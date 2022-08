Local students earn accolades from colleges, universities

CHEYENNE – Students from southeast Wyoming recently earned honors from college and universities nationwide.

Devany Ferris of Cheyenne was named to the dean's list at Dakota Wesleyan University in South Dakota. To make the list, students must be enrolled full time and earn a grade point average of at least 3.5 for the spring semester.At Laramie County Community College, the following students earned a spot on the president's honor roll, which requires a GPA of at least 3.75:From Burns: Anna Renee GreenwadeFrom Cheyenne: Danielle Nicole Abbott, Jennifer Ackerman, Jeremy James Alberta, Mansoor Syed Ali, Sara Grace Amick, Jonathan Baak, Jeffery David Baier, Aubrey Bailey, Katlyn Bailey, Kimberly J. Bailey, Danae J. Baker, David Bargsten, Brady James Barrett, Kobe Reese Barto, Taylor Madison Baxter, Lindsay P. Beckwith, Devon Scott Benart, Nicole Marie Bliesner, Zoe S. Bolinger, Willa J. Bonds, Kaitlyn Isabella Bravo, Emma K. Brekhus, Marshall Erin Brown, McKenzie Lauren Browning, Rachael Bubash, Christine Ann Burney, Kevin Lloyd Busby, Esmeralda Grace Chacon, Lisa R. Chaffin, Yuk Kwan Chan, Abbigalle Nichole Chisholm, Karilyn Clark, Denzel Alex Clifton, Allyson Grace Conn, Daniel Aaron Connelly, Antonio R. Cordova, Jessica Kara Creswell, Breanna Maureen Cruz, Dominic Gavin Cruz, Jedidiah Cvar, Nicholas John Danielson, Grace Isabel Davis, Alyssa Marie Decker, Jason Alvin Depoorter, Crystal Jasmine Diaz, Joseph T. Dowler, Alexandra Duran, Brian Thomas Earle Joelson, Sarah Louise Erdman, Adrianne L. Feliu, Nicole Lisha Fenton, Victor H. Ferman Rodriguez, Rory Paxson Fichtner, Ricardo Alexander Garnica-Cole, Jason Lee Giroux, Tatum L. Gonzales, Melinda Joy Gonzalez, Donavan Taylor Govig, Paige Renè Guille, Andrew Guinn, Taylon Lynnea Haight, Summer Elizabeth Hamilton, Hayden Cole Hancock, Shane M. Harbison, Julia A. Harris, Christina B. Havner, Pamela R. Hehr, Tiffany Ann Hehr, Darcy M. Henson, Tristin Hinz, Nathanial R. Hobbs, Heather Hokanson, Jessica Hostetler, Charley Reanne Hruska, Sokhee Huh, Scott D. Hunter, Kaitlyn Rebecca Jacobs, Dane Roger Jacobsen, Halley Zoe Jankovsky, Dariia Kasymova, Marilyn E. Keen, Madison Nicole Kimball, Chantri Lee Krejci, Jacob Riley Kretz, Heather Jean LancsterTucker, Sophia A Lebeaumont, Jacob Bryant Lee, Alanna M. Leininger, Zacharyah Jonathan Lemmons, Tyler D. Link, Madison Long, Nicholas Theron Long, Brenna Mariah Lopez, Desiree Rayne Lovato, Leah I. Lozano, Gary Tison Magee, Sarah Matney, Makayla Loren Maurer, Devin Thomas Mazzone, Jon D. McAfee, Matthew McCarthy, Brittany Messenger, Ivan Theodore Michnick, Elizabeth L Miller, Nichole Mitchell, Kilie Ann Moody, Zechariah Benjamin Morris, Zoey Morrison, Meagan A. Morrow, Abigail Anne Morse, Travis Dakota Newell, Emma Oetken, Andraya N. Ogle Dimas, Kimberly Olson, Michelle M. Ordes, Macy Lynn Palmer, Adam Emil Parker, Danielle Parker, Kylee Marie