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Road Closure Notice - Downtown Sidewalk Project

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 2 days ago

Cover picture for the articleIN PREPARATION FOR COMPLETING THE DOWNTOWN SIDEWALK PROJECT, ON MONDAY, AUGUST 1, CONCRETE BARRIERS WILL BE PLACED ON...

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City of Columbia Seeking Photographs for Utility Box Public Art Project

THE CITY OF COLUMBIA IS SEEKING ORGINAL PHOTOGRAPHS FOR THEIR PHOTO UTILITY BOX PUBLIC ART PROJECT IN DOWNTOWN COLUMBIA. THE PROJECT IN IT’S SECOND PHASE WILL BE CHOOSING SIX PHOTOS FROM THOSE SUBMITTED AND PRIZES WILL BE AWARDED. TO BE CONSIDERED SUBMIT YOUR ORIGINAL PHOTOGRAPH IN LOW RESOLUTION TO K MURPHY AT COLUMBIATN.COM. IF PHOTO IS SELECTED IT MUST BE AVAILABLE IN HIGH RESOLUTION. THE DEADLINE TO SUBMIT IS AUGUST 3RD AND PRIZES WILL BE AWARDED. ONE PHOTO ENTRY PER PERSON PLEASE.
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Columbia adopts new zoning ordinance

Months of discussion and compromise among the Columbia City Council and other city departments and boards culminated with the unanimous decision to approve a new comprehensive zoning ordinance. According to the ordinance, its intention is to combat congestion, parking and loading issues as well as prevent overcrowding and conserve value,...
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Columbia set to expand, renovate Fire Station No. 1

Columbia City Council members were presented with plans to expand Fire Station No. 1 during a study session which took place Thursday, July 7. Presented by architect George Nuber of Nuber Architecture, the plan also includes renovations to the front of the station, which is on South Garden Street and was originally built in 1977. The expansion will add 1,800 sq ft around the front and back of the station, making a total of about 3,900 sq ft.
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Driver arrested in Lebanon after vehicle goes into lake

LEBANON, Tenn. (WSMV) - The Tennessee Highway Patrol responded to a scene in Wilson County where a person drove a vehicle into the water on Wednesday evening. According to THP, 29-year-old Lindsey Kelley, of Portland, TN, drove into the water at the boat launch off Coles Ferry Pike/Blair Road in Lebanon. Kelley was unable to stop and entered the Cumberland River, where the Nissan Juke began to sink.
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THE CITY OF COLUMBIA HAS LAUNCHED A NEW EMERGENCY ALERT SYSTEM CALLED HYPER-REACH AND RESIDENTS ARE ENCOURAGED TO SIGN UP FOR THIS SERVICE WHICH IS AVAILABLE TO ALL CITIZENS THAT RESIDE WITHIN CITY OF COLUMBIA LIMITS COMPLETELY FREE OF CHARGE. ALERTS WILL BE SENT OUT REGARDING SEVERE WEATHER, NATURAL AND MAN-MADE DISASTERS, IMMINENT HEALTH RISKS AND MORE. TO SIGN UP SIMPLY CALL OR TEXT ALERT TO 931-286-7771. FOR MORE INFORMATION GO TO COLUMBIATN.COM.
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Reminder - Lawrenceburg animal Shelter Currently Not Accepting Dogs from Outside the City Limits

LAWRENCE COUNTIANS ARE REMINDED THAT THE LAWRENCEBURG ANIMAL SHELTER IS NOT CURRENTLY ACCEPTING DOGS FROM OUTSIDE THE LAWRENCEBURG CITY LIMITS. THE NEW SHELTER, WHICH IS CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION, WILL HAVE THIS CAPABILITY. A PUBLIC ANNOUNCEMENT WILL BE MADE WHEN THE NEW SHELTER IS COMPLETE AND DOGS FROM OUTSIDE LAWRENCEBURG CAN BE ACCEPTED.
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The Fairview Post Office at 1890 Fairview Blvd. has been temporarily closed “due to safety concerns,” according to the United States Postal Service. A news release issued Monday by the USPS said Fairview customers can pick up post-office box mail and packages and obtain retail services at the Bon Aqua Post Office at 10076 Highway 46 in Bon Aqua.
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MEMBERS OF LAWRENCE COUNTY FIRE AND RESCUE ALONG WITH NEIGHBORING AGENCIES WERE CALLED TO LINCOLN COUNTY SHORTLY BEFORE 11 AM TO ASSIST IN A GRAIN BIN RESCUE. INTIAL REPORTS INDICATED THE INCIDENT OCCURRED ON HENRY BAYLESS ROAD IN ARDMORE. WHERE ONE PERSON WAS REPORTEDLY STUCK IN A CORN AUGER. UNITS FROM LAWRENCE COUNTY WERE CANCELLED AROUND 11:15 AS THEY WERE ENROUTE TO THE SCENE. WE’LL HAVE MORE AND INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
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Lawrenceburg City Council Meeting

