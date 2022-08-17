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nbc16.com

Police: Fatality at local park sparks investigation

SALEM, Ore. — Salem Police arrested Branda Myshelle Myers, age 29 of Salem, on two charges of murder: first and second degree. On Saturday, August 20, patrol officers responded to the report of a hit and run collision at Woodmansee Park in south Salem. Witnesses at the scene were able to direct officers to the location of the decedent, Vince Edward Fouts, age 38, of Salem, as well as Myers. Detectives learned Myers and her former spouse, Fouts, were in a custody dispute and attempting to resolve matters that morning at the park. The argument between the two escalated, and Myers used her vehicle to run over Fouts several times.
SALEM, OR
nbc16.com

Marion County increasing traffic patrols through Labor Day

If you're expecting to take one last summer road trip before school starts, you should expect more deputies on Marion County roadways. There will be increased patrols between Monday, Aug. 22 through Sunday, Sept. 4. According to officials, the Marion County Sheriff’s Office Traffic Safety Team is partnering with other...
MARION COUNTY, OR
nbc16.com

2 dead in plane crash outside Scio

LINN COUNTY, Ore. — UPDATE #2: (August 22, 6:20pm): A Salem hospital has confirmed that Amy Jackson, the wife of the pilot, has died after being hospitalized with life-threatening injuries following the crash. She was 78. ---- UPDATE #1: (August 21, 9:30pm): Deputies arrived to the site of the...
SCIO, OR
nbc16.com

Police: One dead in fatal two-vehicle crash

MARION COUNTY, Ore. — On August 20, 2022, Oregon State Police responded to a a two-vehicle crash near Highway 22E on ramp and Golf Club Rd SE. Preliminary investigation revealed that a Dodge Caravan, operated by, Kaylie Kinsey, age (42), of, Sublimity, was westbound across Golf Club Rd SE going towards the Highway 22E WB On-Ramp. A Ford Custom Roadster, operated by Thomas Schmid, age (70), of Aumsville, was southbound on Golf Club Rd SE and was unable to stop crashing into the Dodge Caravan. After the crash the Ford Custom Roadster rolled on to its side.
AUMSVILLE, OR
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