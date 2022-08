PSC To Hold Public Hearings In Evergy Missouri Metro And Evergy Missouri West Electric Rate Cases

Unofficial election results from the St. Clair Co. Clerk:. Republican: US Senator: Lewis 12 Schmitt 540 Long 178 Greitens 350 Mowinski 3 Gardner 6 Porter 11 Hartzler 833 Sims 7 McCloskey 83 McElroy19 Chilton 2 Allen 13 Schatz 13 Tunnell 2 Schepers 0 Joiner 3 Olson 5 Breyfogle 2 McClannahan 4 Vaughn 10 Auditor: Gregory 792 Fitzpatarick 1118 Dist 4 Rep: Campbell 80 Bratlin 464 Irwin 227 Alford 501 Bruce 603 Burks 141 Labrue 31 Senator #28: Yarberry 271 Crawford 1540 Arnold 223 Rep #126: Kalberloh 1577 Kelsay 497 Judge: Rellihan 1800 Presiding Commissioner: Salmon 1167 Sherman 868 Clerk:Fletcher 1096 Nance 998 Recorder: Snodgrass 896 Jackson 1163 Treasurer: Shelby 1903 Attorney: Dysart 1834 Collector: Guffey 1921 Democrat: US Sen: Rolen 5 Ross 7 Wright 8 Shipp 5 Toder 3 Kunce 79 Kelly 8 Taylor 2 Kelly 6 Valentine 106 Harris 6 Auditor: Green 220 Rep #4: Truman 218 Clerk: Hubbard 224 Libertarian: Sen: Dine 2 Auditor: Hartwig 2 Rep: Langkraehr 2 Constitution: Sen: Venable 2.

APPLETON CITY, MO ・ 2 DAYS AGO