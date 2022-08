There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in South Carolina using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2020 5-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#46. Marion County

– Percent of residents that are veterans: 4.9% (1,160 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 75

— Vietnam War: 610

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 107

— Gulf War (09/2002 or later): 76

#45. Bamberg County

– Percent of residents that are veterans: 5.6% (635 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 31

— Vietnam War: 320

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 59

— Gulf War (09/2002 or later): 39

#44. Allendale County

– Percent of residents that are veterans: 6.2% (442 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 0

— Vietnam War: 85

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 167

— Gulf War (09/2002 or later): 46

#43. Orangeburg County

– Percent of residents that are veterans: 6.4% (4,335 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 68

— Korean War: 347

— Vietnam War: 1,737

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 895

— Gulf War (09/2002 or later): 466

#42. Barnwell County

– Percent of residents that are veterans: 6.5% (1,061 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 86

— Vietnam War: 458

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 249

— Gulf War (09/2002 or later): 176

#41. Williamsburg County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,626 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 6

— Korean War: 39

— Vietnam War: 550

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 496

— Gulf War (09/2002 or later): 295

#40. Newberry County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,999 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 109

— Korean War: 207

— Vietnam War: 751

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 395

— Gulf War (09/2002 or later): 387

#39. Pickens County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (6,851 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 152

— Korean War: 530

— Vietnam War: 2,744

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,281

— Gulf War (09/2002 or later): 1,005

#38. Chesterfield County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (2,409 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 124

— Vietnam War: 899

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 449

— Gulf War (09/2002 or later): 383

#37. Hampton County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (1,039 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 24

— Korean War: 38

— Vietnam War: 435

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 146

— Gulf War (09/2002 or later): 139

#36. Greenwood County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (3,826 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 131

— Korean War: 338

— Vietnam War: 1,659

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 547

— Gulf War (09/2002 or later): 618

#35. Lee County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (971 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 6

— Vietnam War: 406

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 250

— Gulf War (09/2002 or later): 151

#34. Greenville County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (28,770 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 525

— Korean War: 1,979

— Vietnam War: 10,386

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,301

— Gulf War (09/2002 or later): 5,176

#33. Dillon County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,675 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 44

— Korean War: 97

— Vietnam War: 671

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 554

— Gulf War (09/2002 or later): 366

#32. Saluda County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,165 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 112

— Vietnam War: 423

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 227

— Gulf War (09/2002 or later): 180

#31. Marlboro County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,583 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 29

— Vietnam War: 543

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 305

— Gulf War (09/2002 or later): 296

#30. Fairfield County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,361 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 29

— Korean War: 45

— Vietnam War: 542

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 268

— Gulf War (09/2002 or later): 230

#29. Florence County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (8,059 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 84

— Korean War: 412

— Vietnam War: 2,849

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,434

— Gulf War (09/2002 or later): 1,715

#28. Laurens County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (4,021 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 55

— Korean War: 288

— Vietnam War: 1,751

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 703

— Gulf War (09/2002 or later): 690

#27. Spartanburg County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (18,590 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 352

— Korean War: 1,503

— Vietnam War: 6,311

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,105

— Gulf War (09/2002 or later): 4,166

#26. Cherokee County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (3,437 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 30

— Korean War: 209

— Vietnam War: 1,144

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 805

— Gulf War (09/2002 or later): 677

#25. Darlington County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (4,067 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 41

— Korean War: 219

— Vietnam War: 1,771

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 865

— Gulf War (09/2002 or later): 593

#24. Calhoun County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (939 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 12

— Vietnam War: 473

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 172

— Gulf War (09/2002 or later): 58

#23. Abbeville County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (1,558 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 97

— Korean War: 113

— Vietnam War: 749

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 264

— Gulf War (09/2002 or later): 181

#22. Chester County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (2,002 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 61

— Korean War: 61

— Vietnam War: 875

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 275

— Gulf War (09/2002 or later): 246

#21. Lancaster County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (6,063 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 159

— Korean War: 331

— Vietnam War: 2,307

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,097

— Gulf War (09/2002 or later): 1,009

#20. Clarendon County

– Percent of residents that are veterans: 8.6% (2,335 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 51

— Korean War: 169

— Vietnam War: 1,060

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 492

— Gulf War (09/2002 or later): 280

#19. York County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (18,099 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 191

— Korean War: 869

— Vietnam War: 6,204

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,157

— Gulf War (09/2002 or later): 4,031

#18. Union County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,886 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 29

— Korean War: 142

— Vietnam War: 601

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 568

— Gulf War (09/2002 or later): 511

#17. Anderson County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (13,569 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 366

— Korean War: 890

— Vietnam War: 4,812

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,753

— Gulf War (09/2002 or later): 2,539

#16. Edgefield County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,950 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 36

— Korean War: 82

— Vietnam War: 821

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 539

— Gulf War (09/2002 or later): 544

#15. Charleston County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (29,556 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 537

— Korean War: 1,916

— Vietnam War: 10,125

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,853

— Gulf War (09/2002 or later): 6,796

#14. Colleton County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (2,669 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 89

— Korean War: 277

— Vietnam War: 1,204

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 614

— Gulf War (09/2002 or later): 125

#13. Richland County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (30,157 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 407

— Korean War: 1,244

— Vietnam War: 8,765

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 10,289

— Gulf War (09/2002 or later): 8,877

#12. Georgetown County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (4,901 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 49

— Korean War: 340

— Vietnam War: 2,234

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 798

— Gulf War (09/2002 or later): 407

#11. Lexington County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (22,421 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 444

— Korean War: 1,364

— Vietnam War: 8,009

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,955

— Gulf War (09/2002 or later): 5,660

#10. Oconee County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (6,215 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 41

— Korean War: 433

— Vietnam War: 2,850

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 973

— Gulf War (09/2002 or later): 973

#9. Aiken County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (13,218 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 308

— Korean War: 766

— Vietnam War: 5,296

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,018

— Gulf War (09/2002 or later): 2,777

#8. Horry County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (28,472 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 419

— Korean War: 1,922

— Vietnam War: 14,248

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,905

— Gulf War (09/2002 or later): 3,144

#7. Jasper County

– Percent of residents that are veterans: 11.1% (2,614 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 36

— Korean War: 104

— Vietnam War: 824

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 620

— Gulf War (09/2002 or later): 683

#6. Beaufort County

– Percent of residents that are veterans: 12.0% (17,783 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 484

— Korean War: 1,838

— Vietnam War: 7,104

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,498

— Gulf War (09/2002 or later): 3,279

#5. Kershaw County

– Percent of residents that are veterans: 12.2% (6,142 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 84

— Korean War: 311

— Vietnam War: 2,540

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,802

— Gulf War (09/2002 or later): 1,328

#4. McCormick County

– Percent of residents that are veterans: 12.6% (1,052 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1

— Korean War: 50

— Vietnam War: 483

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 269

— Gulf War (09/2002 or later): 120

#3. Dorchester County

– Percent of residents that are veterans: 12.8% (15,427 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 184

— Korean War: 374

— Vietnam War: 4,381

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,850

— Gulf War (09/2002 or later): 5,053

#2. Sumter County

– Percent of residents that are veterans: 13.1% (10,170 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 97

— Korean War: 608

— Vietnam War: 2,995

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,084

— Gulf War (09/2002 or later): 3,644

#1. Berkeley County

– Percent of residents that are veterans: 13.5% (22,075 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 98

— Korean War: 683

— Vietnam War: 7,138

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 8,373

— Gulf War (09/2002 or later): 6,727

