Coastal Bend high school volleyball, cross country results, schedules

HIGH SCHOOL

CROSS COUNTRY

SATURDAY, AUG. 20

Tribal Invitational

IWA Meet

Veterans Memorial meet

VOLLEYBALL

THURSDAY, AUG. 18

SINTON VARSITY TOURNAMENT

SINTON DEF. ALICE,

25-13, 25-12

KILLS — Sinton, Burch 5, Krista Reagan 5, Hill 4, Ava Mata 2, Swayd Dockens 2. ASSISTS — Sinton, Lindsey Puente 9, Serrano 8. ACES — Sinton, Lila McCain 2, Hailey Burch 1, Kaylen Serrano 1. DIGS — Sinton, Macey Hill 4, Serrano 3, McCain 3, Sydney Mutchler 3. BLOCKS — Sinton, Autumn Galvan 0.5, Burch 0.5.

SINTON DEF. ZAPATA,

25-14, 25-3

KILLS — Sinton, Macey Hill 4 Swayd Dockens 3, Hailey Burch 3, Krista Reagan 2. ASSISTS — Sinton, Serrano 6, Lindsey Puente 4, Lila McCain 3. ACES — Sinton, Kaylen Serrano 3. DIGS — Sinton, McCain 2, Sydney Mutchler 1.

SINTON DEF. BISHOP,

25-18, 25-11

KILLS — Sinton, Hill 5, Hailey Burch 4, Galvan 3, Reagan 3, Ava Mata 2. ASSISTS — Sinton, Puente 10, Serrano 6. ACES — Sinton, Kaylen Serrano 1, Lindsey Puente 1. DIGS — Sinton, Macey Hill 6, Lila McCain 6, Puente 4, Galvan 2, Krista Reagan 2. BLOCKS — Sinton, Autumn Galvan 2.

Records — Sinton 8-5.

ORANGE GROVE DEF. CALALLEN,

25-21, 25-21

KILLS — Calallen, Brookelynn Meador 7, Autumn Garza 6. ASSISTS — Calallen, Carrigan Valdez 13, Autumn Garza 10. ACES — Calallen, Tori Stratmann 1, Ashley Robertson 1, Monique Gonzalez 1. DIGS — Calallen, Amanda Cadena 10, Monique Gonzalez 9, Tori Stratmann 9.

MCALLEN DEF. CALALLEN,

12-25, 25-19, 15-12

KILLS — Calallen, Ashley Robertson 8, Tori Stratmann 4. ASSISTS — Calallen, Autumn Garza 8, Carrigan Valdez 7. ACES — Calallen, Tori Stratmann 2, Carrigan Valdez 2. DIGS — Calallen, Amanda Cadena 9, Layla Hernandez 9, Autumn Garza 9. BLOCKS — Calallen, Jadyn Lindgren 3, Brookelynn Meador 2.

CALALLEN DEF. BEEVILLE,

25-19, 22-25, 15-10

KILLS — Calallen, Ashley Robertson 8, Autumn Garza 5, Tori Stratmann 5. ASSISTS — Calallen, Autumn Garza 12, Carrigan Valdez 11. ACES — Calallen, Autumn Garza 3, Monique Gonzalez 1. DIGS — Calallen,

Monique Gonzalez 20, Amanda Cadena 8, Carrigan Valdez 8.

Records — Calallen 6-6.

BANQUETE TOURNAMENT

SKIDMORE-TYNAN DEF. PETTUS,

26-24, 25-12

KILLS — S-T, Brandi Cash 6, Jenna Vasquez 5, Kaitlyn Salinas 5, Neddia Gonzales 5. ASSISTS — S-T, Mailey Hardin 17, Kaitlyn Salinas 1. ACES — S-T, B. Cash 2, J. Vasquez 5, K. Salinas 1, Maggy Moreman 2, N. Gonzales 1. DIGS — S-T, B. Cash 2, J. Vasquez 8, K. Salinas 6, Kayli Smith 4, M. Moreman 1, M. Hardin 3, Mia Briseno 2, N. Gonzales 1. BLOCKS — S-T, N. Gonzales 1.

