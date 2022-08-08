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York, ME

York High announces its fourth quarter honor roll

By Portsmouth Herald
Portsmouth Herald
Portsmouth Herald
 4 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=0fHBOT_0h9gOauU00

YORK - York High School’s Co-Principals Amanda Suttie and Michael Bennett have announced the students who have made the Honor Roll for the fourth quarter of the 2021-2022 school year.

Grade 12

High Honors

Jillian Carr, Margaret Hamel, Brooke Parsons, Augustus Stevens, Gianna Cilley, Ellyson Bourgoine, Abigail Peterson, Reese Ronca, Evah Waters, Brody Waters, Connor D'Aquila, Tara Howe, Courtney Hyotte, Sage Works, Charese Lemieux, James Holly, Alexandra Brent, Anna Cohen, Julia Smiley, Allie MacDonald, Callen Swann, Laurel Lees, Ethan Caracoglia, Roan Spencer, Alex Malinoski, Seth Hultstrom, Sylvain MacGovern, Ashley LaPierre, Mia Clarizio, Dolly O'Brien, Eric Dunnington, Caroline Skerry, Lauren Lynch

Honors

Emylee Wilkinson, Liam Clayton, Stella Fagan, Ava Giacobba, Charlotte Grimes, William Bourgeois, Croix Nowell, Caitlin Edminster, Matthew MacAuley, Riley Cronin, Meghan Toohey, Zoe Jellison, Abigail Balonis, Cameron Dalton, Wilhelmina Goldberg, Hayden Henriksen, William Holland, Molly O'Brien, Emily Rainforth, Brady Spenlinhauer, Christopher Fletcher, Savanna Hanscom, Kathryn Fountain, Hunter Pruett, Bryce Gamache, Clara Pavuk, Rose Pavuk, Olive Gaetano, Sadie Holland, Matthew Leclerc, Benjamin Soares, Clyde Swann, Andrew Furlong, Avery Boissonneault, Haley Strain, Charlotte Williamson, Nicholaos Banakos, Joseph Neal, John Paul Frazier, Emily Williams

Commendations

Ryan Hurrell, Nathan Baker, Lily Feugill, Damon Whitcomb, Lindsey Zinkevicz, Jake Anastas, Elizabeth Murphy, William Orso, Gavin Tucker, Tucker Yankura, Lily Bedell, Zachary Strand, Liam Bridge, Dylan Lewis, Owen MacIntosh, Louisa Page

Grade 11

High Honors

Chloe Bourque, Matthew Charpentier, Ariana DiBari, Abigail Dickson, Timothy Goodell, Margaret Hanlon, Claire Hanson, Sienna Hilbourne, Lucy Kocev, Madeline Mather, Christopher O'Sullivan, Madison Raymond, Jack Rubin, Kathryn Sama, Maryem Sat, Greta Yauch, Macy Young

Honors

Abigail Armlin, Riley Atkinson, Lucas Bouchard, Kathryn Brower, Maximillian Convery, Hadley Cucco, Gracie Donnell, Hannah Eager, Noah Gennaro, Daniel Glazier, Madison Hadawi, Gracie Hanson, Colton Holland, Joseph Holly, Harper Howell, Cameron James, Nicholas Mauro, Emma Medina, Bryleigh Ann Moulton, Zoe Noonan, Emily O'Connell, Sean Patch, Ella Patterson, Alexandra Reilly, Emily Rubin, Megan Tully, Camden White, Sabrina Wiseman, Lucian Young, Eva Zheng

Commendations

Ellie Balakier, Caroline Bruno, Elizabeth Buckley, Kevin Burke, Alissa Caltagirone, Riley Cavanagh, Daniel Collin, Samantha Donovan, Jacob Fogg, Samuel Fogg, Kayleigh Foss, Liam Furlong, Shea Haseltine, Wyatt Horning, Chloe Lahme, Madigan Murphy, Simon Rosinski, Reese Walenta

