PANHANDLING COMPLAINTS INCREASE
COMPLAINTS FROM THE PUBLIC REGARDING TRANSIENTS PANHANDLING, LOITERING OR SLEEPING ON PRIVATE PROPERTY AND BEGGING FOR MONEY AT BUSY INTERSECTIONS ARE ON THE RISE IN SIOUX CITY THIS SUMMER. SGT. JEREMY MCCLURE OF THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT SAYS SOME OF THOSE ACTIVITIES ARE PROTECTED BY LAW:. PANHAN1 OC……..UNLAWFUL. :24...
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AUTHORITIES INVESTIGATE DROWNING AT RIVERSIDE HOME
AUTHORITIES ARE INVESTIGATING A DROWNING THAT OCCURRED AT A HOME IN RIVERSIDE WEDNESDAY EVENING. SIOUX CITY FIRE AND RESCUE AND POLICE PERSONNEL RESPONDED TO A REPORT OF A DROWNING AT A RESIDENCE IN THE 2000 BLOCK OF FAIRBANKS STREET AROUND 6:10 P.M. A 2-YEAR-OLD CHILD WAS FOUND UNRESPONSIVE IN AN...
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NO INJURIES IN GUN INCIDENT ON LAPLANTE STREET
NO ONE WAS INJURED WHEN A GUN WAS FIRED OUTSIDE OF A SIOUX CITY RESIDENCE WEDNESDAY MORNING. POLICE SAY THE INCIDENT HAPPENED AROUND 10:30 IN THE 900 BLOCK OF LAPLANTE STREET. A HOMEOWNER TOLD POLICE HE WAS WORKING IN HIS YARD WHEN AN INTOXICATED MAN CAME ONTO HIS PROPERTY AND STARTED A CONFRONTATION WITH HIM.
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DAVIS SENTENCED TO LIFE IN PRISON
A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO LIFE IN PRISON FOR HIS ROLE IN THE DEATH OF HIS GIRLFRIEND’S INFANT DAUGHTER IN AUGUST OF 2018. 26-YEAR-OLD TAYVON DAVIS WAS FOUND GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER, CHILD ENDANGERMENT RESULTING IN THE DEATH OF A CHILD AND MULTIPLE ACTS OF CHILD ENDANGERMENT BY A WOODBURY COUNTY JURY LAST MONTH IN THE DEATH OF 19-MONTH-OLD MAELYNN MYERS.
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HARD ROCK SALE APPROVED BY IRGC
THE IOWA RACING AND GAMING COMMISSION HAS APPROVED THE SALE OF THE HARD ROCK CASINO IN SIOUX CITY TO CHRCHILL DOWNS, THE COMPANY WHICH RUNS THE KENTUCKY DERBY. RACING AND GAMING ADMINISTRATOR BRIAN OHORILKO SAYS THE HARD ROCK NAME WILL STAY. HARDROCK1 OC………IS EXPECTED” :14. CHURCHILL...
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WOODBURY SUPERVISORS RESTRICT WIND TURBINE CONSTRUCTION
THE POTENTIAL FOR WIND ENERGY DEVELOPMENT IN WOODBURY COUNTY HAS BEEN LIMITED. THE COUNTY BOARD OF SUPERVISORS VOTED 3-2 TUESDAY EVENING TO INCREASE THE SETBACK DISTANCE FOR WIND TURBINES FROM 12-HUNDRED-50 FEET TO 25-HUNDRED. THE CHANGE WILL PREVENT MID-AMERICAN ENERGY FROM BUILDING THE 90-PLUS WIND TURBINES PROPOSED IN ITS SIOUXLAND...
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