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SCHOOL START MEANS STOP FOR SCHOOL BUSES
TUESDAY MARKS THE FIRST DAY OF CLASSES FOR SIOUX CITY’S PUBLIC SCHOOLS. DRIVERS SHOULD BE AWARE OF STUDENTS GOING TO AND FROM CLASSES IN THE MORNINGS AND AFTERNOONS. AND ALSO REMEMBER THE RULES FOR STOPPED SCHOOL BUSES. DRIVERS MAY NOT PASS A STOPPED SCHOOL BUS WITH THE STOP ARM...
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PATRIOTIC QUILTS TO BE DISPLAYED IN LE MARS
PLYMOUTH COUNTY’S HISTORICAL MUSEUM WILL HOST A QUILT DISPLAY TO REMEMBER THE 9/11 ATTACKS NEXT MONTH. NEARLY 50 QUILTS OF VALOR MAY BE VIEWED AT THE HISTORICAL MUSEUM FROM SEPTEMBER 1ST THROUGH OCTOBER 9TH. THE QUILTS, WHICH WERE GIVEN TO PLYMOUTH COUNTY VETERANS, WILL ALL BE DISPLAYED IN ONE...
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SEMI HAULING GRAIN ROLLS OVER ON I-29
THE ROLLOVER OF A SEMI TRUCK AND TRAILER HAULING GRAIN MONDAY AFTERNOON ON INTERSTATE 29 RESULTED IN MINOR INJURIES AND A TRAFFIC CITATION FOR THE DRIVER. SIOUX CITY POLICE SAY THE ACCIDENT HAPPENED JUST AFTER 1 P.M.ON I-29 SOUTHBOUND AT MILE MARKER 139. POLICE SAY THE DRIVER APPARENTLY LOST CONTROL,...
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HARTLEY WOMAN ARRESTED FOLLOWING INVESTIGATION
A HARTLEY, IOWA WOMAN IS FACING CHARGES STEMMING FROM A JUNE INCIDENT IN SIOUX COUNTY. ON FRIDAY, SIOUX COUNTY SHERIFF’S DEPUTIES ARRESTED 37-YEAR-OLD BREA TSCHOPP,. THE ARREST STEMMED FROM A 9-1-1 CALL ON JUNE 8TH, FROM A MOTORIST WHO STATED TSCHOPP WAS DRIVING HER VEHICLE IN AN UNSAFE MANNER ON HIGHWAY 18, WEST OF HULL.
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