Grade 10

High Honors

Jakob Bergeron, Ava Brent, Autumn Brown, Aspen Davis, Annastasia Doughty, Sarah Earley, Gabriella Galbadis, Dalton Grant, Kenneth Hermawan, Ella Hickey, Samuel Hunter, Molly Kenealy, Stefan MacGovern, Ella Moores, Zachary Narcotta, Nathan Pfirman, Yamilah Saravong, Tia Spenlinhauer, Benjamin Watson, Courtney Williams

Honors

Kyle Breckon, Aidan Brogan, Lucinda Brogan, Grace Clayton, Daniel Cohen, Olivia Coite, Meghan Daly, Gavin Davis, Maisy Del Deo, Luke Douris, Cary Drake, Malia Dustin, Emily Estes, Haydn Forbes, William Gardoqui, William Gear, Brooke Geller, Jack Goldberg, Amelia Gregory, Philip Hilbert, Rowen Holmes, Christopher Hood, John Hopkins, Sophia Kellogg, Silas Ketchum, Maxwell Kyer, Graham Lamprey, Eli LaPierre, Laird Masterson, James McShera, Lila Murphy, Donald O'Brien, Benjamin Orso, Emily Parisi, Derek Parsons, Ashley Pellett, Grace Ryder, Chloe Slovenski, Camryn Sylvester, Devon Tozier, Matthew Young

Commendations

Delia Balakier, Jacob Banks, Benjamin Brown, Paulina Bruskotter, Jolon Clarke, Christopher Connors, Nora Dowling, Lili Earner, Evelyn Farmer, Nathaniel Foote, Brody Gullison, Brodi Hay, Brady Higgins, Nicholas Hoy, Arianna Jimenez, Lillian Leonhard, Owen McBean, Aidan McQuaide, Landon Morrison, Matthew O'Sullivan, James Pomeranz, Connor Roberge, Benjamin Ronca, Arkayde-Jennifer Smith, Jason Woodward

Grade 9

High Honors

Maxine Adelson, Catherine Bridge, Cole Bridges, Zoey Buonaiuto, Hannah Cleary, Chase Dolan, Camryn Donnell, Marcus Hamel, Michael Hanlon, Ty Haseltine, Jack Joyce, Sophia Luchette, Gianna Magno, Aubrey Marcotte, Peter Martin, Alexis Osterhaus, Gwendolyn Parisi, Lucy Patterson, Sophie Pike, Aidan Ring, Lindsay Rivers, Sophia Scapicchio, Noah Stevens, Harriet Watson, Chloe Whitbread, Alex Worrick-Soule, Mei Li Yingst, Evan Young

Honors

Garrett Aceto, Evan Anastas, Hans Bakke, Andrew Bluestone-Fhlug, Lukas Bouchard, Kelton Bryant, Bradley Carr, Davis Castle, Lauren Chagnon, Fabiola Crespo, Ryan Cummins, Chloe DeLuca, Natalie Dickson, Jacob Donnell, Benjamin Eager, Kailee Earley, Jack Farrington, Ava Fontaine, John Jacobsohn, Audrey Johnston, Dylan Jones, Emerson Joyce, Lucas Ketchum, Adah King, Veda Kiper Phelps, Tate Kuhn, Emma Liria-Gsottschneider, Jonathan Luchette, Ava Martin, Hannah Moroney, Briegan Moulton, Kai Nelsen, Brooklynn O'Neil, Jacob Pardoe, Olivia Price, Elliot Prince, Liam Pulsifer, Thomas Reagan, Brooke Roe, Carol-Jane Rubin, Logan Schrimper, Paul Loy Seah, Carter Short, Brooklyn Sylvester, Blake Wilson

Commendations

Isabelle Acree, Christopher Anthony, Meaghan Brown, Brady Clary, Bella DiBernardo, Audrey Drennan, Conor Fell, Sophia Fullerton, Madeleine James, Charlie McKie, Joshua Pawlendzio, Brooke Rice, Brayden Ryan, Anabelle Sama, James Stack, Alexander Taylor, Quinn Walenta

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