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Lawrence County, TN

Lawrence County Sheriff's Office Seeks Public's Help in Locating Stolen Vehicle

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 2 days ago

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Lawrenceburg Police Investigate Theft of Mower

LAWRENCEBURG POLICE ARE INVESTIGATING THE THEFT OF A LAWN MOWER FROM A PROPERTY ON CECIL STREET. ACCORDING TO REPORTS THE LAWN MOWER WAS LAST SEEN ON FRIDAY NIGHT AND WAS DISCOVERED MISSING SATURDAY. THE MOWER WAS A HUSQVARNA RIDING MOWER. ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LAWRENCEBURG POLICE DEPARTMENT.
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Iuka investigating public incident that resulted in dog's death

IUKA, Miss. (WTVA) - The City of Iuka is investigating a public incident that resulted in the death of a dog. City Attorney Nate Clark said the incident happened at approximately 8 a.m. on Wednesday, July 27 at the parking lot of the Piggly Wiggly store. He said an Iuka...
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Body Found Early this Morning in Lawrence County Under Investigation

INVESTIGATORS WITH THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARE LOOKING INTO THE DISCOVERY OF A BODY THAT WAS FOUND EARLY THIS MORNING IN SUMMERTOWN. DEPUTIES WERE DISPATCHED AT APPROXIMATELY 6:06 AM TO THE SCENE ON BRACE ROAD NEAR THE WALKER ROAD INTERSECTION, WHERE THE BODY OF A DECEASED MALE HAD BEEN LOCATED APPROXIMATELY 10 FEET OFF THE ROADWAY. DURING THE INVESTIGATION, DEPUTIES LEARNED THAT THE MALE VICTIM HAD BEEN IN AN ALTERCATION ABOUT A QUARTER OF A MILE FROM THE BODY’S LOCATION AND LATER, ONE PERSON WAS DETAINED FOR QUESTIONING. THE BODY OF THE MALE VICTIM, WHOSE IDENTITY IS NOT BEING RELEASED PENDING NOTIFICATION OF FAMILY MEMBERS, HAS BEEN SENT FOR AN AUTOPSY AT THE TENNESSEE STATE MEDICAL EXAMINER’S OFFICE IN NASHVILLE. AT THIS TIME, THE MATTER REMAINS UNDER INVESTIGATION WHILE DEPUTIES ARE STILL WORKING AT PROCESSING THE CRIME SCENE.
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Former Hardin County Highway Department superintendent indicted

Former Hardin County Highway Superintendent Steve Cromwell was formally charged Thursday morning with two felony offenses related to his elected position with the county Highway Department. Cromwell, 65, of Savannah, is charged with forgery and destruction of and tampering with government records. He was booked on the charges at the...
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Morgan County murderer found dead in state prison

A 23-year-old man serving life sentences for his involvement with two 2015 murders and multiple robberies in Decatur has died. Cortez Mitchell was found unresponsive at Staton Correctional Facility in Elmore on Tuesday, according to the Alabama Department of Corrections. He was taken to the health care unit and pronounced dead after life-saving measures failed.
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Law enforcement searching for man after 2.5 pounds of meth seized

MORGAN COUNTY, Ala. (WHNT) – Authorities are looking for a man after a search Monday lead to the discovery of a significant amount of drugs and the arrest of one woman. The Morgan County Sheriff’s Office and the Lawrence County Drug Task Force seized almost two and a half pounds of methamphetamine from a Decatur apartment in the 1200-block of Beltline Road.
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Grain Bin Rescue in Lincoln County

MEMBERS OF LAWRENCE COUNTY FIRE AND RESCUE ALONG WITH NEIGHBORING AGENCIES WERE CALLED TO LINCOLN COUNTY SHORTLY BEFORE 11 AM TO ASSIST IN A GRAIN BIN RESCUE. INTIAL REPORTS INDICATED THE INCIDENT OCCURRED ON HENRY BAYLESS ROAD IN ARDMORE. WHERE ONE PERSON WAS REPORTEDLY STUCK IN A CORN AUGER. UNITS FROM LAWRENCE COUNTY WERE CANCELLED AROUND 11:15 AS THEY WERE ENROUTE TO THE SCENE. WE’LL HAVE MORE AND INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
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Reminder - Lawrenceburg animal Shelter Currently Not Accepting Dogs from Outside the City Limits

LAWRENCE COUNTIANS ARE REMINDED THAT THE LAWRENCEBURG ANIMAL SHELTER IS NOT CURRENTLY ACCEPTING DOGS FROM OUTSIDE THE LAWRENCEBURG CITY LIMITS. THE NEW SHELTER, WHICH IS CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION, WILL HAVE THIS CAPABILITY. A PUBLIC ANNOUNCEMENT WILL BE MADE WHEN THE NEW SHELTER IS COMPLETE AND DOGS FROM OUTSIDE LAWRENCEBURG CAN BE ACCEPTED.
LAWRENCEBURG, TN
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Missing teen ran away from Sheffield boys home with another teen Sunday, family says

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Colbert Co. brush fire site being used as dumping ground

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ARDMORE, Tenn. (WAFF) - A farmer was left injured after being stuck in a grain bin off of Henry Bayless Road in Ardmore, Tennessee, on Wednesday. The farmer and another individual were inside of the grain bin to clean it when the farmer slipped and became entangled in an auger.
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