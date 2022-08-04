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THP Roadside Checkpoints
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTY: MARSHALL COUNTY ON STATE ROUTE 99 AT THE 7 MILE MARKER. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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Election Night Results
IT WAS A NIGHT OF UPSETS AND CLOSE RACES FOR A HOST OF CONTESTED GOVERNMENT SEATS IN SOUTHERN MIDDLE TENNESSEE. IN LAWRENCE COUNTY, VOTERS CHOSE DAVID MORGAN AS COUNTY EXECUTIVE OVER MARA LERNER WITH 59 PERCENT OF THE VOTES AND SHERIFF JOHN MYERS WAS REELECTED TAKING IN 63.6 PERCENT OF THE VOTES AGAINST GARY MILLS AND RICK OSBORN. TERRY DICKEY RECLAIMED THE OFFICE OF REGISTER OF DEEDS WHILE RYAN KRICK WAS VICTORIUS WITH 66.5 PERCENT OF THE VOTES FOR ROAD SUPERINTENDENT AGAINST HIS OPPONENT NEELEY LUNA. OTHER NOTABLE RESULTS INCLUDE RUSS BREWER WINNING THE COUNTY CLERK WITH 46.5 PERCENT OF THE VOTES AND BARRY LUFFMAN NARROWLY DEAFEATING INCUMBENT CHRIS JACKSON FOR THE COMMISSION DISTRICT 2 IN CLOSE RACE OF 364 TO 334. IN GILES COUNTY GRAHAM STOWE WAS ELECTED AS THE NEW COUNTY EXECUTIVE OVER MELISSA GREENE AND IN MAURY COUNTY SHEILA BUTTS WAS DETERMINED THE NEW MAURY COUNTY MAYOR AND CURRENT MAYOR COUNTY MAYOR ANDY OOGLES WON THE 5TH CONGRESSIONAL DISTRICT GOP PRIMARY. MORE UNOFFICAL RESULTS FROM THE AUGUST 4TH ELECTION CAN BE FOUND ON THE WLX WEBSITE WLXONLINE.COM.
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TWRA Seeking Fields to Lease for Dove Season
THE TENNESSEE WILDLIFE RESOURCES AGENCY IS SEEKING FIELDS TO LEASE FOR THE UPCOMING 2022 DOVE SEASON. THE FIRST SEGMENT OF DOVE SEASON OPENS AT NOON ON THURSDAY, SEPT. 1. LANDOWNERS CAN EARN UP TO $4,000 FOR PROVIDING A DOVE FIELD FOR PUBLIC HUNTING. THESE FIELDS MUST BE AVAILABLE FOR A MINIMUM OF THREE PRIORITY HUNT DATES IN SEPTEMBER.
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Kathy Laverne Powell
Karen Laverne Powell , age 56 of St. Joseph, TN passed away Tuesday, August 2, 2022 at home after an extended illness. She was a native of Savannah,TN,worked in billing at Extreme Petroleum,a member of Iron City Freewill Baptist Church, Sunday School Teacher, and Secretary for Iron City Freewill Baptist Church. Funeral Services will be held at Loretto Memorial Chapel on Saturday, August 6, 2022 at 12:00 pm. Tim Hanback & Dennis Hanvey will be officiating. Burial will follow in Railroad Cemetery.
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