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Frances Pearl Looney
Frances Pearl Looney, age 74,of Lawrenceburg TN, passed away on Friday, August 12th, 2022. Pearl was of the Baptist faith. She is preceded in death by her Husband, Jack Looney; Son, BJ Looney; Parents, Clair and Beatrice Clayton; Brother, Terry Clayton. She is survived by her Children, Tonia Smith (Timmy),...
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THP Checkpoints
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SATURDAY IN THE FOLLOWING COUNTY: MAURY COUNTY ON STATE HIGHWAY 7 POINT ONE MILES SOUTH OF KNOB CREEK ROAD. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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Lawrenceburg Police / American Red Cross - Blood Donation Opportunity
THE LAWRENCEBURG POLICE DEPARTMENT & AMERICAN RED CROSS ARE TEAMING UP TO HAVE THE LAWRENCEBURG LAW ENFORCEMENT APPRECIATION BLOOD DRIVE. THE BLOOD DRIVE WILL BE HELD MONDAY FROM 12 TO 5 AT FIRST UNITED METHODIST CHURCH LOCATED AT 212 WATERLOO STREET IN LAWRENCBURG. FOR MORE INFORMATION GO TO RED CROSS BLOOD DOT ORG.
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TWRA UT Extension Host Public Information Meeting on CWD
THE TENNESSEE WILDLIFE RESOURCES AGENCY AND THE UNIVERSITY OF TENNESSEE ARE HOSTING A PUBLIC INFORMATIONAL MEETING TO ADDRESS QUESTIONS REGARDING CHRONIC WASTEING DISEASE IN WAYNE COUNTY. THE MEETING IS SCHEDULED FOR SEPTEMBER 6TH FROM 7 TO 8:30 AT WAYNE COUNTY HIGH SCHOOL LOCATED AT 707 SOUTH MAIN STREET IN WAYNESBORO.
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LUS Seeking Qualified Applicants for Journeyman Lineman Position
THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEMS IS SEEKING QUALIFIED APPLICANTS FOR THE POSITION OF FULL TIME JOURNEYMAN LINEMAN. FULL JOB DESCRIPTIONS AND APPLICATIONS CAN BE OBTAINED AT WWW.LBURGUS.COM OR AT 25 PUBLIC SQUARE IN LAWRENCEBURG. APPLICATIONS MUST BE SUBMITTED ONLINE AT WWW.LBURGUS.COM, DELIVERED TO 25 PUBLIC SQUARE, OR MAILED TO LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEMS, ATTN: HR MANAGER, PO BOX 649, LAWRENCEBURG, TN 38464. APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED UNTIL MONDAY.
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Incident at North American Lighting
ON AUGUST 16, 2022, AT APPROXIMATELY 11:00AM, FLORENCE POLICE DEPARTMENT DETECTIVES, WITH THE ASSISTANCE OF OFFICERS FROM THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT, ATTEMPTED TO SERVE A WARRANT OF ARREST FOR KIDNAPPING 1ST DEGREE FOR, NICHOLAS PIERRE BOUDOIN, 26 OF FLORENCE. WHEN DETECTIVES AND OFFICERS MADE CONTACT WITH BOUDOIN THROUGH A SUPERVISOR OF NAL, BOUDIN RAN AWAY ON FOOT. A BRIEF ENCOUNTER WITH A MUSCLE SHOALS POLICE OFFICER TOOK PLACE WHERE BOUDOIN SCUFFLED WITH THE OFFICER AND RAN BACK INSIDE THE FACILITY. MULTIPLE POLICE AGENCIES ARE ON SCENE AND SEARCHING THE FACILITY FOR BOUDOIN. BOUDOIN IS NOT BELIEVED TO BE ARMED, AND CONTRARY TO OTHER REPORTS, AT NO TIME WAS THERE AN ACTIVE SHOOTER SITUATION. THE INCIDENT SURROUNDING THE WARRANT OF ARREST ISSUED FOR BOUDOIN STEMS FROM AN INCIDENT WITH A KNOWN MEMBER OF BOUDOIN’S FAMILY AND NOT WITH A RANDOM MEMBER OF THE PUBLIC. WE WILL HAVE UPDATED INFORMATION AS IT IS AVAILABLE. IF ANYONE HAS ANY INFORMATION THAT MAY BE HELPFUL IN LOCATING NICHOLAS PIERRE BOUDOIN, PLEASE CONTACT THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT AT 256-383-6746 OR THE FLORENCE POLICE DEPARTMENT AT 256-760-6500.