SKIDMORE-TYNAN DEF. CALALLEN JV,

26-24, 25-23

KILLS — S-T, Brandi Cash 9, Jenna Vasquez 6, Kailyn Salinas 2, Mailey Hardin 2, Neddia Gonzales 6. ASSISTS — S-T, Maggy Moreman 1, M. Hardin 18. ACES — S-T, J. Vasquez 3, K. Salinas 2, M. Hardin 2. DIGS — S-T, J. Vasquez 14, K. Salinas 11, Kayli Smith 2, M. Moreman 6, M. Hardin 8, Makaelah Favire 1, M. Briseno 6, Neddia Gonzales 2.

IWA DEF. SKIDMORE-TYNAN,

25-17, 25-18

KILLS — S-T, Brandi Cash 2, Jenna Vasquez 6, Kaitlyn Salinas 1, Maggy Moreman 1, Mailey Hardin 1, Neddia Gonzales 2. ASSISTS — S-T, J. Vasquez 1, M. Hardin 13. ACES — S-T, B. Cash 2, K. Salinas 1. DIGS — S-T, B. Cash 4, J. Vasquez 2, K. Salinas 3, M. Moreman 4, M. Hardin 4, Makaelah Favre 1, Mia Briseno 7, Neddia Gonzales 1. BLOCKS — S-T, M. Moreman 0.5, N. Gonzales 1.

FRAULEIN VOLLEYFEST

GREGORY-PORTLAND DEF. KLEIN,

25-19, 22-25, 29-27

KILLS — G-P, Madison Kilgore 9, Kiera Vest 16, Morgan Suggs 7, Ashlyn Kelly 3, Caylor Nesloney 1, Alexa Vest 3. ASSISTS — G-P, M. Saathoff 1, Ashlyn Kelly 32, A. Vest 1. ACES — G-P, Abigail Kelly 1, M. Kilgore 3, Ashlyn Kelly 1. DIGS — G-P, Mckenzie Saathoff 17, Abigail Kelly 2, M. Kilgore 12, K. Vest 24, Morgan Suggs 3, Ashlyn Kelly 7, C. Nesloney 5, A. Vest 1, Katrina Horst 7. BLOCKS — G-P, Ashlyn Kelly 2, A. Vest 2.

SAN ANTONIO REAGAN DEF. GREGORY-PORTLAND,

25-21, 25-23

KILLS — G-P, Madison Kilgore 11, Kiera Vest 9, Morgan Suggs 3, Ashlyn Kelly 1, Caylor Nesloney 1, Alexa Vest 2. ASSISTS — G-P, Mckenzie Saathoff 1, Ashlyn Kelly 24. ACES — G-P, Morgan Suggs 1. DIGS — G-P, M. Saathoff 6, Abigail Kelly 3, M. Kilgore 7, K. Vest 5, M. Suggs 2, Ashlyn Kelly 8, C. Nesloney 3. BLOCKS — G-P, M. Kilgore 2, M. Suggs 2, C. Nesloney 0.5.

FRIDAY, AUG. 19

NON-DISTRICT

Tuloso-Midway at Skidmore-Tynan, 5

Beeville at Woodsboro, 5

TOURNAMENTS

SINTON VARSITY TOURNAMENT

Sinton High School

THURSDAY’S MATCHES

Pool 1 — Sinton, Alice, Bishop, Zapata

Pool 2 — Odem, Rockport-Fulton, Austin Akins, Santa Gertrudis Academy

Pool 3 — Orange Grove, Calallen, McAllen, Beeville

Pool 4 — Tuloso-Midway, West Oso, Austin Anderson, King

New Gym

Court 1 — Sinton def. Alice 25-13, 25-12; Bishop def. Zapata 25-13, 25-15; Sinton def. Zapata 25-13, 25-3; Bishop def. Alice 23-25, 25-20, 15-13; Sinton def. Bishop 25-18, 25-11

Court 2 — Rockport-Fulton def. Odem 25-8, 25-9; SGA def. Austin Akins 20-25, 25-17, 15-8; SGA def. Odem 25-12, 25-17; Rockport-Fulton def. Austin Akins 22-25, 25-13, 15-7; Austin Akins def. Odem 25-19, 25-19

Old Gym

Court 3 — Orange Grove def. Calallen 25-21, 25-21; McAllen def. Beeville 25-10, 25-23; Orange Grove def. Beeville 25-18, 20-25, 15-9; McAllen def. Calallen 25-12, 17-25, 15-12

