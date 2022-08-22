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Portland, OR

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The Guardian

No 2 overall pick Chet Holmgren to miss entire NBA season with foot injury

Chet Holmgren, the No 2 overall pick in this year’s draft will miss the entirety of the upcoming NBA season because of a Lisfranc injury to his right foot. “Certainly, we are disappointed for Chet, especially given the excitement he had about getting on the floor with his teammates this season,” Oklahoma City Thunder general manager Sam Presti said in a statement. “We know Chet has a long career ahead of him within our organization and the Oklahoma City community. One of the things that most impressed us during the process of selecting Chet was his determination and focus. We expect that same tenacity will carry him through this period of time as we work together and support him during his rehabilitation.”
OKLAHOMA CITY, OK
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