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City of Columbia Announces Roads to be Paved this Week
CITY OF COLUMBIA ANNOUNCES LIST OF STREETS TO PAVED THIS WEEK. FLEMING STREET FROM 8TH AVENUE TO 4TH AVENUE; 4TH AVENUE FROM CARTER STREET TO RIVERSIDE DRIVE; IRON BRIDGE ROAD FROM EAST END STREET TO 100 FEET PAST FAIRVIEW PARK; FAIRVIEW DRIVE FROM IRON BRIDGE ROAD TO HANNAWAY ROAD; AND FRIERSON COURT FROM IRON BRIDGE ROAD TO THE END.
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City of Loretto Beer Board to Meet
THE CITY OF LORETTO BEER BOARD WILL MEET WEDNESDAY, AUGUST 17 AT 5:15 PM AT LORETTO CITY HALL TO CONSIDER THE SPECIAL EVENTS PERMIT APPLICATION SUBMITTED BY THE LORETTO SACRED HEART ALUMNI ASSOCIATION FOR A SOCK HOP, MEXICAN DINNER, AND DANCE TO BE HELD AT 305 CHURCH STREET IN LORETTO.
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Maury County Fire Chief Retires
EMERGENCY PERSONNEL IN MAURY COUNTY CELEBRATED THE CHANGING OF COMMAND AS MAURY COUNTY FIRE CHIEF ERIC HILEMAN RETIRED AFTER 29 YEARS WITH THE DEPARTMENT, 8 OF THOSE AS CHIEF. HILEMAN JOINED THE DEPARTMENT IN 1994 AT THE AGE 18 AND HAS SERVED LT, CAPTAIN, DISTRICT CHIEF, ASSISTANT CHIEF, AND FIRE CHIEF. WITH THE RETIREMENT OF HILEMAN, JOSE PERIUT HAS BEEN PROMOTED TO CHIEF OF MAURY COUNTY FIRE DEPARTMENT.
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Homicide Investigation Continues - Subject Charged
A HOMICIDE INVESTIGATION IS ONGOING IN COLBERT COUNTY ALABAMA AND A MAN HAS BEEN CHARGED IN CONNECTION WITH THE DEATH OF 33-YEAR-OLD JENNIFER PARRISH. THE TIMES DAILY REPORTS, TUSCUMBIA POLICE HAVE CHARGED MARLAN PHILLIPS, 32, WITH TWO FELONY COUNTS, MURDER AND ABUSE OF A CORPSE. PARRISH’S BODY WAS WITH MULTIPLE STAB WOUNDS ON THURSDAY MORNING AT A RESIDENCE ON MONROE DRIVE WHEN EMERGENCY PERSONNEL WERE NOTIFIED AROUND 11:30. PHILLIPS WHO RESIDED WITH PARRISH WAS NOT ON SCENE AT THE TIME OFFICIALS ARRIVED BUT WAS APPRENDED HOURS LATER. MARLAN IS IN THE COLBERT COUNTY JAIL WITH BOND SET AT 500 THOUSAND DOLLARS.
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Lake House Fire Under Investigation
A LAKE HOUSE ON RIVER POINT II WAS DESTROYED LATE LAST WEEK IN COLBERT COUNTY. THE TIMES DAILY REPORTS, EMERGENCY PERSONNEL WERE DISPATCHED TO THE SCENE ON THURSDAY AROUND 8:20 PM. UPON ARRIVAL UNITS FOUND THE HOME FULLY ENGULFED. THE HOUSE WAS DEEMED A TOTAL LOSS. UNITS FROM HE LEIGHTON, BRICK-HATTON, NITRATE CITY, RED BANK AND TOWN CREEK VOLUNTEER FIRE DEPARTMENTS RESPONDED AND WORKED AT THE SCENE UNTIL 2 AM FRIDAY. THE ALABAMA FIRE MARSHAL’S OFFICE IS INVESTIGATING.
