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Nell Smith
Nell Smith, age 84, of Lawrenceburg, TN passed away Saturday, August 20, 2022, at NHC Healthcare of Lawrenceburg. She was a native of Lawrenceburg, TN, retired from Kay Windsor, and a member of Highland Park Baptist Church. She was preceded in death by her parents, Thomas Eli and Missie Bell...
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Kenneth Glenn Gabel
Kenneth Glenn Gabel, age 87 of Iron City, TN passed away Sat. August 20, 2022 at Countryside Nursing Home after a brief illness. He was a native of Lawrence CO. TN. sold and cut wood with a saw he built himself to cut the wood to length, also worked for Joe Hardwick at the sawmill and was a member of Mount Nebo Presbyterian Church. Funeral Services will be held at Mount Nebo Presbyterian Church on Monday 8/22/2022 at 1:00pm. Greg Eaton will be officiating. Burial will follow in Mount Nebo Cemetery.
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Fill your Tank and Donate! Shell and Quickmart locations partake in the Giving Pump for Kids Place
DURING THE MONTHS OF AUGUST AND SEPTEMBER STOP BY YOUR FAVORITE SHELL QUIK MART LOCATION IN LAWRENCE, WAYNE, GILES, AND MAURY COUNTIES AND LOOK FOR THE PURPLE WRAPPED GIVING PUMPS. ONE PENNY FOR EVERY GALLON PUMPED WILL BE DONATED TO A KID'S PLACE A CHILD ADVOCACY CENTER. KID'S PLACE PROVIDES FREE SPECIALIZED SERVICES TO ABUSED CHILDREN IN GILES, LAWRENCE, MAURY AND WAYNE COUNTIES.
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Fire at Story and Lee Furniture Warehouse
LAWRENCEBURG FIRE PERSONNEL WERE DISPATCHED TO A COMMERCIAL STRUCTURE FIRE SUNDAY NIGHT ON HGHWAY 43 SOUTH NEAR LEOMA. EMERGENCY PERSONNEL WERE DISPATCHED TO STORY AND LEE FURNITURE. THANKS TO THE QUICK ACTION OF FIREFIGHTERS THE DAMAGE WAS LIMITED TO A PORTION OF THE WAREHOUSE. MEMBERS OF THE LAWRENCEBURG, ETHRIDGE, NEW PROSPECT, LEOMA, CENTER POINT AND GANDY FIRE DEPARTMENTS RESPONDED ALONG BOX 50 RESPONDER SERVICES UNIT AND LAWRENCE COUNTY EMS.
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Lawrenceburg Shooting Leaves One Injured
A MONDAY MORNING SHOOTING HAS LEFT ONE MAN INJURED. SOURCES INDICATE THAT TWO MEN HAD A CONFRONTATION AROUND 10:30 THIS MORNING IN THE PARKING LOT OF WALGREENS ON EAST GAINES STREET IN LAWRENCEBURG. AUTHORITIES BELIEVE THE INCIDENT WAS OVER A CELL PHONE. THE SUSPECT IN THE MATTER DREW A FIREARM AND SHOT THE VICTIM IN THE LEG. THE VICTIM WAS TRANSPORTED TO SOUTHERN TENNESSEE REGIONAL HOSPITAL FOR TREATMENT OF HIS INJURIES. THE SUSPECT INITIALLY FLED THE SCENE HOWEVER TURNED HIMSELF IN AT LAWRENCEBURG POLICE HEADQUARTERS A SHORT TIME LATER WHERE HE WAS TAKEN INTO CUSTODY. AREA SCHOOLS WERE PLACED ON LOCKDOWN FOR A SHORT TIME DUE TO THE INCIDENT. INVESTIGATION INTO THE MATTER IS ON GOING.
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THP Roadside Safety Checkpoints Scheduled for Lewis and Marshall Counties
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTIES: LEWIS COUNTY ON STATE ROUTE 48 SOUTH OF TOPSY ROAD AND MARSHALL COUNTY ON STATE ROUTE 50. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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Lawrence County Honors Retiring Elected Officials
SEVERAL GATHERED IN THE PARKING LOT OF THE LAWRENCE COUNTY COURTHOUSE ON FRIDAY TO CELEBRATE AND HONOR ELECTED OFFICIALS WHO ARE NOT RETURNING FOR THE 2022-26 TERM. EACH PERSON RECEIVED A STANDING OVATION AS MASTER OF CEREMONIES CHAD MOORE INTRODUCED THEM. LAWRENCEBURG MAYOR BLAKE LAY AND CHAMBER OF COMMERCE PRESIDENT RYAN EGLY SPOKE ABOUT THEIR WORKING RELATIONSHIP WITH COUNTY EXECUTIVE T.R. WILLIAMS AND COUNTY COMMISSIONERS, AND THE SUCCESS LAWRENCE COUNTY HAS SEEN AS A RESULT. OFFICIALS RETIRING AS OF AUGUST 31 ARE GENERAL SESSIONS JUDGE PATTY MCGUIRE, COUNTY CLERK CHUCK KIZER, CIRCUIT COURT CLERK DEBBIE RIDDLE, ROAD SUPERINTENDENT DONNIE JOE BROWN, COUNTY EXECUTIVE T.R. WILLIAMS, COUNTY COMMISSIONERS SHANE LITTRELL, NATHAN KEETON, LARRY GLASS, RUSS BREWER, ALANNA HARRIS, BERT SPEARMAN, AARON STORY, AND CHRIS JACKSON. WILLIAMS, WHO SPENT TWO FOUR-YEAR TERMS IN OFFICE, WAS RECOGNIZED FOR HIS POSITIVE IMPACT ON THE COMMUNITY. EMPLOYEES PRESENTED HIM A WATCH ENGRAVED WITH “YOUR CONTRIBUTION IS UNPRECEDENTED.”
