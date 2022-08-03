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Abortion ban headed for high court in Kentucky, as constitutionality argument hinges on November ballot measure

By WUKY
WUKY
 3 days ago
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Comments / 17

Teresa G
3d ago

WOMEN MUST HAVE EQUAL RIGHTS. IT IS WRONG TO PUT A SPECIFIC MEDICAL PROCEDURE THAT IS OFTEN LIFE SAVING, AS OUTLAWED. WOMENS BODIES ARE NOT FOR LEGISLATION. ABORTION IS A MEDICAL NECESSITY AND ITS THE HUMAN WHOSE BODIES MUST NOT BE REGULATED & LEGISLATED WE ARE NOT THINGS WE ARE HUMANS TOO. A FETUS IS NOT A LIFE UNTIL BIRTH AND NOT WITH THE SQUIRT. ANYONE WHO SAYS DIFFERENT IS STATING THEIR RELIGIOUS BELIEFS AND THATS THEIR CHOICE AS UTS ANOTHERS CHOICE TO BE EDUCATED IN BASIC ANATOMY AND IM UNAWARE OF ANY LIVING HUMAN THAT DOES NOT BREATH, AND A FETUS ONLY BREATHS AFTER BIRTH. LIKE IN THE HEBREW BIBLE, LIFE BEGINS AT BIRTH SAME WITH JEWISH. IMHO I THINK THEY OVERTURNED RvW bc a woman is in the executive branch of government 🤔 think about it.....

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#Abortion Rights#Abortion Issues#Kentucky Supreme Court#Kentucky Voters#Politics State#Politics Legislative#Kentuckians#Gop#Statehouse#Democrats#Kansans

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