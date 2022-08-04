EVANS FOUND GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER

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SIOUX CITY MAN CHARGED AFTER PURSUIT & BRIEF STANDOFF
A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY FACING SEVERAL CHARGES FOLLOWING A PURSUIT AND BRIEF STANDOFF SATURDAY IN MORNINGSIDE. 24-YEAR-OLD DALTON KEELER WAS TAKEN INTO CUSTODY BY POLICE IN AN INCIDENT THAT BEGAN AROUND 9 :15 P.M.WHEN AN OFFICER ATTEMPTED A TRAFFIC STOP OF A VEHICLE THE SUSPECT WAS DRIVING WITH IMPROPER TAILIGHTS AND A DEFECTIVE EXHAUST NEAR THE INTERSECTION OF 4TH AVENUE AND SOUTH ST. MARY’S.
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LAUREL MURDER SUSPECT FACES TEN FELONY COUNTS
AN ARREST WARRANT FOR THE SUSPECT IN THE SHOOTING DEATHS OF FOUR PEOPLE IN LAUREL, NEBRASKA THURSDAY CHARGES HIM WITH TEN FELONY COUNTS. 42-YEAR-OLD JASON JONES IS CHARGED WITH FOUR COUNTS OF FIRST DEGREE HOMICIDE, TWO COUNTS OF FIRST DEGREE ARSON AND FOUR COUNTS OF USE OF A FIREARM TO COMMIT A FELONY.
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FATAL CRASH IN O’BRIEN COUNTY
ONE PERSON IS DEAD FOLLOWING A TWO VEHICLE COLLISION SATURDAY AFTERNOON IN O’BRIEN COUNTY. THE IOWA STATE PATROL SAYS THE ACCIDENT HAPPENED JUST BEFORE 2 P.M. AT THE INTERSECTION OF TAFT AVENUE AND 390TH STREET WHEN A PICKUP TRUCK WENT THROUGH A STOP SIGN AND STRUCK AN ONCOMING S-U-V ON THE DRIVER’S SIDE.
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DAKOTA CITY WOMAN SENTENCED TO FEDERAL PRISON
A DAKOTA CITY, NEBRASKA WOMAN HAS BEEN SENTENCED TO MORE THAN 8 YEARS IN FEDERAL PRISON. 38-YEAR-OLD ERIKA ROJAS PLED GUILTY TO CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METH. ROJAS ADMITTED TO BEING PART OF A DRUG RING SELLING LARGE QUANTITIES OF METHAMPHETAMINE IN THE TRI-STATE AREA. SHE AND HER CO-DEFENDANTS RECEIVED METH...
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SKID STEER STOPPED BY FRONT END LOADER TO END ONAWA PURSUIT
AN ONAWA, IOWA MAN IS IN JAIL FACING CHARGES FOLLOWING A MOST UNUSUAL PURSUIT ON SATURDAY. THE MONONA COUNTY SHERIFF SAYS A DEPUTY SPOTTED 38-YEAR-OLD GRANT DAHMS, WHO HAD MULTIPLE WARRANTS FOR HIS ARREST, DRIVING A JOHN DEERE 333-G SKID STEER. THE SHERIFF SAYS DAHMS REFUSED TO PULL OVER AND...
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SAND TO HOLD NW IOWA TOWN HALLS
IOWA AUDITOR ROB SAND WILL HOST SOME TOWN HALL MEETINGS IN NORTHWEST IOWA THE NEXT COUPLE OF DAYS AS PART OF HIS 100 TOWN HALL TOUR. SAND WILL BE DISCUSSING THE ROLE OF THE STATE AUDITOR, THE PUBLIC INNOVATIONS AND EFFICIENCIES (PIE) PROGRAM, AND RECENT INVESTIGATIONS CONDUCTED BY HIS OFFICE.
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“MURAL” RETURNS HOME TO IOWA
AFTER A NEAR-DECADE LONG WORLD TOUR INCLUDING A STOP IN SIOUX CITY, THE JACKSON POLLOCK OIL PAINTING SIMPLY KNOWN AS “MURAL” IS BACK HOME IN IOWA CITY. THE OIL PAINTING WAS CREATED IN 1943 AND MEASURES EIGHT FEET HIGH BY 20 FEET LONG. LAUREN LESSING, DIRECTOR OF THE...
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ALBERT RESIGNS FROM SIOUX CITY SCHOOL BOARD
A MEMBER OF THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD HAS RESIGNED, EFFECTIVE IMMEDIATELY. SCHOOL BOARD PRESIDENT DAN GREENWELL CONFIRMS THAT DR. JULINE ALBERT HAS SUBMITTED HER RESIGNATION TO THE BOARD OF DIRECTORS.. GREENWELL DID NOT GIVE A REASON FOR THE RESIGNATION AND SAYS THE BOARD WILL DISCUSS THE PROCESS FOR FILLING...
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NEW SIOUX CITY TEACHERS PREPARE FOR FALL CLASSES
AROUND 110 NEW TEACHERS FOR THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BEGAN THEIR ORIENTATION MONDAY. JEN GOMEZ, THE DISTRICT’S DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES, SAYS IT WAS THE FIRST OF A WEEK LONG GROUP OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT SESSIONS TO PREPARE NEW TEACHERS FOR THE 2022-2023 SCHOOL YEAR:. TEACHERS10 OC……..NEXT TWO...
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X’s Sweep Away Chicago Dogs
The Sioux City Explorers finished off a season sweep of the Chicago Dogs on Sunday tossing their second consecutive shutout at Impact Field, 5-0. It is the sixth time in franchise history that the Sioux City Explorers have swept a season series from an opponent and their first since 2018.
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CHALLENGE GRANT TO HELP SSC SENIOR CENTER PROJECT
THERE’S SOME HOPE FOR THE RECENTLY CLOSED NORTHEAST NEBRASKA SENIOR CENTER IN SOUTH SIOUX CITY. THE CENTER HAS RECEIVED A $20,000 CHALLENGE GRANT FROM REGINA ROTH, WHO WILL MATCH DOLLAR-FOR-DOLLAR ALL DONATIONS FROM SUPPORTERS WHO CONTRIBUTE TO THE CENTER FROM NOW MOVING FORWARD UP TO $20,000. FINANCIAL DONATIONS MAY...
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