Effective: 2022-08-03 13:50:00 CDT Expires: 2022-08-03 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bond; Calhoun; Champaign; Christian; Clark; Clay; Clinton; Coles; Cumberland; De Witt; Douglas; Edgar; Effingham; Fayette; Greene; Jasper; Jersey; Logan; Macon; Macoupin; Madison; Marion; McLean; Menard; Monroe; Montgomery; Morgan; Moultrie; Piatt; Pike; Randolph; Sangamon; Scott; Shelby; St. Clair; Vermilion; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 515 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IL . ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE BOND CALHOUN CHAMPAIGN CHRISTIAN CLARK CLAY CLINTON COLES CUMBERLAND DE WITT DOUGLAS EDGAR EFFINGHAM FAYETTE GREENE JASPER JERSEY LOGAN MACON MACOUPIN MADISON MARION MCLEAN MENARD MONROE MONTGOMERY MORGAN MOULTRIE PIATT PIKE RANDOLPH SANGAMON SCOTT SHELBY ST. CLAIR VERMILION WASHINGTON

