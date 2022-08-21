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SFGate

Man shot by Oregon police Friday in critical condition

HILLSBORO, Ore. (AP) — The family of a man accused of attacking a Hillsboro police officer Friday says he was in critical condition Monday after the officer shot him during the confrontation. On Monday, the Hillsboro Police Department identified the man who was shot as 20-year-old Jose Juan Aguilar-Mandujano,...
HILLSBORO, OR

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