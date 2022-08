URGENT - MARINE WEATHER MESSAGE. ...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT MONDAY... * WHAT...West winds 15 to 25 kt. * WHERE...East Entrance U. S. Waters Strait Of Juan De Fuca and. Central U. S. Waters Strait Of Juan De Fuca. * WHEN...Until 3 AM PDT Monday.

SEATTLE, WA ・ 5 HOURS AGO