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Wayne County Sheriff's Office Has Immediate Openings
THE WAYNE COUNTY SHERIFFS OFFICE HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR CORRECTIONAL OFFICERS, PATROL DEPUTIES AND DISPATCHERS. QUALIFIED APPLICANTS CAN APPLY IN PERSON AT THE WAYNE COUNTY SHERRIF’S OFFICE AT 1016 ANDREW JACKSON DRIVE IN WAYNESBORO OR ONLINE AT WAYNE TN SO.COM. APPLICANTS MUST SUCCESSFULLY PASS AN INITIAL AND ANNUAL CRIMINAL BACKGROUND CHECK, AND MUST BE DRUG FREE AS A CONDITION OF EMPLOYMENT. THE SUCCESSFUL APPLICANT MUST COMPLETE A 12-MONTH PROBATIONARY PERIOD AS AN EXTENSION OF THE SELECTION PROCESS.
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Drug Arrest in Muscle Shoals
ON THURSDAY, THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT ALONG WITH THE COLBERT COUNTY DRUG TASK FORCE ENDED A LENGTHY DRUG INVESTIGATION AFTER THE EXECUTION OF A SEARCH WARRANT AT 301 KIMBERLY AVENUE IN MUSCLE SHOALS. GARY BRANDON HARBIN, 42 OF MUSCLE SHOALS WAS FOUND TO BE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, COCAINE, FENTANYL AND MARIJUANA. DUE TO THE NUMBER OF DRUGS FOUND, HARBIN IS CHARGED WITH TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE, TRAFFICKING IN FENTANYL, UNLAWFUL POSSESSION OF COCAINE, AND UNLAWFUL POSSESSION OF MARIJUANA 1ST DEGREE. AGENTS AND OFFICERS LOCATED OVER 8 OUNCES OF METHAMPHETAMINE AND 180 FENTANYL PILLS. HARBIN WAS TRANSPORTED TO THE COLBERT COUNTY JAIL AND BOOKED WITHOUT INCIDENT PENDING BOND.
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Lawrence County Board of Education to Meet Thursday
THE LAWRENCE COUNTY BOARD OF EDUCATION WILL MEET IN REGULAR SESSION ON AUGUST 18, 2022 AT 5:00 P.M., AT THE CENTRAL OFFICE, 1620 SPRINGER RD, LAWRENCEBURG,
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Giles County Board of Education is Scheduled to Meet for a Work Session
THE GILES COUNTY BOARD OF EDUCATION IS SCHEDULED TO MEET FOR A WORK SESSION ON THURSDAY AUGUST 25TH. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 6 AT THE CENTRAL OFFICE LOCATED ON RICHLAND DRIVE IN PULASKI.
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Lawrence County Sheriff's Office Investigates Break In
THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS INVESTIGATING A THEFT THAT WAS REPORTED OVER THE WEEKEND. ACCORDING TO REPORTS, DEPUTIES RESPONDED TO HIGH AVENUE IN ETHRIDGE ON SATURDAY IN REFERENCE TO A BREAK IN AND THEFT FROM A HOME. UPONE ARRIVAL THE COMPLAINANT WAS LOCATED AND ADVISED THAT SOMETIME BETWEEN WEDNESDAY AND SATURDAY SOMEONE HAD ENTERED THE HOME AND COOKED FOOD IN HER KITCHEN. JEWELRY ALONG WITH AN AIR CONDITIONER WAS TAKEN. ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LAWRENCE COUNTY SHERIFFS OFFICE.
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Lewis County Sheriff's Office Seeks Public's Help in Locating Stolen Trailer
LEWIS COUNTY SHERIFF'S OFFICE SEEKS PUBLIC'S HELP IN LOCATING STOLEN TRAILER. THE 2017 TRAILER WAS TAKEN FROM THE 2000 BLCOK OF BUFFALO ROAD IN LEWIS COUNTY SOMETIME BETWEEN FRIDAY NIGHT AND SUNDAY MORNING. ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LEWIS COUNTY SHERIFF'S OFFICE AT 931-628-4153.
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