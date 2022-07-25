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Bartlesville, OK

Man Facing Out-of-State Rape Charges Arrested in Bartlesville

By Sunrise Reporter
bartlesvilleradio.com
 3 days ago
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bartlesvilleradio.com

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#Rape#Marijuana#Violent Crime#Bartlesville Police
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