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Brentwood, TN

Arrest after standoff in Brentwood

WKRN
 2 days ago

Brentwood officers made an arrest today after a standoff...

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