Court 4 — T-M def. West Oso JV 25-10, 25-6; Austin Anderson def. CC King 25-20, 25-15; T-M def. CC King 25-21, 25-18; Austin Anderson def. West Oso JV 25-6, 28-8; Austin Anderson def. T-M 25-19, 25-19; CC King def. West Oso JV 25-7, 25-8

FRIDAY’S MATCHES

Pool 1 — George West, El Campo, Roma, Harlingen South

Pool 2 — Robstown, Carroll, Sharyland, Yorktown

Pool 3 — Calhoun, Mathis, Brownsville Lopez, Laredo Martin

Pool 4 — Kingsville, Aransas Pass, Edna

New Gym

Court 1 — George West vs. El Campo, 9 a.m.; Roma vs. Harlingen South, 10 a.m.; Harlingen South vs. George West, 11 a.m.; El Campo vs. Roma, noon; George West vs. Roma, 1 p.m.; El Campo vs. Harlingen South, 2 p.m.

Court 2 — Robstown vs. Carroll, 9 a.m.; Sharyland vs. Yorktown, 10 a.m.; Yorktown vs. Robstown, 11 a.m.; Carroll vs. Sharyland, noon; Robstown vs. Sharyland, 1 p.m.; Carroll vs. Yorktown, 2 p.m.

Old Gym

Court 3 — Calhoun vs. Mathis, 9 a.m.; Lopez vs. Laredo Martin, 10 a.m.; Martin vs. Calhoun, 11 a.m.; Mathis vs. Lopez, noon; Calhoun vs. Lopez, 1 p.m.; Mathis vs. Martin, 2 p.m.

Court 4 — Kingsville vs. Aransas Pass, 9 a.m.; Aransas Pass vs. Edna, 10 a.m.; Kingsville vs. Edna, 11 a.m.

SATURDAY’S MATCHES

Championship Bracket

New Gym Court 1

Game 1: Pool 1 1 vs. Pool 4 1, 8 a.m.

Game 2: Pool 5 1 vs. Pool 8 1, 9 a.m.

Game 3: Pool 2 1 vs. Pool 3 1, 10 a.m.

Game 4: Pool 6 1 vs. Pool 7 1, 11 a.m.

Championship Semifinals

Game 6: Game 1 winner vs. Game 2 winner, 1 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 3 p.m.

Consolation Semifinals

Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, noon

Game 7: Game 3 loser vs. Game 4 loser, 2 p.m.

Consolation Final

Game 9: Game 5 winner vs. Game 7 winner, 4 p.m.

Third-place Match

Game 10: Game 6 loser vs. Game 7 loser, 5 p.m.

Championship

Game 11: Game 6 winner vs. Game 8 winner, 6 p.m.

Gold Bracket

New Gym Court 2

Game 1: Pool 1 2 vs. Pool 4 2, 8 a.m.

Game 2: Pool 5 2 vs. Pool 8 2, 9 a.m.

Game 3: Pool 2 2 vs. Pool 3 2, 10 a.m.

Game 4: Pool 6 2 vs. Pool 7 2, 11 a.m.

Championship Semifinals

Game 6: Game 1 winner vs. Game 2 winner, 1 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 3 p.m.

Consolation Semifinals

Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, noon

Game 7: Game 3 loser vs. Game 4 loser, 2 p.m.

Consolation Final

Game 9: Game 5 winner vs. Game 7 winner, 4 p.m.

Third-place Match

Game 10: Game 6 loser vs. Game 7 loser, 5 p.m.

Championship

Game 11: Game 6 winner vs. Game 8 winner, 6 p.m.

Silver Bracket

Old Gym Court 1

Game 1: Pool 1 3 vs. Pool 4 3, 8 a.m.

Game 2: Pool 5 3 vs. Pool 8 3, 9 a.m.

Game 3: Pool 2 3 vs. Pool 3 3, 10 a.m.

Game 4: Pool 6 3 vs. Pool 7 3, 11 a.m.

Championship Semifinals

Game 6: Game 1 winner vs. Game 2 winner, 1 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 3 p.m.

