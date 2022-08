NHRA Amalie Flav-R-Pac NHRA Northwest Nationals Pairings

Saturday At Pacific Raceways Kent, Wash. Sunday's Pairings Top Fuel

1. Brittany Force, 3.753 seconds, 327.35 mph vs. 16. Jim Maroney, 6.134, 110.94; 2. Steve Torrence, 3.819, 321.50 vs. 15. Ron Smith, 4.866, 205.66; 3. Tony Schumacher, 3.830, 315.78 vs. 14. Scott Palmer, 3.981, 275.17; 4. Doug Kalitta, 3.831, 320.58 vs. 13. Alex Laughlin, 3.955, 304.19; 5. Antron Brown, 3.837, 313.29 vs. 12. Leah Pruett, 3.897, 314.39; 6. Shawn Langdon, 3.847, 293.41 vs. 11. Mike Salinas, 3.879, 271.41; 7. Justin Ashley, 3.851, 319.98 vs. 10. Austin Prock, 3.870, 312.21; 8. Josh Hart, 3.865, 301.87 vs. 9. Clay Millican, 3.868, 310.13.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.965, 319.82 vs. 12. Gary Densham, Mustang, 13.391, 80.75; 2. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 3.994, 313.95 vs. 11. Jim Campbell, Dodge Charger, 4.418, 212.19; 3. John Force, Chevy Camaro, 4.001, 311.92 vs. 10. Matt Hagan, Charger, 4.031, 311.20; 4. Cruz Pedregon, Charger, 4.002, 315.56 vs. 9. Tim Wilkerson, Mustang, 4.030, 315.64; 5. Robert Hight, Camaro, 4.003, 315.71 vs. 8. Ron Capps, Supra, 4.024, 312.64; 6. Blake Alexander, Mustang, 4.012, 316.52 vs. 7. J.R. Todd, Supra, 4.020, 319.29.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.604, 208.07 vs. Bye; 2. Erica Enders, Camaro, 6.608, 209.26 vs. 15. Chris McGaha, Camaro, 7.612, 203.83; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.609, 208.94 vs. 14. Mason McGaha, Camaro, 6.715, 207.08; 4. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.611, 209.49 vs. 13. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.702, 206.95; 5. Cristian Cuadra, Mustang, 6.620, 208.62 vs. 12. Camrie Caruso, Camaro, 6.670, 203.31; 6. Kyle Koretsky, Camaro, 6.630, 208.17 vs. 11. Deric Kramer, Camaro, 6.668, 207.50; 7. Dallas Glenn, Camaro, 6.633, 207.21 vs. 10. Matt Hartford, Camaro, 6.659, 207.18; 8. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.636, 208.10 vs. 9. Bo Butner, Camaro, 6.640, 207.82.

This story originally appeared in San Diego Union-Tribune .