THE LAWRENCEBURG CITY COUNCIL MET IN REGULAR SESSION TODAY. LEADERS ENTERTAINED A SHORT AGENDA IN WHICH ALL ITEMS WERE VOTED ON AND APPROVED. AMONG THE ITEMS INCLUDED A THURSDAY IN REGULAR SESSION. AMONG THE ITEMS ON THE AGENDA TO BE DISCUSSED INCLUDE A RESOLUTION ADOPTING THE ANNUAL BUDGET AND TAX RATE FOR THE FISCAL YEAR BEGINNING JULY 1ST AND ENDING JUNE 30TH, 2023, AND A RESOLUTION FOR THE CITY TO ACCEPT A BID FROM POWER SUPPLY COMPANY LLC IN CHATTANOOGA FOR THE PURCHASE OF LED STREET LIGHTS IN THE AMOUNT OF $113,150 CONTINGUENT UPON APPROVAL FROM THE STATE.
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THE LAWRENCE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS MET IN REGULAR SESSION TUESDAY NIGHT. THE MEETING BEGAN WITH HONORING SEVERAL INDIVIDUALS: JOE BAXTER FOR HIS SERVICES AS DIRECTOR OF LAWRENCEBURG-LAWRENCE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT; LORETTO HIGH SCHOLL BAND DIRECTOR DARRELL BOSTON FOR HIS 30 PLUS YEARS AS A TEACHER AND BAND DIRECTOR; THE LAWRENCE COUNTY 6 AND UNDER ALL STAR BASEBALL TEAM FOR THE WINNING THE CAL RIPKEN STATE CHAMPIONSHIP AND THE LAWRENCE COUNTY 7 AND UNDER ALL STARS WHO ALSO WON THE CAL RIPKEN STATE CHAMPIONSHIP FOR THEIR DIVISION. THE SOUTH LAWRENCE BASEBALL TEAM WAS ALSO RECONIZED FOR THEIR 2022 TMSAA CLASS A BASEBALL CHAMPIONSHIP. THE SOUTH LAWRENCE BASKETBALL TEAM WILL BE RECOGNIZED AT AS LATER TIME FOR THEIR ACCOMPLISHMENT. LEADERS THEN TURNED TO A LENGTHY AGENDA IN WHICH ALL ITEMS WERE VOTED ON AND APPROVED WITH THE EXCEPTION OF A RESOLUTION TO PURCHASE PROPERTY ON HIGHWAY 43 NORTH IN SUMMERTOWN TO BE USED AS A STATION FOR EMS. THE RESOLUTION WAS AMENDED TO SEND BACK TO THE BUDGET COMMITTEE FOR FURTHER DISCUSSION. A RESOLUTION TO APPROVE NEW PROTOCOL GUILDLINES FOR LAWRENCE COUNTY EMS DID PASS AS DID RESOLUTIONS TO APPOINT BRANDI WILLIAMS AS PURCHASING AGENT FOR LAWRENCE COUNTY, AND A RESOLUTION FOR THE ADDITION OF RED OAK LANE, WHITE OAK LANE, JADA ROAD AND CREEK LANE TO THE OFFICIAL LAWRENCE COUINTY ROAD LIST. THE DECLARING OF THE SERVICE WEAPON OF DEPUTY JEFF DEAN AS SURPLUS AND TO AWARD IT IN RECOGNITION OF HIS YEARS OF SERVICE TO LAWRENCE COUNTY ALSO PASSED ALONG WITH A RESOLUTION TO APPROVE CERTAIN PROPOSED CAPITAL PROJECTS TO BE PAID FROM THE AMERICAN RESCUE PLAN ACT. A RESOLUTION TO PURCHASE A NEW BAILER FOR THE LAWRENCE COUNTY SOLID WASTE TRANSRER STATION WAS ALSO APPROVED AND A RESOLUTION TO APPROVE A CONTRACT BETWEEN LAWRENCE COUNTY AND TIER 1 ANIMAL SERVICES FOR ANIMAL CONTROL SERVICES TO BE PROVIDED AT AN ANNUAL COST NOT TO EXCEED $87,500 ALSO PASSED.
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Lawrenceburg Police Investigate Theft of Mower

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