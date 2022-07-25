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Franklin County, MA

Special Weather Statement issued for Eastern Franklin, Northern Worcester, Western Franklin by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-25 13:05:00 EDT Expires: 2022-07-25 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Get indoors when you hear thunder. Do not resume outdoor activities until at least 30 minutes after the storm has...

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Special Weather Statement issued for Northern Berkshire by NWS

Effective: 2022-07-28 17:00:00 EDT Expires: 2022-07-28 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 PM EDT for western Massachusetts...east central New York...and southern Vermont. Target Area: Northern Berkshire A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Berkshire, southeastern Saratoga, southwestern Washington, Rensselaer and southwestern Bennington Counties through 530 PM EDT At 502 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Center Brunswick, or 8 miles southeast of Mechanicville, moving east at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Troy, Bennington, North Adams, Rensselaer, Mechanicville, Hoosick Falls, Adams, Williamstown, Pownal, Green Island, Grafton, Waterford, Berlin, Stamford, Readsboro, Florida, Center Brunswick, Wyantskill, Wynantskill and West Sand Lake. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BERKSHIRE COUNTY, MA
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Special Weather Statement issued for Bennington, Western Windham by NWS

Effective: 2022-07-28 12:05:00 EDT Expires: 2022-07-28 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 PM EDT for southern Vermont. Target Area: Bennington; Western Windham A strong thunderstorm will impact portions of Bennington and northwestern Windham Counties through 600 PM EDT At 517 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Cambridge, or 7 miles south of Salem, moving east at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Arlington, Londonderry, Townshend, Manchester, Stratton, Shaftsbury, Dorset, Manchester Center, West Wardsboro, Windham, Jamaica, Sunderland, Wardsboro, Rupert, Sandgate, Peru, Glastenbury, Wardsboro Center, Beartown and Goose City. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BENNINGTON COUNTY, VT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, Middlesex, Worcester by NWS

Effective: 2022-07-28 17:00:00 EDT Expires: 2022-07-28 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Essex; Franklin; Hampden; Hampshire; Middlesex; Worcester SEVERE THUNDERSTORM WATCH 506 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MA . MASSACHUSETTS COUNTIES INCLUDED ARE ESSEX FRANKLIN HAMPDEN HAMPSHIRE MIDDLESEX WORCESTER
ESSEX COUNTY, MA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Belknap, Cheshire, Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-28 17:00:00 EDT Expires: 2022-07-28 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Belknap; Cheshire; Hillsborough; Merrimack; Rockingham; Strafford; Sullivan SEVERE THUNDERSTORM WATCH 506 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NH . NEW HAMPSHIRE COUNTIES INCLUDED ARE BELKNAP CHESHIRE HILLSBOROUGH MERRIMACK ROCKINGHAM STRAFFORD SULLIVAN
BELKNAP COUNTY, NH
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Montague, MA
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Special Weather Statement issued for Eastern Rensselaer, Southern Saratoga, Southern Washington by NWS

Effective: 2022-07-28 12:08:00 EDT Expires: 2022-07-28 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 PM EDT for western Massachusetts...east central New York...and southern Vermont. Target Area: Eastern Rensselaer; Southern Saratoga; Southern Washington; Western Rensselaer A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Berkshire, southeastern Saratoga, southwestern Washington, Rensselaer and southwestern Bennington Counties through 530 PM EDT At 502 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Center Brunswick, or 8 miles southeast of Mechanicville, moving east at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Troy, Bennington, North Adams, Rensselaer, Mechanicville, Hoosick Falls, Adams, Williamstown, Pownal, Green Island, Grafton, Waterford, Berlin, Stamford, Readsboro, Florida, Center Brunswick, Wyantskill, Wynantskill and West Sand Lake. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
RENSSELAER COUNTY, NY
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Special Weather Statement issued for Eastern Albany, Eastern Columbia, Eastern Greene by NWS

Effective: 2022-07-28 12:08:00 EDT Expires: 2022-07-28 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 PM EDT for western Massachusetts...and east central New York. Target Area: Eastern Albany; Eastern Columbia; Eastern Greene; Eastern Rensselaer; Western Columbia; Western Rensselaer A strong thunderstorm will impact portions of central Berkshire, northeastern Columbia, southeastern Albany, northeastern Greene and southern Rensselaer Counties through 600 PM EDT At 517 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Castleton-On-Hudson, or near East Greenbush, moving east at 55 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Albany, Pittsfield, East Greenbush, Rensselaer, Nassau, Delmar, Lenox, New Baltimore, Ravena, Cheshire, Stephentown, New Lebanon, Valatie, Becket, Castleton-On-Hudson, Kinderhook, Hancock, Savoy, New Ashford and West Sand Lake. This includes the following highways Interstate 90 between exits 10 and 9. Interstate 87 between exits 21A and 23. Interstate 787 between exits 1 and 4. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ALBANY COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albany, Columbia, Dutchess, Greene, Rensselaer, Saratoga by NWS

Effective: 2022-07-28 16:49:00 EDT Expires: 2022-07-28 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albany; Columbia; Dutchess; Greene; Rensselaer; Saratoga; Schenectady; Schoharie; Ulster; Warren; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WESTERN MASSACHUSETTS BERKSHIRE IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEW YORK ALBANY COLUMBIA DUTCHESS GREENE RENSSELAER SARATOGA SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER WARREN WASHINGTON IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN VERMONT BENNINGTON WINDHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ARLINGTON, ATHENS, BEACON, BELLOWS FALLS, BENNINGTON, BRATTLEBORO, BREAKABEEN, CAIRO, CAMBRIDGE, CATSKILL, COBLESKILL, COXSACKIE, DALTON, FLORIDA, FORT EDWARD, GILBOA, GLENS FALLS, GRANVILLE, GREENWICH, GUILFORD CENTER, HANCOCK, HUDSON FALLS, HULETTS LANDING, JEFFERSON, JEFFERSON HEIGHTS, KINGSTON, LIVINGSTONVILLE, MIDDLEBURGH, NEW LEBANON, NEW PALTZ, NORTH ADAMS, NORTH BLENHEIM, PITTSFIELD, POUGHKEEPSIE, POWNAL, ROTTERDAM, SARATOGA LAKE, SARATOGA SPRINGS, SCHENECTADY, STAMFORD, TROY, WEST BRATTLEBORO, WEST GLENS FALLS, WHITEHALL, AND WOODFORD STATE PARK.
ALBANY COUNTY, NY

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