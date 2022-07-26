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Waverly, TN

5 homes dedicated to Waverly flood victims

WKRN
 2 days ago

It's been almost a year since the...

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Managing growth in Robertson County, TN

Broadway security guard tackles suspect who tried …. Will a drought mean fewer mosquitoes in Tennessee?. VIDEO: Flying rocks in La Vergne damage properties. Metro Nashville looking to hire new school crossing …. VIDEO: Footage shows moment police shoot Dallas Airport …. VIDEO: FBI releases photos of Tennessee clinic vandalism...
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Volunteer firefighters help deliver baby girl in parking lot of Tennessee church

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Family robbed at gun point at Jacks Creek

The Chester County Sheriff’s Department is requesting the public’s assistance in obtaining information relating to the recent aggravated robbery which occurred in the Jacks Creek community of Chester County. According to Chester County Sheriff’s Department Investigator Seth Preslar, this investigation is active and ongoing. “We are working on...
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Public events at the Battle of Franklin Trust’s (BOFT) three historic sites are becoming a thing of the past. The BOFT recently announced it will cease to host weddings, concerts and other events at Franklin’s Carter House and Carnton and Spring Hill’s Rippavilla, including the popular Carnton Sunset Concert Series and Bootlegger’s Bash. The annual Legacy Dinner, commemorations of the Battles of Spring Hill and Franklin, Community Talks series and Descendants Reunion will continue, though changes could be made to the events.
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