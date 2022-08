Suarez, Carlini, Arcieri (5), Bussolati (6) and Zafferani; Waiwai, K.Wilson (3), Adams (4) and Honsa. W_Carlini. L_Adams. Rosario, Parrilla (5) and D.Morales, J.Morales, San Miguel (4); Alonzo, Saravia (6) and Bravo, Chávez (1). L_Rosario. W_Alonzo. UNITED STATES BRACKET. Davenport, Iowa300120—691 Bonney Lake, Washington000120—382 McFate, Townsend (4) and...

WILLIAMSPORT, PA ・ 11 HOURS AGO