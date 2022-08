Yuan-Fu, Chao-Hsun (3), Fang-Mo (6) and Yi-Che; Padilla, Zarate (4), Covarrubias (4), Gómez (6), Cuesta (6), Castillo (7) and Martinez, Cuesta, Garcia. W_Chao-Hsun. L_Zarate. Rijke and Hansen, Bonafasia (5); López, Gonsález (2), González (2) and Chávez. W_Rijke. L_López. HRs_García. UNITED STATES BRACKET. Nolensville,...

SPORTS ・ 6 HOURS AGO