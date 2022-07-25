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Middlesex County, CT

Special Weather Statement issued for Northern Middlesex, Northern New London, Southern Middlesex by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-25 13:05:00 EDT Expires: 2022-07-25 17:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, Middlesex, Worcester by NWS

Effective: 2022-07-28 17:00:00 EDT Expires: 2022-07-28 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Essex; Franklin; Hampden; Hampshire; Middlesex; Worcester SEVERE THUNDERSTORM WATCH 506 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MA . MASSACHUSETTS COUNTIES INCLUDED ARE ESSEX FRANKLIN HAMPDEN HAMPSHIRE MIDDLESEX WORCESTER
ESSEX COUNTY, MA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albany, Columbia, Dutchess, Greene, Rensselaer, Saratoga by NWS

Effective: 2022-07-28 16:49:00 EDT Expires: 2022-07-28 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albany; Columbia; Dutchess; Greene; Rensselaer; Saratoga; Schenectady; Schoharie; Ulster; Warren; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WESTERN MASSACHUSETTS BERKSHIRE IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEW YORK ALBANY COLUMBIA DUTCHESS GREENE RENSSELAER SARATOGA SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER WARREN WASHINGTON IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN VERMONT BENNINGTON WINDHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ARLINGTON, ATHENS, BEACON, BELLOWS FALLS, BENNINGTON, BRATTLEBORO, BREAKABEEN, CAIRO, CAMBRIDGE, CATSKILL, COBLESKILL, COXSACKIE, DALTON, FLORIDA, FORT EDWARD, GILBOA, GLENS FALLS, GRANVILLE, GREENWICH, GUILFORD CENTER, HANCOCK, HUDSON FALLS, HULETTS LANDING, JEFFERSON, JEFFERSON HEIGHTS, KINGSTON, LIVINGSTONVILLE, MIDDLEBURGH, NEW LEBANON, NEW PALTZ, NORTH ADAMS, NORTH BLENHEIM, PITTSFIELD, POUGHKEEPSIE, POWNAL, ROTTERDAM, SARATOGA LAKE, SARATOGA SPRINGS, SCHENECTADY, STAMFORD, TROY, WEST BRATTLEBORO, WEST GLENS FALLS, WHITEHALL, AND WOODFORD STATE PARK.
ALBANY COUNTY, NY

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