Consolation Semifinals

Game 5: Game 1 loser vs. Game 2 loser, noon

Game 7: Game 3 loser vs. Game 4 loser, 2 p.m.

Consolation Final

Game 9: Game 5 winner vs. Game 7 winner, 4 p.m.

Third-place Match

Game 10: Game 6 loser vs. Game 7 loser, 5 p.m.

Championship

Game 11: Game 6 winner vs. Game 8 winner, 6 p.m.

Bronze Bracket

Old Gym Court 2

Game 1: Pool 1 4 vs. Pool 4 4, 8 a.m.

Game 2: Pool 5 4, bye

Game 3: Pool 2 4 vs. Pool 3 4, 10 a.m.

Game 4: Pool 6 4 vs. Pool 7 4, 11 a.m.

Championship Semifinals

Game 6: Game 1 winner vs. Pool 5 4, 1 p.m.

Game 8: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 3 p.m.

Consolation Semifinals

Game 5: Game 1 loser, bye

Game 7: Game 3 loser vs. Game 4 loser, 2 p.m.

Consolation Final

Game 9: Game 5 winner vs. Game 7 winner, 4 p.m.

Third-place Match

Game 10: Game 6 loser vs. Game 7 loser, 5 p.m.

Championship

Game 11: Game 6 winner vs. Game 8 winner, 6 p.m.

BANQUETE CLASSIC

Pool A — Skidmore-Tynan, Calallen JV, Pettus, IWA

Pool B — Banquete JV, Riviera, Agua Dulce, Woodsboro

Pool C — Taft, Ben Bolt, Refugio, Banquete

Pool D — Karnes City, San Diego, John Paul II, Taft JV

THURSDAY’S MATCHES

Pool A — Skidmore-Tynan def. Calallen JV, 26-24, 25-23, IWA def. Calallen JV, 27-25, 25-23; Skidmore-Tynan def. Pettus, 26-24, 25-13; IWA def. Pettus, 25-20, 25-22; IWA def. Skidmore-Tynan, 25-17, 25-18; Calallen JV def. Pettus, 25-23, 15-16

Pool C — Taft def. Ben Bolt, 25-6, 25-11; Banquete def. Bent Bolt, 25-6, 25-12; Taft def. Refugio; Banquete def. Refugio; Banquete def. Taft; Refugio def. Ben Bolt.

FRIDAY’S MATCHES

Pool B — Banquete JV vs. Riviera, 10 a.m.; Riviera vs. Woodsboro, 11 a.m.; Banquete JV vs. Agua Dulce, noon; Agua Dulce vs. Woodsboro, 1 p.m.; Banquete JV vs. Woodsboro, 2 p.m.; Riviera vs. Agua Dulce, 3 p.m.

Pool D — Karnes City vs. San Diego, 10 a.m.; San Diego vs. Taft JV, 11 a.m.; Karnes City vs. John Paul II, noon; John Paul II vs. Taft JV, 1 p.m.; Karnes City vs. Taft JV, 2 p.m.; San Diego vs. John Paul II, 3 p.m.

SATURDAY’S MATCHES

Championship Bracket

Court 1

Semifinals

Pool A 1 vs. Pool C 1, 1 p.m.

Pool B 1 vs. Pool D 1, 2 p.m.

Consolation Final

Semifinal losers, 3 p.m.

Championship

Semifinal winners, 4 p.m.

Gold Bracket

Court 2

Semifinals

Pool A 2 vs. Pool C 2, 1 p.m.

Pool B 2 vs. Pool D 2, 2 p.m.

Consolation Final

Semifinal losers, 3 p.m.

Championship

Semifinal winners, 4 p.m.

Silver Bracket

Semifinals

Pool A 3 vs. Pool C 3, 9 a.m.

Pool B 3 vs. Pool D 3, 10 a.m.

Consolation Final

Semifinal losers, 11 a.m.

Championship

Semifinal winners, noon

Bronze Bracket

Semifinals

Pool A 4 vs. Pool C 4, 9 a.m.

Pool B 4 vs. Pool D 4, 10 a.m.

Consolation Final

Semifinal losers, 11 a.m.

