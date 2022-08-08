ContributorsPublishersAdvertisers
Golf

USGA Women's Amateur Championship

By The Associated Press
San Diego Union-Tribune
San Diego Union-Tribune
 4 days ago

Monday
At Chambers Bay Golf Course
University Place, Washington
Yardage: 6,526; Par: 73
First Round

Alice Ziyi Zhao, China 37-30_67   -6

Angela (Yilin) Liu, Irvine, Calif. 34-34_68   -5

Laney Frye, Nicholasville, Ky. 33-35_68   -5

Casey Weidenfeld, Pembroke Pines, Fla. 34-34_68   -5

Kelsey Bennett, Australia 36-33_69   -4

Maddison Hinson-Tolchard, Australia 34-35_69   -4

Brooke Seay, San Diego, Calif. 34-35_69   -4

Taglao Jeeravivitaporn, Thailand 35-35_70   -3

Rachel Kuehn, Asheville, N.C. 37-33_70   -3

Lauren Gomez, Murietta, Calif. 35-35_70   -3

Cassie Kim, Yakima, Wash. 33-37_70   -3

Han Hsuan Yu, Taipei 36-35_71   -2

Kayla Smith, Burlington, N.C. 37-34_71   -2

Lynn Lim, Gallatin, Tenn. 36-35_71   -2

Megha Ganne, Holmdel, N.J. 37-34_71   -2

Melanie Green, Medina, N.Y. 38-33_71   -2

Latanna Stone, Riverview, Fla. 38-33_71   -2

Brianna Navarrosa, San Diego, Calif. 37-34_71   -2

Zoe Campos, Valencia, Calif. 34-37_71   -2

Leigha Devine, Windsor, Colo. 35-36_71   -2

Sera Hasegawa, Japan 38-34_72   -1

Tsubasa Kajitani, Japan 36-36_72   -1

Nicole Abelar, Phillipines 38-34_72   -1

Jennifer Rosenberg, Laurel Hollow, N.Y. 36-36_72   -1

Mia Hammond, New Albany, Ohio 35-37_72   -1

Amari Avery, Riverside, Calif. 36-36_72   -1

Kaleiya Romero, San Jose, Calif. 38-34_72   -1

Jennifer Cleary, Wilmington, Del. 38-34_72   -1

Annabel Wilson, Ireland 39-34_73    E

Saki Baba, Japan 39-34_73    E

Katie Li, Basking Ridge, N.J. 36-37_73    E

Lilly Thomas, Bentonville, Ark. 38-35_73    E

Catherine Rao, Camarillo, Calif. 36-37_73    E

Jensen Castle, Columbia, S.C. 37-36_73    E

Sara Im, Duluth, Ga. 36-37_73    E

Gianna Clemente, Scottsdale, Ariz. 36-37_73    E

Zoe Slaughter, Houston, Texas 38-35_73    E

Leigh Chien, Irvine, Calif. 36-37_73    E

Thienna Huynh, Lilburn, Ga. 39-34_73    E

Rachel Heck, Memphis, Tenn. 36-37_73    E

Taylor Ledwein, New Prague, Minn. 35-38_73    E

Amanda Sambach, Pinehurst, N.C. 38-35_73    E

Emma Abramson, Sandwich, Mass. 36-37_73    E

Annabelle Pancake, Zionsville, Ind. 38-35_73    E

Vanessa Borovilos, Canada 39-35_74   +1

Savannah Grewal, Canada 37-37_74   +1

Coco Pei, Canada 40-34_74   +1

Lauren Zaretsky, Canada 38-36_74   +1

Victoria Zheng, Canada 40-34_74   +1

Jasmine Youn, Guatemala 39-35_74   +1

Nika Ito, Japan 37-37_74   +1

Isabel Amezcua, Mexico 38-36_74   +1

Julia Gregg, Farmers Branch, Texas 37-37_74   +1

Grace Curran, New Lenox, Ill. 39-35_74   +1

Ina Kim-Schaad, New York, N.Y. 38-36_74   +1

Sarah Lydic, Ocean View, Del. 38-36_74   +1

Jaclyn Laha, Pleasanton, Calif. 39-35_74   +1

Camryn Carreon, San Antonio, Texas 36-38_74   +1

Sabrina Iqbal, San Jose, Calif. 39-35_74   +1

Kate Barber, Savannah, Ga. 38-36_74   +1

Ellen Port, St. Louis, Mo. 38-36_74   +1

Ami Gianchandani, Watchung, N.J. 39-35_74   +1

Euna Han, Canada 38-37_75   +2

Hsin Tai Lin, Taipei 38-37_75   +2

Britta Snyder, Ames, Iowa 37-38_75   +2

Helen Yeung, Clarksville, Md. 38-37_75   +2

Hannah Levi, D'Iberville, Miss. 38-37_75   +2

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md. 36-39_75   +2

Catherine Park, Irvine, Calif. 39-36_75   +2

Kaitlyn Schroeder, Jacksonville, Fla. 39-36_75   +2

Megan Schofill, Monticello, Fla. 36-39_75   +2

Kynadie Adams, Nashville, Tenn. 38-37_75   +2

Aliea Clark, New York, N.Y. 37-38_75   +2

Julia Misemer, Overland Park, Kan. 37-38_75   +2

Isabel Sy, San Gabriel, Calif. 38-37_75   +2

Megan Yang, San Jose, Calif. 37-38_75   +2

Anika Dy, Traverse City, Mich. 38-37_75   +2

Justice Bosio, Australia 38-38_76   +3

