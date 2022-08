Local students named to UW President's Honor Roll

CHEYENNE – Students from the greater Cheyenne area were recently named to the University of Wyoming President’s Honor Roll for the spring 2022 semester.

Students must earn a grade point average of 4.0 and be enrolled full time to make the President’s Honor Roll. According to the university, 153 students from Laramie County were named to the list.

The local students are:

From Burns: Harkiran Kaur

From Cheyenne: Matthew Adams, Brittney L. Anderson, Maren Nichole Anderson, Mila Anderson, Antony Andrikopoulos, Julia Artery, Benjamin W. Auer, Alexis R. Baca, Emily Eileen Baker, Marlen Barreras Garcia, Stephanie Benedict, McKenzie Raeann Boltz, Riley Boltz, Olivia Bradley, Baillie Brandt, Beau Caden Brown, Cailin L. Brugger, Jillian G. Brunetti, Joshua L. Bugg, Abigael C. Bylow, Emily H. Byrd, Chase Michael Carlson, Hailey I. Cassidy, Brianna R. Chalifour, Kaycee O’Shea Clark-Mellott, Caylie L. Coffelt, Daniel Coles, Jordan E. Conine, Sean Craig, Nicolas A. Cruz, Gia Rene Davis, Madison Michelle Davis, Rachel A. Dey, Madeline H. Dillow, Cheyenne Anela Dorris, Kylie Dray, Adrienne E. Duda, Lindsay J. Eldred, John P. Eleshuk, Annastasia M. Erdmann, Abigail Rose Erickson, Mackenzie Kay Faircloth, Abigail Fearneyhough, Lexus R. Fermelia, Lillian Fish, Azure Flowers, Jennica Marie Fournier, Lauren A. French, Nolan R. Gerdes, Matthew A. Giarusso, Connor Andrew Gililland, Jenna Michelle Goodrich, Cassidy Marin Hager, Rhiannon V. Hammond, Jordan S. Harris, Tayva E. Hart, Hayden Hassinger, Miles Hays, Jacob Benjamin Hendricks, Zachary Nicholas Hendricks, Hayden C. Higgins, Meghan Ann Higgins, Melissa Hoang, Kaitlyn C. Hogan, Hannah Hood, Alexandra Jaye, Kayla J. Kant, Averi N. Kastens, Kayla M. Ketterling, Mackenzie Klipstein, Paige A. Klipstein, Maeve Suzanne Knepper, Aubrey L. Lieske, Courtney Linde-Walters, Winston M. Littlejohn, Emily C. Lucero, Brenna Nicole Martin, Jay Michael Matter, Katherine Matter, Enola N. Mayes, Dillon S. McLean, Emma Katherine Meese, Alexa Mejia, Giamo V. Milatzo, Riley E. Milburn, Aidan J. Miller, John T. Miller, Christian M. Moncrief, Josephine M. Mores, Emma M. Morris, Haley Morrison, Hannah I. Mulkey, Cole A. Munari, Anna Naig, Fox Glenn Nelson, Rudy M. Nesvik, Ryen Parker Nielsen, Kaila O’Connor, Ava Olson, Logan Opsal, Gisele Pacheco, Anna Papadopoulos, Tiffany Giselle Passehl, Rachel Pietsch, Andrew G. Plasencio, Abigail L. Preston, Brooklyn Prince, Emily Purifoy, Haley Purifoy, Cassidee R. Raffa, Callie Ashlyn Rafferty, Harrison J. Rankin, Kendra C. Redding, Darien W. Reidhead, Paige Hua Lan Ricketts, Rachael Riter, Kaylyn R. Rollefson, Lauren Marie Salsgiver, Danielle L. Sawyer, Adrian James Seiloff, Abigail Sisneros, Austana M. Smith, Katelyn Dale Smith, John R. Sparks, Andrew C. Speight, Samuel J. Spiker, Anna Lucille Steele, Zachary R. Sullivan, Amber J. Thompson, Katearie Thoms, Ryan Tingle, Jill Veltkamp, Kaitlyn M. Vigil, Susan Wagner, Morgan Wald, Tiffany R. Walker, Cassidy R. Weibel, Megan J. Weidler, Caden J. Wiederspahn, Cody Wilcox, Kassidy J. Williams, Ryan Louis Williams, Jeremiah Robert Dean Wordeman, Breanna Young, Kristina Pauline Zaharas and Nathan James Zastoupil

From Hillsdale: Gracie Mae Keiter

From Pine Bluffs: Tucker G. Norman, Harper L. Pachel, Jude M. Pachel and Reagan Pachel