Championship

Semifinal winners, noon

THURSDAY, AUG. 18-SATURDAY, AUG. 20

Flour Bluff, Ray at Boerne Tournament

Miller, Moody at SAISD Tournament

Veterans Memorial at Floresville Tournament

Ingleside, Three Rivers at Devine Tournament

Gregory-Portland at Fraulein Volleyfest, New Braunfels

TUESDAY, AUG. 16

NON-DISTRICT

INGLESIDE DEF. REFUGIO,

25-18, 25-23, 25-22

KILLS — Ingleside, Krystal Jewell 5, Mattie Agnew 5, Koehler Ruiz 4, Sydnee Edison 4. ASSISTS — Ingleside, Makila Meves 10, Edison 9. ACES — Ingleside, Shaelea Ruiz 4, K. Ruiz 3, Meves 3.

JV — Ingleside won 25-23, 22-25, 15-7

Records — Ingleside 8-1

GREGORY-PORTLAND DEF. CALALLEN,

25-23, 25-11, 25-23

KILLS — Calallen, Brookelynn Meador 10, Autumn Garza 8; G-P, K. Vest 14, Kilgore 9, Suggs 5. ASSISTS — Calallen, Carrigan Valdez 12, Garza 12; G-P, Ashlyn Kelly 32. DIGS — Calallen, Monique Gonzalez 17, Garza 10; G-P, Saathoff 19, Kilgore 10, Vest 10. BLOCKS — G-P, A. Vest 4, K. Vest 2, K. Linman 1. ACES — Calallen, Ashley Robertson 3, Tori Stratmann 2; G-P, K. Vest 2, Kilgore 2, Ashlyn Kelly 1, Abigail Kelly 1.

JV — Calallen wins 19-25, 25-12, 25-23

9th — Calallen wins 26-24, 25-14

Records — Gregory-Portland 7-4, Calallen 5-4

MATHIS DEF. ROBSTOWN,

25-22, 25-18

MOODY DEF. MATHIS,

25-10, 25-19

MOODY DEF. ROBSTOWN,

25-22, 25-17

ROCKPORT-FULTON DEF. TULOSO-MIDWAY,

25-11, 27-25, 25-23

KILLS — T-M, Isabella Garcia 15, Nyomi Gonzalez 6. ASSISTS — T-M, Melanee Garcia 11, Maddie Hinojosa 16. DIGS — T-M, Hinojosa 15, Laney Soza 14, Garcia 11. ACES — T-M, Garcia 3, Soza 1.

JV — Tuloso-Midway won 25-13, 24-26, 25-23

9th — Tuloso-Midway won 20-25, 25-17, 25-14

Records — Tuloso-Midway 4-5

FLOUR BLUFF DEF. GOLIAD,

25-14, 25-23, 25-20

KILLS — FB, Maggie Croft 14, Natalie Hughes 8, Callie Freeman 3. ASSISTS — FB, Harlie Gallaspy 24. DIGS — FB, Mikaela Palmer 21, Gallaspy 9, Croft 6, Freeman 5. BLOCKS — FB, Natalie Hughes 5, Gallaspy 1. ACES — FB, Gallaspy 2, Croft 1, Palmer 1.

Records — Flour Bluff 9-0

BEEVILLE DEF. ARANSAS PASS,

25-13, 14-25, 25-17, 25-23

KILLS — AP, Courteney Heyward 6, Elora Pierra 4, Alyssa Medina 3; Beeville, Jaida Gonzales 9, Aarlyn del Bosque 3, KJ Cascarano 4, Carrah Davis 5, Harper Green 10, Abby del Bosque 4, Jayden Ford 2, Danielle Gonzales 2. ASSISTS — AP, Medina 11, Faith Vasquez 7; Beeville, Gonzales 2, Aaralyn del Bosque 16, Cascarano 12. DIGS — AP, Amelia Durham 23, Heyward 15, Pierre 14; Beeville, Aaralyn del Bosque 4, Cascarano 1, Larissa Gonzales 3, Davis 4, Green 8, Abby del Bosque 2, Cylee Lopez 10. BLOCKS — AP, Heyward 1; Beeville, Gonzales 3, Abby del Bosque 5. ACES — AP, Heyward 2, Pierre 2, Vasquez 2; Beeville, Cascarano 2, Green 2, Lopez 4.

