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Wayne County Government Seeking Qualified Applicants for EMA Director
WAYNE COUNTY GOVERNMENT IS SEEKING QUALIFIED APPLICANTS FOR THE POSITION OF EMERGENCY MANAGEMENT DIRECTOR. RESUMES WILL BE ACCEPTED UNTIL AUGUST 19TH. PLEASE SEND RESUMES TO WAYNE COUNTY GOVERNMENT 100 COURT CIRCLE SUITE 300 WAYNESBORO TENNESSEE. FOR MORE INFORMATION CALL 931-722-3653.
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Unity Celebration this Friday in Lawrence County
‘THIS FRIDAY NIGHT INCOMINGS COUNTY EXECUTIVE DAVID MORGAN IS HOSTING A UNITY CELEBRATION TO KICK OFF A RENEWED SPIRIT OF TOGETHERNESS IN LAWRENCE COUNTY. NO MATTER WHICH PARTY OR PERSON YOU SUPPORTED ON AUGUST 4, YOU ARE INVITED TO PROVIDENCE HALL ON THE LAWRENCEBURG SQUARE, WHERE FOOD TRUCKS AND LIVE MUSIC WILL HELP US COME TOGETHER IN A SPIRIT OF FUN, TOO. IT’S A COME AND GO EVENT THAT BEGINS AT 6 PM.
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Maury County Sheriff's Dept. Citizens Academy Alumni Assoc. Meeting
MAURY COUNTY SHERIFF'S DEPT. CITIZENS ACADEMY ALUMNI ASSOCIATION WILL MEET THURSDAY AT 6:30 AT THE MAURY COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT TRAINING ROOM.
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Red Cross Blood Donation Opportunities
THE AMERICAN RED CROSS IS CALLING FOR DONORS TO GIVE BLOOD AND PLATELETS TO HELP PREPARE TO MEET THE NEEDS OF PATIENTS IN EMERGENCY SITUATIONS. BLOOD DONATION OPPORTUNITIES IN OUR AREA INCLUDE MONDAY FROM 2 TO 6 AT LEOMA BAPTIST CHURCH IN LAWRENCE COUNTY AND TUESDAY FROM 12:30 TO 5:30 AT HOHENWALD CHURCH OF CHRIST IN LEWIS COUNTY. TO REGISTER GO TO RED CROSS BLOOD DOT ORG.
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Lawrenceburg Police Respond to Vandalism Call
LAWRENCEBURG POLICE RESPONDED TO A CALL OF VANDALISM OVER THE WEEKEND ON GRANDADDY ROAD. THE INCIDENT OCCURRED ON SATURDAY AND THE COMPLAINANT ADVISED SOMEONE HAD DAMAGED A BALD EAGLE STATUE THAT WAS SITTING NEXT TO THEIR MAILBOX. THE STATUE WAS APPROXIMATLEY 28 INCHES HIGH AND WAS BROKE OFF AT THE BASE. ESTIMATED VALUE 200 DOLLARS. ALSO, LATE LAST WEEK OFFICERS SPOKE WITH A COMPLAINANT WHO ADVISED SOMEONE TOOK THEIR DARK BLUE KENT BICYCLE WITH 20 INCH RIMS ON FRIDAY. THE BIKE WAS CHAINED UP AND THE CHAIN WAS CUT. ESTIMATED LOSS $290. ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LAWRENCEBURG POLICE DEPARTMENT.
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Former PES Employee Indicted
AN INVESTIGATION BY THE TENNESSEE COMPTROLLER’S OFFICE HAS RESULTED IN THE INDICTMENT OF JENNA COLEMAN, A FORMER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE FOR THE PULASKI ELECTRIC SYSTEM (PES). ACCORDING TO A PRESS RELEASE, INVESTIGATORS DETERMINED THAT COLEMAN MISAPPROPRIATED $37,845.97 FROM MARCH 2019 UNTIL HER EMPLOYMENT WAS TERMINATED IN FEBRUARY 2020. COLEMAN COLLECTED CASH PAYMENTS FROM CUSTOMERS, ENTERED THE PAYMENTS INTO THE ACCOUNTING SYSTEM, AND THEN REVERSED THOSE SAME PAYMENTS, WHICH ALLOWED HER TO TAKE THE CASH FOR HER PERSONAL USE. COLEMAN USED A LAPPING SCHEME TO REPLACE THE MONEY IN CUSTOMERS’ ACCOUNTS WITH COLLECTIONS SHE RECEIVED ON SUBSEQUENT DAYS. DURING THE COURSE OF HER MISAPPROPRIATION, SHE MADE UNAUTHORIZED ADJUSTMENTS TO 188 CUSTOMER ACCOUNTS TO CONCEAL HER REMOVAL OF CUSTOMERS’ PAYMENTS. COLEMAN’S SCHEME WAS DISCOVERED BY ANOTHER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE IN FEBRUARY 2020. AT THAT TIME, THERE WERE TEN CUSTOMER ACCOUNTS THAT HAD NOT BEEN REPAID TOTALING $1,715.21. PES DEDUCTED THIS AMOUNT FORM COLEMAN’S FINAL PAYCHECK AND REPORTED THE MISAPPROPRIATION TO THE COMPTROLLER’S OFFICE. BASED UPON THIS INVESTIGATION, IN JULY, THE PULASKI COUNTY GRAND JURY INDICTED JENNA COLEMAN ON ONE COUNT OF THEFT OVER $10,000, ONE COUNT OF COMPUTER CRIMES OVER $10,000, AND ONE COUNT OF FALSE ENTRIES IN GOVERNMENTAL RECORDS.
