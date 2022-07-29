JASON KERSNER NAMED MUSKETEERS NEW COACH

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UNION COUNTY VIETNAM VETERANS HONORED FOR THEIR SERVICE
VIETNAM VETERANS FROM THE NORTH SIOUX CITY AREA RECEIVED A THANK YOU AND A PIN AND CHALLENGE COIN FROM SOUTH DAKOTA CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON MONDAY. JOHNSON SAYS THE PINNING CEREMONY AT NORTH SIOUX’S CENTENNIAL PARK WAS LONG OVERDUE TO THANK THE VETERANS FOR THEIR SERVICE IN AN UNPOPULAR WAR MORE THAN 50 YEARS AGO:
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SIOUX CITY 1ST RESPONDERS GEAR UP FOR NATIONAL NIGHT OUT
THE NEIGHBORHOOD NETWORK INVITES SIOUX CITY RESIDENTS TO CELEBRATE NATIONAL NIGHT OUT ON TUESDAY EVENING AT NINE DIFFERENT LOCATIONS. POLICE SGT. JEREMY MCCLURE SAYS IT’S A GREAT WAY TO GET TO KNOW LOCAL OFFICERS AND OTHER LOCAL FIRST RESPONDERS:. NIGHTOUT3 OC…ORGANIZE THESE EVENTS. :18. MCCLURE SAYS THE EVENT...
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EVANS TRIAL TO RESUME TUESDAY
TESTIMONY WILL RESUME TUESDAY IN THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF 18-YEAR OLD DWIGHT EVANS OF SIOUX CITY IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT. EVANS IS CHARGED IN THE SHOOTING DEATH OF 22-YEAR-OLD MARTEZ HARRISON OUTSIDE OF UNCLE DAVE’S BAR ON WEST 3RD STREET IN SIOUX CITY IN MAY OF 2021.
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FATAL PLANE CRASH IN MONONA COUNTY
THE CRASH OF A SMALL PLANE NEAR UTE, IOWA SATURDAY AFTERNOON HAS CLAIMED THE LIFE OF THE PILOT. THE MONONA COUNTY SHERIFF SAYS A SPRAY PLANE HIT ELECTRICAL LINES SHORTLY AFTER 1 P.M. AROUND 230TH AND TEAK AVENUE. THE PLANE CRASHED INTO THE ROADWAY AND CAUGHT FIRE. THE MALE PILOT...
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