JV A — Beeville won 25-15, 25-6

JV B — Beeville won 25-9, 25-14

Records — Aransas Pass 3-4, Beeville 5-4

SAN DIEGO DEF. BROWNSVILLE JUBILEE,

15-25, 19-25, 25-19, 25-21, 18-15

KILLS — SD, Kaylee Vela 9, Kaitlyn Lopez 6, Saydee Galvan 4. ASSISTS — SD, Jenna Guerra 14, Vela 12. DIGS — SD, Leah Sanchez 16, Galvan 16, Emma Longoria 14. BLOCKS — SD, Vela 1, Galvan 1, Taylor Ortiz 1. ACES — SD, Galvan 8, Alissandra Carion 2.

JV — Brownsville Jubilee won 25-22, 10-25, 15-13

IWA DEF. BEN BOLT,

25-18, 25-12, 25-12

KILLS — IWA, L. Brown 7, E. Romanczyk 4, E. Goodman 4, M. Carrillo 3, I. Giannetti 3. ASSISTS — IWA, I. Collins 12, G. Ovalle 10. DIGS — IWA, K. Bean 4, J. Barth 2, I. Aguas 2, I. Collins 2. ACES — IWA, I. Collins 8, K. Bean 5, I. Aguas 4.

SINTON DEF. LONDON,

25-16, 25-23, 25-13

KILLS — Sinton, Macey Hill 13, Krista Reagan 8, Autumn Galvan 5, Hailey Burch 0.5; London, Rachel Graff 9, Alysse Gonzalez 7, Brenna Busenlehner 6. ASSISTS — Sinton, Lindsey Puente 18, Kaylen Serrano 14; London, Ellayna McNorton 20. DIGS — Sinton, Lila McCain 10, Hill 7, Sydney Mutchler 4; London, Mia Duong 17, McNorton 7, Kailey Albrecht 7. BLOCKS — Sinton, Burch 0.5, Reagan 0.5; London, Graff 2. ACES — Sinton, Adriana Fuentes 1.

JV — London won 25-17, 25-17

9th — Sinton won 23-25, 25-17, 25-14

Records — Sinton 5-5, London 3-4

VETERANS MEMORIAL DEF. HARLINGEN,

23-25, 25-21, 27-25, 26-24

KILLS — VM, Amber Geyer 13, Tati Mosley 11. ASSISTS — VM, Mia De La Peña 33, Taylor Berg 4. DIGS — VM, Jill Rye 25, Jada Zepeda 22. BLOCKS — VM, Mia Rodriguez 2, Mosley 2. ACES — VM, Rye 4, Rodriguez 2, De La Peña 2

MCALLEN DEF. VETERANS MEMORIAL,

25-20, 25-23, 22-25, 25-18

KILLS — VM, Tati Mosley 9, Amber Geyer 9. ASSISTS — VM, Mia De La Peña 29. DIGS — VM, Jada Zepeda 23, De La Peña 17, Myranda Valenzuela 17. BLOCKS — VM, Mosley 2, De La Peña 1, Geyer 1. ACES — VM, Isabel Craig 2, Geyer 2, Rye 2.

Records — Veterans Memorial 5-4

THREE RIVERS DEF. ODEM,

25-13, 25-20, 25-16

KILLS — Odem, Dezirae Moreno 4, Bella Salinas 2; TR, Elly Stewart 17, Kourtney Zamzow 7. ASSISTS — Odem, Alysha Beltran 5, Irma Coronado 2; TR, Trista Boucher 23. DIGS — Odem, Beltran 9, Zoey Garcia 9; TR, Stewart 6, Sofia Alvarado 4. BLOCKS — TR, Stewart 1, Sara Mia Steward 1. ACES — Odem, Beltran 1, Garcia 1; TR, Boucher 5.

Records — Odem 2-5, Three Rivers 7-1

ALICE DEF. MILLER,

25-17, 23-25, 16-25, 25-21, 15-10

KILLS — Alice, Maldonado 5, Pena 5; Miller, Julie Sandoval 11, Isabella Campos 10. ASSISTS — Alice, Ybarra 18; Miller, Isabella Estrada 35. DIGS — Alice, Rodas 18, Ybarra 20; Miller, Campos 16, Mallory Cortez 15. BLOCKS — Miller, Sandoval 1; Saralyn Garcia 1. ACES — Alice, Maldonado 2, Pena 1; Campos 5, Hannah Long 5.