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Silo Accident Over the Weekend in Ethridge
ON SATURDAY MULTIPLE LAWRENCE COUNTY FIRE DEPARTMENTS WERE CALLED TO A GRAIN SILO IN ETHRIDGE ON A REPORT OF A PERSON POSSIBLY TRAPPED INSIDE. SOUCES INDICATE THE PERSON TRAPPED DID PERISH. NO NAMES HAVE BEEN RELEASED.
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Pulaski Police Department Warns Pubic to Lock Vehicles
DUE TO RECENT CAR THEFTS IN THE CITY OF PULASKI, THE PULASKI POLICE DEPARTMENT TOOK TO SOCIAL MEDIA OVER THE WEEKEND TO REMIND THE PUBLIC TO LOCK THEIR VEHICLES AND BE SURE TO NOT LEAVE ANY VALUABLES IN THEIR CARS - ESPECIALLY VISIBLY. THE POLICE ARE ALSO ASKING RESIDENTS TO EXTRA AWARE OF THEIR SURROUNDING WHILE GETTING IN AND OUT OF THEIR VEHICLE AND TO NEVER LEAVE THEIR CAR RUNNING AND UNLOCKED, OR THE KEYS IN THE VEHICLE. THE DEPARTMENT IS CURRENTLY INVESTIGATED SEVERAL STOLEN VEHICLES.
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Lawrence County Senior Center Open House
The LAWRENCE COUNTY SENIOR CENTER WILL HOSTING AN OPEN HOUSE IN CELEBRATION OF NATIONAL SENIOR CENTER MONTH. THE EVENT WILL TAKE PLACE ON SEPTEMBER 22ND FROM 8 TO 10. COME OUT TO MEET THE SENIORS, STAFF AND SOME OF THE PEOPLE THAT MAKE THE CENTER OPERATE AND ARE RESOURCES FOR THE CENTER AND THE MEMBERS.
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Suspect Arrested in Giles County after Kidnapping Attempt
ON SUNDAY EVENING IN GILES COUNTY AN UNKNOWN MALE ASSAILANT ATTEMPTED TO KIDNAP A WOMAN AT GUNPOINT AT WALGREENS IN THE CITY OF PULASKI. THE ATTEMPTED-KIDNAPPER WAS UNSUCCESSFUL AND THE VICTIM WAS UNHARMED, THE SUSPECT FLED THE AREA AND APPREHENDED MONDAY MORNING. THE INVESTGATION IS ONGOING.
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Lawrence County Substance Abuse Prevention Coalition Quarterly Meeting Scheduled
THE LAWRENCE COUNTY SUBSTANCE ABUSE PREVENTION COALITION QUARTERLY MEETING WILL BE HELD MONDAY AT 6 AT FIRST BAPTIST CHURCH ON SPRING ROAD. DOORS OPEN AT 5:30. THE EVENING WILL SERVE AS A BACK-TO-SCHOOL RESOURCE NIGHT AND WILL FEATURE BUILDING STRONG BRAINS TN PRESENTED BY JOHN RUST, POWER OF PUTNAM COALITION’S DRUGR ENDANGERED CHILDREN’S COORDINATOR. FREE DINNER WILL BE PROVIDED. TO RSVP CALL 931-244-5533.
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Florence Police Continue to Seek Public's Help in Locating Wanted Person
THE FLORENCE POLICE DEPARTMENT IS SEEKING THE PUBLIC’S HELP IN LOCATING A KIDDNAPPING SUSPECT WHO FLED FROM OFFICERS LAST WEEK. THE TIMES DAILY REPORTS, NICHOLAS PIERRE BOUDOIN, 26, OF FLORENCE IS WANTED ON A CHARGE OF FIRST-DEGREE KIDNAPPING FROM AN ISSUE INVOLVING A FAMILY MEMBER. ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE FLORENCE POLICE DEPARTMENT AT 256-760-6500, OR THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT AT 256-383-6746.
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PES Board to Meet Tuesday
THE PULASKI ELECTRIC SYSTEM POWER BOARD IS SCHEDULED TO MEET TUESDAY. ITEMS ON THE AGENDA TO BE DISCUSSED INCLUDES KEY FINANCIAL METRICS AND STATISTICAL REPORTS. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 4 IN THE HENRY SIMS BOARD ROOM AT PES'S OFFICE BUILDING LOCATED AT 128 SOUTH FIRST STREET IN PULASKI.
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Suspect Arrested from Leoma Dollar General Robbery
THE SUSPECT INVOLVED IN THE ROBBERY OF THE LEOMA DOLLAR GENERAL ON FRIDAY HAS BEEN ARRESTED. OFFICIALS ADVISE JAQUANA JEROME BERRY, WAS TAKEN INTO CUSTODY THIS MORNING IN MAURY COUNTY.
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Lawrence County Sheriff's Office Needs Public's Help Identifying and Locating a Person of Interest
THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF'S OFFICE IS SEEKING THE PUBIC’S HELP IN LOCATING AND IDENTIFYING A PERSON OF INTEREST IN CONNECTION WITH A ROBBERY THAT OCCURRED IN LAWRENCE COUNTY ON FRIDAY. THE PERSON LEFT IN A SMALL RED OR MAROON 4 DOOR SEDAN. ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF'S OFFICE AT 931-762-3626 OR OUR DISPATCH CENTER AT 931-762-0450.
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