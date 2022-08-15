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WATCH: Hogs’ Offensive Linemen After Practice Monday

By Andy Hodges
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 4 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=1XOOtl_0hI1gdi300

Everything left tackle Luke Jones and left guard Brady Latham said in press conference after morning practice.

FAYETTEVILLE, Ark. — Watch everything Arkansas left tackle Luke Jones and left guard Brady Latham said in their press conference Monday morning after the first practice of the week on the grass field at the football center in Fayetteville, Ark.

https://img.particlenews.com/image.php?url=43lPk8_0hI1gdi300

Razorbacks right tackle Luke Jones during drills Monday morning on the grass practice fields outside at the football center in Fayetteville, Ark. (Andy Hodges / allHOGS Images)

HOGS FEED:

WHAT SAM PITTMAN, PLAYERS SAID AFTER SATURDAY'S SCRIMMAGE

HOGS USE THIRD-QUARTER DEFENSE TO PULL AWAY IN ITALY

LEG INJURY COULD LIMIT RIDGEWAY IN NFL DEBUT

DECEMBER OKLAHOMA GAME NICE, BUT NOTHING TO WORRY ABOUT

FLOSPORTS AGREEMENT SLIGHTS RAZORBACK FANS

WIDE RECEIVER DEPTH IMPROVING TO POINT MALIK HORNSBY MAY BE AT QUARTERBACK FULL TIME

HOGS' MARCUS MILLER TO MISS PRACTICE TIME AFTER HAVING KNEE SCOPED

RAZORBACKS HAVE MUCH CLOSER SECOND GAME IN SPAIN ON THURSDAY

WIDE RECEIVER JADON HASELWOOD "MORE APPRECIATED" WITH HOGS

HOGS WIN OPENER IN EUROPEAN TOUR IN BIG FASHION

RAZORBACKS' GAME IN ARLINGTON AGAINST OKLAHOMA STATE EVEN INTERESTS NON-FANS

CORNERBACK MALIK CHAVIS ADJUSTING TO POSITION CHANGE IN HOGS' SECONDARY

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