RAY DEF. BISHOP,

25-17, 17-25, 18-25, 25-10, 16-14

KILLS — Ray, Kiana Lanton 10, Kylie Cason 15, Jada James 13, Trinity Hargis 11; Bishop, Kaitlyn Vera 10, Bella Borchardt 10, Sarah Dupont 9. ASSISTS — Ray, Hannah Fields 27, Zoe Trevino 17. DIGS — Ray, Sarah Cortez 33, Kayleen Rodriguez 13, Brinley Hopkins 25; Bishop, Vera 18, Aleya Longoria 13, Dupont 12. BLOCKS — Ray, Mia Barnes 4; Bishop, Dupont 5, Karli Winters 5, Vera 1. ACES — Ray, Trevino 3, Rodriguez 2, Fields 2; Bishop, Vera 4, Borchardt 3.

Records — Ray 3-4, Bishop 4-5

BANQUETE DEF. CARROLL,

26-24, 23-25, 16-25, 26-24, 15-12

KILLS — Carroll, Hailey Flores 11, Aubrey Flores 11; Banquete, Madison Moore 16, Kendall Keonning 12, Megan Moore 9, Kiersten Koenning 9. ASSISTS — Carroll, Lyric Carpenter 23, Layla De La Pena 15; Banquete, Liana Jimenez 27, Hannah Wright 17, Mia Perez 4. DIGS — Carroll, Leila Saenz 43, Maylyn Vasquez 17; Banquete, Mia Perez 41, Jaclyn Pena 19, Jimenez 21. BLOCKS — Carroll, Sheridan Lee 3, Flores 4; Banquete, Kiersten Keonning 1, Kendall Keonning 1. ACES — Carroll, Lillian Gonzales 2, Vasquez 2; Banquete, Kendall Koenning 1, Jackie Pena 1, Jimenez 1

JV — Carroll won 26-24, 23-25, 25-15

9th — Banquete won

Records — Carroll 4-5

ORANGE GROVE DEF. SKIDMORE-TYNAN,

25-18, 22-25, 25-22, 23-25, 15-1

KILLS — S-T, Brandi Cash 11, Jenna Vasquez 10, Neddia Gonzales 12, Kaitlyn Salinas 4, Maggy Moreman 2, Mailey Hardin 2; OG, Hailey Eulenfeld 22, Abby Kotara 18, Paige Short 12. ASSISTS — S-T, Hardin 32, Mia Briseno 1; OG, Emily Aguilar 60. DIGS — S-T, Cash 4, Vasquez 22, Salinas 24, Kayli Smith 14, Moreman 16, Hardin 20, Makaelah Favre 7, Briseno 25, Gonzales 6; OG, Kerys Foster 11, Short 23, Kotara 31, Rory Salinas 15. BLOCKS — S-T, Cash 2, Gonzales 1; OG, Eulenfeld 2, Kinleigh Carr 3, Kotara 1. ACES — S-T, Salinas 1, Hardin 1, Gonzales 2.

Records — Skidmore-Tynan 3-3

SANTA GERTRUDIS ACADEMY DEF. WEST OSO,

20-25, 25-23, 17-25, 25-22, 15-13

KILLS — Oso, Alaejah Reed 21, Milauni Williams 18; SGA, Taylor Reyes 14, Carina Palacios 12, Juliana Montalvo 5. ASSISTS — Oso, Jazlyn Garcia 24; SGA, Reyes 16, Palacios 11, Jocelyn Chavez 8. DIGS — SGA, Chavez 35, Palacios 18, Carly West 13. BLOCKS — SGA, Montalvo 3. ACES — Oso, Jennifer Espinoza 5; SGA, West 6, Rylee Vasquez 3, Chavez 3, Palacios 3.

TAFT DEF. BENAVIDES,

25-17, 25-10, 25-14

KILLS — Taft, C. Martinez 9, L. Garza 8. ASSISTS — J. Dominguez 23. DIGS — Taft, L. Garza 8. ACES — Taft, A. Solis 5 BLOCKS — Taft, K. Narvaez.

Records — Taft 7-1

