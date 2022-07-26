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Lawrence County Commission to Meet Tonight

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 2 days ago

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EARLY VOTING FOR THE AUGUST 4TH STATE AND FEDERAL PRIMARY ALONG WITH THE COUNTY GENERAL ELECTION RUNS THROUGH JULY 30TH. AS OF WEDNESDAY AFTERNOON AT 4, 3617 LAWRENCE COUNTIANS HAVE TAKEN ADVANTAGE OF EARLY VOTING. EARLY VOTING HOURS IN LAWRENCE COUNTY ARE FRIDAY FROM 8 TO 4 AND SATURDAY FROM 8 TO NOON AT THE LAWRENCE COUNTY ELECTION COMMISSION OFFICE LOCATED AT 219 CENTENNIAL BOULEVARD IN LAWRENCEBURG.
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Reminder - Lawrenceburg animal Shelter Currently Not Accepting Dogs from Outside the City Limits

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Road Closure Notice - Downtown Sidewalk Project

IN PREPARATION FOR COMPLETING THE DOWNTOWN SIDEWALK PROJECT, ON MONDAY, AUGUST 1, CONCRETE BARRIERS WILL BE PLACED ON GAINES STREET BEGINNING AT MARKUS INSURANCE AND EXTENDING EAST TO COLUMBIA AVENUE. EAST BOUND TRAFFIC ON THAT SECTION OF GAINES WILL BE COMPLETELY CLOSED ON MONDAY FROM 7:00 A.M. UNTIL 4:00 P.M. ONCE THE BARRIERS ARE IN PLACE, THE RIGHT EAST BOUND LANE OF TRAFFIC WILL REMAIN CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE. THE LEFT LANE OF TRAFFIC WILL REMAIN OPEN. (WEATHER PERMITTING)
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LUS Customers to see Increase in Monthly Electric Bill

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Grain Bin Rescue in Lincoln County

MEMBERS OF LAWRENCE COUNTY FIRE AND RESCUE ALONG WITH NEIGHBORING AGENCIES WERE CALLED TO LINCOLN COUNTY SHORTLY BEFORE 11 AM TO ASSIST IN A GRAIN BIN RESCUE. INTIAL REPORTS INDICATED THE INCIDENT OCCURRED ON HENRY BAYLESS ROAD IN ARDMORE. WHERE ONE PERSON WAS REPORTEDLY STUCK IN A CORN AUGER. UNITS FROM LAWRENCE COUNTY WERE CANCELLED AROUND 11:15 AS THEY WERE ENROUTE TO THE SCENE. WE’LL HAVE MORE AND INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
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LCSS Substitute Teachers Reminded to Register for Management System

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