Parks-Garcia, Lily Belle Perry Tatem, Joelle Pina, Jennifer Danielle Piver, Keira Renae Plymale, Cortney Quintana, Aryana Ivy Ramirez, Pedro David Rampolla, Rishab Man Ranjitkar, Alina Reed, Isaac Alejandro Reyes, Alejandro Ricciardi, Alissa A. Richards, Jona Noelle Richter, Whitney Roberts, Jessica Lynn Rodgers, Alexis Rodriguez, Tyler Roland, Kameron Gail Ryan, Travis Ryun, Pablo Antonio Sanchez, Katrina Marie Sandidge, Alexa Leandra Sandoval, Tashana Dee Schrader, Brandon L. Schroyer, Linsey Joy Schwendiman, Ashley N. Seymour, Amberleigh Dawne Simpson, Rebecca Suzanne Slovik, Shawn M. Smith, Giovanni Vincente Spagnol, Missi A. Spier, Caitlyn Steen, Haylee Nichole Stellern, Joshua James Stephenson, Riley Cherith Stief, Courtney Suko, Seneva Elizabeth Sullivan, Savanah Swanson, Jessica Holly Tammen, Jacob W Taylor, Natasha Teague, Allison Marie Thomas, Megan Taylor Thornton, Jordan Van Tol, Angela Law Tovar, Elora Eva Trabold, Andrew Webster Trask, Keegan Tunnicliff, Keianna Noelle Tunnicliff, Thomas A. Vanoverbeke, Grace Marie Veerkamp, Pamela Velazquez, Ethan Michael Vizina, Haley J. Wade, Madison Elizabeth Walker, Jordan Patrick Watson, Jim Watters, Kristen Werginz, Robert Arthur Werzner, Jacob Ray Westover, Hayley Morgan Whetsell, Bradley C. Whitman, Jamie Nicole Wittmann, Aryah Ybarra, Breanna Zitzelberger, John William Zook and Klaire A. ZunkerFrom Carpenter: Nathaniel L. Johnson, Kelli M. Mellott and Karlee WardFrom Pine Bluffs: James Dalton Blackburn, Kodi Lyne Ragsdale and Dylan Claire SweeterAt Laramie County Community College, the following students earned a spot on the vice president's honor roll, which requires a GPA of 3.5 to 3.74:From Cheyenne: Shelby Renee Albright, Robin S. Anderson, Jacob Allan Baker, Leah Baker, Madiso Barbee, Ainsley Basich, Alejandra Becerra, Alora Beshears, Lyndi Lakaiya Brant, Garrett Jeffrey Bruce, Abigail Renae Bruner, Megan Rene Buchanan Kinsolving, Tyler Careri, Danielle Cates, Kevin Chavez, Zander Blue Cline, Rebecca Cochran, Savannah Jean Conner, Julian Michael Dimitri Brooks, Samantha Flinn, Zachary Aaron Fox, Mark Thomas Fuerstenberger, Mabel Garcia, Heath Phillip Garrard, Benjamin Gilmore, Brynley Guille, McKayla Marin Hijine, Taylor Rene Hubbard, Colby Drake Irene, Alyson Nicole Jones, Rachel Hannah Knopp, Cole Gaberial Leblanc, Casey Lewis, Cassandria Anne Loghry, Brooklyn Rae Lowe, Elijah Christopher Lowry, Blaine Lyman, Noel Astar Morris, Micah Joanna Newbury Vanlove, Joel Paris Newman, Kian Destiny Omer Jones, Tanner Lane Pace, Rebecca Bailey Padget, Nicole Loreyna Pate, Jacob Ryan Preston, Jennifer Lee Prindle, Brianna Purkey, Kinsie Michelle Reed, Fawn Ricker, Brandon Romero, Airel Krysten Ruadil, McKenna Elizabeth Russell, Jason Michael Sheathelm, MacKenzie Hope Simoni, Nauteka Thompson, Maizee Bean Thoren, Brooklynn Toon, Reese Lynn Valdez, MacKenzie Cherise VanLeer, Riley Raeanne Vantassell, Rodrigo Velazquez, Nicole Lee Wallace, Joseph D. Waterstreet, Kyler James Winchell and Tatum WoodFrom Wheatland: Jeannette Marie Kaufman