NO NEW MONKEYPOX CASES REPORTED IN WOODBURY COUNTY

Read on kscj.com
Related
kscj.com
CHALLENGE GRANT TO HELP SSC SENIOR CENTER PROJECT
THERE’S SOME HOPE FOR THE RECENTLY CLOSED NORTHEAST NEBRASKA SENIOR CENTER IN SOUTH SIOUX CITY. THE CENTER HAS RECEIVED A $20,000 CHALLENGE GRANT FROM REGINA ROTH, WHO WILL MATCH DOLLAR-FOR-DOLLAR ALL DONATIONS FROM SUPPORTERS WHO CONTRIBUTE TO THE CENTER FROM NOW MOVING FORWARD UP TO $20,000. FINANCIAL DONATIONS MAY...
kscj.com
FATAL CRASH IN O’BRIEN COUNTY
ONE PERSON IS DEAD FOLLOWING A TWO VEHICLE COLLISION SATURDAY AFTERNOON IN O’BRIEN COUNTY. THE IOWA STATE PATROL SAYS THE ACCIDENT HAPPENED JUST BEFORE 2 P.M. AT THE INTERSECTION OF TAFT AVENUE AND 390TH STREET WHEN A PICKUP TRUCK WENT THROUGH A STOP SIGN AND STRUCK AN ONCOMING S-U-V ON THE DRIVER’S SIDE.
kscj.com
FRANKEN TO MAKE WEEKEND NW IOWA CAMPAIGN SWING
THERE’S LESS THAN 100 DAYS REMAINING UNTIL THE NOVEMBER GENERAL ELECTION AND CANDIDATES ARE CONTINUING THEIR CAMPAIGNING. DEMOCRATIC U.S. SENATE CANDIDATE MIKE FRANKEN IS MAKING A SWING THROUGH PARTS OF NORTHWEST IOWA THIS WEEKEND. THE RETIRED 3 STAR ADMIRAL WILL HOLD MEET AND GREETS TODAY IN HOLSTEIN AT 4:30...
kscj.com
ARREST MADE IN LAUREL NEBRASKA MURDERS (Update)
THE NEBRASKA STATE PATROL HAS ARRESTED A SUSPECT IN CONNECTION WITH FOUR HOMICIDES THAT OCCURRED IN LAUREL EARLY THURSDAY MORNING. 42-YEAR-OLD JASON JONES OF LAUREL IS IN CUSTODY BUT CURRENTLY HOSPITALIZED WITH SERIOUS BURNS IN A LINCOLN HOSPITAL. COLONEL JOHN BOLDUC OF THE PATROL SAYS JONES WAS ARRESTED BY A...
RELATED LOCAL CHANNELS
kscj.com
DAKOTA CITY WOMAN SENTENCED TO FEDERAL PRISON
A DAKOTA CITY, NEBRASKA WOMAN HAS BEEN SENTENCED TO MORE THAN 8 YEARS IN FEDERAL PRISON. 38-YEAR-OLD ERIKA ROJAS PLED GUILTY TO CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METH. ROJAS ADMITTED TO BEING PART OF A DRUG RING SELLING LARGE QUANTITIES OF METHAMPHETAMINE IN THE TRI-STATE AREA. SHE AND HER CO-DEFENDANTS RECEIVED METH...
kscj.com
ALBERT RESIGNS FROM SIOUX CITY SCHOOL BOARD
A MEMBER OF THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD HAS RESIGNED, EFFECTIVE IMMEDIATELY. SCHOOL BOARD PRESIDENT DAN GREENWELL CONFIRMS THAT DR. JULINE ALBERT HAS SUBMITTED HER RESIGNATION TO THE BOARD OF DIRECTORS.. GREENWELL DID NOT GIVE A REASON FOR THE RESIGNATION AND SAYS THE BOARD WILL DISCUSS THE PROCESS FOR FILLING...
kscj.com
SKID STEER STOPPED BY FRONT END LOADER TO END ONAWA PURSUIT
AN ONAWA, IOWA MAN IS IN JAIL FACING CHARGES FOLLOWING A MOST UNUSUAL PURSUIT ON SATURDAY. THE MONONA COUNTY SHERIFF SAYS A DEPUTY SPOTTED 38-YEAR-OLD GRANT DAHMS, WHO HAD MULTIPLE WARRANTS FOR HIS ARREST, DRIVING A JOHN DEERE 333-G SKID STEER. THE SHERIFF SAYS DAHMS REFUSED TO PULL OVER AND...
kscj.com
NEUBAUM SENTENCED TO ADDITIONAL 20 YEARS IN PRISON
A MONONA COUNTY MAN ALREADY SERVING UP TO 50 YEARS FOR MURDER HAS BEEN SENTENCED TO AN ADDITIONAL 20 YEARS IN PRISON FOR THE SEXUAL ABUSE OF TEENAGE GIRLS IN THE MAPLETON AREA DURING 2019 AND 2020. 19-YEAR-OLD JAY NEUBAUM WAS SENTENCED FRIDAY MORNING TO UP TO TEN YEARS EACH...
IN THIS ARTICLE
kscj.com
SIOUX CITY MAN CHARGED AFTER PURSUIT & BRIEF STANDOFF
A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY FACING SEVERAL CHARGES FOLLOWING A PURSUIT AND BRIEF STANDOFF SATURDAY IN MORNINGSIDE. 24-YEAR-OLD DALTON KEELER WAS TAKEN INTO CUSTODY BY POLICE IN AN INCIDENT THAT BEGAN AROUND 9 :15 P.M.WHEN AN OFFICER ATTEMPTED A TRAFFIC STOP OF A VEHICLE THE SUSPECT WAS DRIVING WITH IMPROPER TAILIGHTS AND A DEFECTIVE EXHAUST NEAR THE INTERSECTION OF 4TH AVENUE AND SOUTH ST. MARY’S.
Comments / 0