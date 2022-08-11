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Ryan Egly Selected for CTLI
THIRTY-TWO LEADERS FROM HIGHER EDUCATION, K-12 EDUCATION, GOVERNMENT, BUSINESS, AND NONPROFIT ORGANIZATIONS HAVE BEEN SELECTED FOR THE SEVENTH COHORT OF THE COMPLETE TENNESSEE LEADERSHIP INSTITUTE (CTLI), A JOINT INITIATIVE OF THE STATE COLLABORATIVE ON REFORMING EDUCATION (SCORE) AND THE HUNT INSTITUTE. OF THOSE SELECTED, LAWRENCE COUNTY CHAMBER CEO AND PRESIDENT, RYAN EGLY, HAS BEEN SELECTED FOR THE ONE YEAR PROGRAM AIMED AT EQUIPPING COMMUNITY AND STATE LEADERS WITH THE STRATEGIES, TOOLS, AND KNOWLEDGE TO PLAY A LEADING ROLE IN ELIMINATING BARRIERS TO POSTSECONDARY EDUCATION AND COMPLETION IN TENNESSEE.
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THP Checkpoints
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SATURDAY IN THE FOLLOWING COUNTY: MAURY COUNTY ON STATE HIGHWAY 7 POINT ONE MILES SOUTH OF KNOB CREEK ROAD. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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