Angela Arora, Canada 39-37_76   +3

Monet Chun, Canada 40-36_76   +3

Jennifer Gu, Canada 39-37_76   +3

Jieni Li, China 38-38_76   +3

Bohyun Park, Korea 38-38_76   +3

Fiona Xu, New Zealand 40-36_76   +3

Tomi Arejola, Phillipines 41-35_76   +3

Morgan Miller, Austin, Texas 41-35_76   +3

Sophia Burnett, Bluffton, S.C. 40-36_76   +3

Megan Whittaker, Elkhorn, Neb. 39-37_76   +3

Elina Kuang, Murietta, Calif. 40-36_76   +3

Izzy Pellot, Orlando, Fla. 37-39_76   +3

Ellie Roth, Plano, Texas 40-36_76   +3

Meagan Winans, Richardson, Texas 37-39_76   +3

Anna Fang, San Diego, Calif. 38-38_76   +3

Gracie McGovern, Scottsdale, Ariz. 38-38_76   +3

Brooke Biermann, Wildwood, Mo. 37-39_76   +3

Valentina Rossi, Argentina 37-40_77   +4

Brooke Rivers, Canada 40-37_77   +4

Yixian Guo, China 40-37_77   +4

Rianne Mikhaela Malixi, Phillipines 37-40_77   +4

Ching-Tzu Chen, Taipei 38-39_77   +4

Grace Lee, Bellevue, Wash. 41-36_77   +4

Emilia Migliaccio, Cary, N.C. 42-35_77   +4

Abbey Daniel, Covington, La. 37-40_77   +4

Bailey Shoemaker, Dade City, Fla. 37-40_77   +4

Carly Carter, Eagle, Idaho 43-34_77   +4

Kelly Sim, Edgewater, N.J. 38-39_77   +4

Charlotte Hillary, Englewood, Colo. 38-39_77   +4

Emily Dunlap, Greenville, S.C. 41-36_77   +4

Danielle Suh, Herndon, Va. 39-38_77   +4

Ty Akabane, Honolulu, Hawaii 38-39_77   +4

Alice Hodge, Larchmont, N.Y. 41-36_77   +4

Lauren Lehigh, Loveland, Colo. 39-38_77   +4

Tatum Walsh, Midlothian, Va. 39-38_77   +4

Caroline Patterson, Palm Beach Gardens, Fla. 40-37_77   +4

Ashley Kim, Redondo Beach, Calif. 40-37_77   +4

Molly Smith, Westford, Mass. 36-41_77   +4

Faith Kilgore, Wimberly, Texas 37-40_77   +4

Sarah Kahn, Windermere, Fla. 38-39_77   +4

Sofia Benavides, Mexico 41-37_78   +5

Amber Park, Allen, Texas 42-36_78   +5

Allison Bray, Cape Girardeau, Mo. 40-38_78   +5

Kendall Prince, Lake Oswego, Ore. 37-71_78   +5

Martha Leach, Hebron, Ky. 39-39_78   +5

Shannyn Vogler, Moline, Ill. 41-37_78   +5

Alexandra Gazzoli, Palm Coast, Fla. 39-39_78   +5

Adithi Anand, Richmond, Wash. 39-39_78   +5

Leia Chung, Wahiawa, Hawaii 41-37_78   +5

Tillie Claggett, Canada 40-39_79   +6

Alessandra Nagayo, Canada 37-42_79   +6

Audrey Tan, Malaysia 42-37_79   +6

Andie Smith, Bluffton, S.C. 39-40_79   +6

Sophie Linder, Carthage, Tenn. 40-39_79   +6

Abbey Schutte, Goodyear, Ariz. 44-35_79   +6

Mason Lewis, Granbury, Texas 38-41_79   +6

Reagan Zibilski, Springfield, Mo. 44-35_79   +6

Ryan Flynn, Truckee, Calif. 42-37_79   +6

Brooklyn Millard, Aurora, Ohio 40-40_80   +7

Blakesly Brock, Chattanooga, Tenn. 41-39_80   +7

Claire Wright, Chowchilla, Calif. 39-41_80   +7

Crystal Wang, Diamond Bar, Calif. 42-38_80   +7

Yana Wilson, Henderson, Nev. 41-39_80   +7

Avery Weed, Ocean Springs, Miss. 41-39_80   +7

Kaitlyn Lee, Scarsdale, N.Y. 43-37_80   +7

Tiffany Kong, Canada 42-39_81   +8

Kate Nakaoka, Mililani, Hawaii 41-40_81   +8

Lara Tennant, Portland, Ore. 41-40_81   +8

Tunrada Piddon, Thailand 40-42_82   +9

Ailis Tribolet, Chandler, Ariz. 44-38_82   +9

Michelle Woo, Fremont, Calif. 45-37_82   +9

Alison Takamiya, Honolulu, Hawaii 39-43_82   +9

Faith Belmear, Owasso, Okla. 44-38_82   +9

Cara Heisterkamp, Westlake, Ohio 40-42_82   +9

Hunter Nugent, Canada 45-38_83  +10

Emma Tang, Chino Hills, Calif. 42-41_83  +10

Alise Knudson, Dallas, Texas 39-45_84  +11

Adie Maki, Canton, Mich. 43-46_89  +16

This story originally appeared in San Diego Union-Tribune .

Comments / 0

Related
San Diego Union-Tribune

San Diego Union-Tribune

San Diego, CA
39K+
Followers
80K+
Post
20M+
Views
ABOUT

The San Diego Union-Tribune is San Diego’s largest media company and its oldest business, dating back to the founding of the Union in 1868.

 https://www.sandiegouniontribune.com/

Comments / 0

Community Policy