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Helen Keller Hospital Seeks Volunteers
THE HELEN KELLER HOSPITAL DEPARTMENT OF VOLUNTEER SERVICES IS SEEKING ADULT VOLUNTEERS WITH EXPERTISE/BACKGROUND IN THE FOLLOWING AREAS: HEALTH CARE, RETAIL, ACCOUNTING, CUSTOMER SERVICE, COMMUNICATION AND CLERICAL SKILLS. VOLUNTEER SERVICE OPENINGS ARE IN THE DIAL-A-VOLUNTEER LOUNGE, THE VOLUNTEER OPERATED GIFT SHOP, AND IN FAMILY WAITING ROOM AREAS. HELEN KELLER VOLUNTEERS WORK A MINIMUM OF ONE FOUR HOUR SHIFT PER WEEK. THE HOSPITAL IS AT 1300 S. MONTGOMERY AVE., SHEFFIELD. APPLY ONLINE AT HELENKELLER.COM OR PICK UP AN APPLICATION AT THE HOSPITAL INFORMATION DESK.
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Shooting Investigation Underway in Lincoln County
AN INVESTIGATION IS UNDERWAY AFTER A SHOOTING IN LINCOLN COUNTY OVERNIGHT. MEDIA SOURCES REPORT THE INCIDENT OCCURRED IN THE AREA OF BALLARD HOLLOW ROAD AND ARDMORE HIGHWAY AND AUTHORITIES CONFIRM MORE THAN ONE PERSON WAS SHOT. ASSISTANCE FROM OTHER AGENCIES WERE REQUESTED AROUND 1:30 AM. MADISON COUNTY SHERIFF’S OFFICE, ARDMORE POLICE, TENNESSEE STATE TROOPERS AND MADISON COUNTY SWAT ARE ASSISTING ALONG WITH FAYETTEVILLE POLICE DEPARTMENT.
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Rex Alexander Rhodes
Rex Alexandar Rhodes of Iron City, Tennessee, was born on June 27, 1924, and died on August 7, 2022. Rex was born to Carl and Maude Rhodes, the youngest of three siblings: Carl Fredrick, Faylah Dee, and James Doyle. Rex attended the Iron City Baptist church and the elementary school in Iron City and often related his childhood to that of “Tom Sawyer,” telling stories about fishing, hunting, swimming, and camping with his friends. He attended Loretto High School, where he played football.
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Stolen Vehicle Recovered Arrest Made in Florence
ON MONDAY OFFICERS RESPONDED TO A THEFT OF PROPERTY CALL AT MAGNOLIA GARDENS. THE COMPLAINANT REPORTED THAT SHE HAD PURCHASED THE VEHICLE A FEW DAYS PRIOR AND THAT THE CAR WAS MISSING FROM THE PARKING LOT. THE COMPLAINANT STATED SHE WAS VISITING NEIGHBORS IN THE BUILDING AND WHEN SHE RETURNED TO HER APARTMENT, SHE NOTICED HER KEYS AND A PHONE WERE MISSING. SHE THEN EXITED THE BUILDING TO FIND HER VEHICLE MISSING AS WELL. LATER THAT NIGHT, AN OFFICER OBSERVED A VEHICLE MATCHING THE DESCRIPTION, DRIVING ACROSS O’NEAL BRIDGE INTO FLORENCE. THE OFFICER PULLED THE VEHICLE OVER ON COURT STREET. THREE SUBJECTS OCCUPIED THE VEHICLE. THE DRIVER WAS IDENTIFIED AS FREDRICK LIVINGSTON. DETECTIVES RESPONDED, AND LIVINGSTON WAS ARRESTED FOR THEFT OF PROPERTY 1ST DEGREE AND BURGLARY 3RD DEGREE. OTHER WARRANTS WERE SERVED ON FREDRICK LIVINGSTON, AND HE IS BEING HELD AT THE LAUDERDALE COUNTY DETENTION CENTER ON A $52,500.00 BOND.
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Former Hohenwald Officer Arrested for Evidence Tampering
AN INVESTIGATION BY SPECIAL AGENTS WITH THE TENNESSEE BUREAU OF INVESTIGATION HAS RESULTED IN THE ARREST OF A NOW-FORMER HOHENWALD POLICE OFFICER. LAST MONTH, AT THE REQUEST OF 21ST JUDICIAL DISTRICT ATTORNEY GENERAL KIM HELPER, TBI AGENTS BEGAN INVESTIGATING AN ALLEGATION OF TAMPERING WITH EVIDENCE AGAINST AN OFFICER WITH THE HOHENWALD POLICE DEPARTMENT. DURING THE COURSE OF THE INVESTIGATION, AGENTS DEVELOPED INFORMATION THAT THEN-OFFICER TRAVIS KOCH WAS INVOLVED IN AN INCIDENT THAT OCCURRED ON OR ABOUT JULY 2ND THAT INVOLVED EVIDENCE TAMPERING. ON AUGUST 1ST, THE LEWIS COUNTY GRAND JURY RETURNED AN INDICTMENT CHARGING TRAVIS RICHARD KOCH (DOB 05/23/1984) WITH ONE COUNT OF TAMPERING WITH EVIDENCE. ON AUGUST 4TH, KOCH WAS ARRESTED AND BOOKED INTO THE LEWIS COUNTY JAIL ON A $2,500 BOND.
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Mildred Hendrix Patterson
Mildred Hendrix Patterson passed away peacefully Saturday, August 6th at Southern Tennessee Regional Health System in Pulaski, TN. She was a loving mother, grandmother, great-grandmother, sister, and friend. She devoted her life to raising and caring for her family, was hard working, always available for a good conversation, and would tell you like it is. Mildred was beautiful inside and out and was one classy lady.
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