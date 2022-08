MISSING JUVENILE – Glory Nanette Martinez. Sheriff Marcos R. Lopez and the Osceola County Sheriff’s Office request help from the community to locate a missing endangered juvenile. Name: Glory Nanette Martinez. Age: 16. DOB: 06/08/2006. Sex: Female. Hair: Brown. Eyes: Brown. Height: 5’02”. Weight: 130. Missing Since:...

OSCEOLA COUNTY, FL ・ 2 DAYS AGO