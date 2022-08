Effective: 2022-08-12 13:55:00 MDT Expires: 2022-08-12 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ada; Adams; Benewah; Blaine; Boise; Bonner; Boundary; Butte; Camas; Canyon; Cassia; Clearwater; Custer; Elmore; Gem; Gooding; Idaho; Jerome; Kootenai; Latah; Lemhi; Lewis; Lincoln; Minidoka; Nez Perce; Payette; Shoshone; Twin Falls; Valley; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 518 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS ID . IDAHO COUNTIES INCLUDED ARE ADA ADAMS BENEWAH BLAINE BOISE BONNER BOUNDARY BUTTE CAMAS CANYON CASSIA CLEARWATER CUSTER ELMORE GEM GOODING IDAHO JEROME KOOTENAI LATAH LEMHI LEWIS LINCOLN MINIDOKA NEZ PERCE PAYETTE SHOSHONE TWIN FALLS VALLEY WASHINGTON

